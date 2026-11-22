سیدعلی صالحی شاعر پیشکسوت در گفتگو با ایسنا از مهاجرت به مسجدسلیمان، تأثیر صنعت نفت بر رشد فرهنگی و شکل‌گیری موج شعر ناب همراه با یاران همفکرش می‌گوید.

سیدعلی صالحی شاعر پیشکسوت و چهره‌ی ماندگار ادبیات ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا روایتی عمیق و ماندگار از تجربیات زندگی‌اش ارائه داد. او با بازگشت به خاطرات کودکی در روستای مرغاب ایذه و مهاجرت به مسجدسلیمان ، ریشه‌های شکل‌گیری حس شاعرانه‌اش و تأثیرپذیری از فرهنگ بختیاری را تشریح کرد. صالحی در این مصاحبه طولانی، نگاهی انتقادی به وضعیت شهرهای نفتی و پدیده‌ی " موج شعر ناب" داشت که همراه با حلقه‌ای از شاعران هم‌فکر شکل گرفت.

شعر به مثابه شفای معنوی و ضرورت فراموشی برای شاعران

سیدعلی صالحی با بیان این نکته که شعر در سرزمین او نوعی شفاست، توضیح داد که اگر شعر نبود، کودکان با روحی پیر و شکسته به دنیا می‌آمدند. او معتقد است که مردم ایران با وجود ناآشنایی با خواندن و نوشتن، پناهگاهشان اشعار حافظ، مولانا، سعدی و نظامی است. از نظر او، ضرب‌المثل‌ها همان شعر هستند و شعر بخش جدایی‌ناپذیر فرهنگ عامه‌ی ایران‌زمین محسوب می‌شود. او تأکید کرد که شاعران با حافظه‌ی قوی اغلب دچار مشکل می‌شوند زیرا با کثرت آثار پیشین گرفتار می‌شوند. به باور صالحی، نداشتن حافظه برای یک شاعر خلاقیت و بدعت است، زیرا باعث می‌شود او بدون توجه به تکرار، به هر قیمتی بر موانع عبور کند و راهی نو بیابد.

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ریشه‌های شکل‌گیری موج شعر ناب و نقش حلقه شاعران

صالحی به نقش مهم شهرستان‌ها در تحولات ادبیات فارسی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که خود نیما یوشیج و موج شعر ناب هر دو از دل شهرستان‌ها برخاسته‌اند، نه پایتخت. او به حلقه‌ی شاعرانی اشاره کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به هرمز علی‌پور، یارمحمد اسدی، سیروس رادمنش و حمید کریم‌پور ارجاع داد. این گروه در مسجدسلیمان و با همکاری یکدیگر بستری برای ظهور موج شعر ناب فراهم کردند. صالحی با تأکید بر اینکه شهرت ممکن است داستانی پیچیده و طولانی باشد، بر این باور است که دیده شدن در این حلقه‌ی شاعران، تأثیر عمیقی بر سبک و محتوای اشعارش گذاشت و او را به عنوان چهره‌ای برجسته در این جریان ادبی شناخت.

مسجدسلیمان؛ شهر نفت و فقر فرهنگی در کنار رشد ناگهانی

شهرستان مسجدسلیمان که با صنعت نفت گره خورده است، از دیدگاه صالحی شهری است که با وجود درآمد نفتی، یکی از فقیرترین مناطق ایران باقی مانده است. او توضیح داد که ورود ویلیام دارسی برای جستجوی نفت و طلا، نقطه‌ی عطفی در تاریخ این منطقه بود. این اتفاق باعث جذب روستاییان بختیاری‌نشین از مناطق دور و نزدیک شد، به طوری که نود درصد ساکنان فعلی ریشه‌ی روستایی دارند. با افزایش جمعیت، صناعات و بده‌بستان‌های اقتصادی به سرعت گسترش یافتند و حتی از فعالیت‌های شرکت‌های نفتی جلوتر رفتند. با این حال، فقر اقتصادی همچنان به عنوان یکی از معضلات اصلی این شهر باقی مانده است.

مهاجرت از مرغاب و اولین تجربه‌های شهری و شاعرانه

خانواده‌ی سیدعلی صالحی پیش از مهاجرت، در روستای مرغاب در ایذه زندگی می‌کردند. او خاطره‌ی بیماری حصبه‌ای را که خواهر و برادرش را از پا درآورد و سپس تهدید آن‌ها را نیز می‌کرد، به یاد آورد. پدرش برای نجات جان فرزندان، تصمیم به کوچ گرفت و به مسجدسلیمان رفت. در آنجا، اولین تجربه‌ی او از زندگی شهری، دیدن جاده‌های آسفالت سیاه و بدون ترک و همچنین کشف یک ماشین بزرگ و غول‌پیکر بود که او را می‌هراساند. این تصاویر نخستین نشانه‌های دنیای مدرن و شهری بودند که در ذهن کودکش شکل گرفت.

تأثیر شاهنامه و ستاره‌ها بر آگاهی شاعرانه در کودکی

پدر صالحی فرصت‌های کمیاب را برای انتقال ادبیات کلاسیک به فرزندان استفاده می‌کرد. او در شب‌های تابستان که اهالی روستا از شدت خستگی می‌خوابیدند، از حفظ شاهنامه برای پسرانش می‌خواند. صالحی یادداشت‌هایی از تماشای ستاره‌ها دارد که مادرش به او گفته بود سقوط یک ستاره نشانه‌ی مرگ یک نفر است. این تصاویر و روایت‌ها، پایه‌های شاعرانه‌ی ذهن او را ساختند و فردوسی را به عنوان چهره‌ای ملموس و هم‌زمان معرفی کردند. این فضاها، بدون هیچ تلاش آگاهانه‌ای، زمینه‌ساز درک عمیق او از جهان و شعر شدند.