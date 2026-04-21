روایت فرمانده سپاه تهران بزرگ از نقش راهبردی شهید نائینی در شکست هیمنه دشمن

سردار حسن حسنزاده در مراسم بزرگداشت شهید علیمحمد نائینی، ضمن تبیین نقش رسانهای و تحلیلی این شهید در افشای ماهیت دشمن، از آمادگی بالای نیروهای امنیتی و بسیج در تأمین امنیت پایتخت پس از گذشت ۵۰ روز از جنگ خبر داد.
سردار حسن حسنزاده ، فرمانده سپاه حضرت محمد (ص) تهران بزرگ، در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید علیمحمد نائینی که عصر سهشنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، ضمن تجلیل از شخصیت والای این شهید گرانقدر، به بررسی ابعاد مختلف زندگی مجاهدانه و نقش رسانهای او در دوران جنگ پرداخت. سردار حسنزاده در جمع خبرنگاران با اشاره به سوابق درخشان شهید نائینی در هشت سال دفاع مقدس، او را یکی از ستونهای استوار روایتگری مقاومت دانست که هیچگاه از ثبت و تبیین وقایع دوران حماسه فاصله نگرفت.
وی با توصیف شهید نائینی به عنوان شخصیتی دارای هوش سرشار و بیان نافذ، تأکید کرد که قدرت تحلیل و توانایی انسجامبخشی او، نقشی تعیینکننده در نهادهای فرهنگی و رسانهای کشور داشت و او توانست با تکیه بر ویژگیهای فردی خود، پل ارتباطی قدرتمندی میان نهادهای نظامی و افکار عمومی برقرار کند. فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه تحلیل خود پیرامون شهادت سردار نائینی، دلیل اصلی هراس دشمن از او را قدرت روایتگری وی در قبال پیروزیهای جبهه مقاومت خواند. وی تصریح کرد که شهید نائینی در جریان جنگهای اخیر، با حضور در رسانه ملی، هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی و حامیان غربیاش را با تحلیلهای مستند و دقیق فرو ریخت و عزت ملت ایران را در سطح جهانی بازتاب داد. به گفته سردار حسنزاده، دشمنان تصور میکردند با خاموش کردن این صدای رسا، میتوانند پژواک صدای ملت ایران را قطع کنند، اما شهادت او نه تنها در صفوف مردم خللی ایجاد نکرد، بلکه بصیرت و شور انقلابی را در جامعه دوچندان ساخت. امروز، آرمانها و صدای شهیدان ما از میان مردم به گوش میرسد و به فریادی بلند علیه استکبار تبدیل شده است که لرزه بر اندام دشمنان میافکند. در بخش دیگری از این گفتگو، سردار حسنزاده به ادعاهای واهی دشمنان پیرامون وضعیت امنیتی پایتخت پاسخ داد و تأکید کرد که امنیت در تهران بزرگ به واسطه حضور شبانهروزی نیروهای امنیتی، بسیج، انتظامی و حمایت مردم، در بالاترین سطح ممکن قرار دارد. وی با اشاره به تلاش دشمن برای هدف قرار دادن مراکز نظامی و ایستگاههای بسیج در طول جنگ، خاطرنشان کرد که محاسبات دشمن در ضربه زدن به امنیت کشور با شکست مواجه شده است، زیرا اقتدار نیروهای مسلح ما متکی به مکان و ابزار نیست، بلکه ریشه در ایمان قلبی و روحیه فداکاری آنان برای ملت دارد. سردار حسنزاده افزود که پس از گذشت ۵۰ روز از جنگ، نه تنها ایستگاهها و گشتهای امنیتی کاهش نیافتهاند، بلکه با افزایش کیفیت و کمیت، آمادگی رزمی و اطلاعاتی بسیج تهران بزرگ نسبت به قبل از جنگ به مراتب ارتقا یافته است. وی در پایان با افتخار از آمادگی کامل تمامی نیروها برای تأمین امنیت پایدار سخن گفت و تأکید کرد که دشمن هیچگاه نخواهد توانست آرامش ملت ایران را که با خون شهدا گره خورده است، متزلزل کند
