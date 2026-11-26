سهیلا زاهدی پرستار بیمارستان لامرد در نبرد رمضان جزئیات حمله موشکی را روایت کرد. شلیک ۴ موشک حاوی ۷۲۰ هزار ساچمه به شهر ۳۰ هزار نفری و شهادت کودکان无辜.

سهیلا زاهدی پرستار بیمارستان لامرد در برنامه ویژه سمفونی ایران جزئیات تکان‌دهنده‌ای از حمله موشکی به شهر لامرد در جریان نبرد رمضان را افشا کرد. وی از وضعیت اورژانس در شرایط جنگی و آمادگی برای پذیرش مصدومان خبر داد.

جزئیات فنی حمله موشکی به شهر لامرد

سهیلا زاهدی اعلام کرد که حمله در کمتر از ۳۵ ثانیه و بین شنیدن اولین تا چهارمین صدا رخ داد. در این اقدام نظامی از ۴ فروند موشک جدید استفاده شد که هر کدام ۱۸۰ هزار ساچمه حمل می‌کردند. در مجموع ۷۲۰ هزار ساچمه در شهر لامرد پراکنده شد.

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پرستار بیمارستان لامرد محاسبه کرد که شهر با جمعیت ۳۰ هزار نفری سهم سرانه ۲۴ ساچمه برای هر نفر را تجربه کرده بود. این سلاح دیوار ساختمان‌ها را سوراخ کرده و آسیب‌های شدیدی به ساکنان وارد کرد.

شرح شهادت کودکان در خانه‌های لامرد

او گفت آوینا کودک دو ساله اولین مجروحی بود که به بیمارستان منتقل شد. او در حیاط با برادرش بازی می‌کرد که با ساچمه‌ها شدیداً مجروح و شهید شد. بدن این کودک دو ساله پر از ترکش و ساچمه بود.

مادر آوینا هنگام آماده کردن افطاری در خانه بود و با شنیدن صدا به حیاط آمد. او با دیدن کودکان مجروح خود در شوک کامل فرو رفت. تجهیزات پزشکی برای این کودک کوچک به قدری درشت بود که فقط وسایل نوزادان قابل استفاده بود.

هلما سادات دیگر کودک مصدوم بود که روی زمین احیا شد اما جان باخت. او تنها فرزند ۱۲ ساله خانواده بود. پدر او مرگ فرزندش را نمی‌پذیرفت و کادر درمان دو بار دیگر فرایند احیا را انجام دادند.

شهادت همکار و فرزند پرستار شهید

ربابه دهدشتی همکار سهیلا زاهدی در حمله به خانه‌اش در لامرد شهید شد. او کنار فرزند ۱۲ ساله‌اش نشسته و قرآن می‌خواند که با اصابت ساچمه به سر شهید شد.

فرزند ربابه دهدشتی مجروح شد اما همسر شهید برای کمک به مردم آسیب‌دیده به خدمت ادامه داد. سهیلا زاهدی تأکید کرد که پزشکان و پرستاران حتی خارج از شیفت بدون درخواست خودبه‌خودی به بیمارستان آمدند.

همچنین متخصصان با مطب شخصی و حتی مردم عادی از پیر و جوان بدون هیچ چشم‌داشتی برای کمک‌رسانی به محل حمله شتافتند. این همبستگی اجتماعی در بحران حمله موشکی کاملاً مشهود بود.

تأثیر روانی ویرانگر بر کادر درمان

سهیلا زاهدی با ۲۲ سال سابقه پرستاری گفت که تاکنون وخیم‌ترین تصادفات را دیده اما در این صحنه‌ها پاهایش سست شد. او با گفتن نام حضرت ابوالفضل بر سرم زد. تعداد برانکارد‌ها برای پذیرش همه مصدومان کافی نبود.

او پس از چند روز به ورزشگاه رفت و کیف کفش و قمقمه‌های بچه‌ها را پخش دید. این منظره آشوبی عظیم در دل او انداخت و یادآوری وحشت لحظات فرار کودکان زجرکش بود.