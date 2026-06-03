روایت کاظم جلالی از شهید لاریجانی: از یکشنبه سیاه مجلس تا سفرهای محرمانه به روسیه

سفیر ایران در روسیه در گفت‌وگویی تفصیلی به مناسبت زادروز شهید علی اردشیر لاریجانی، خاطرات و روایت‌های ناگفته‌ای از دوران ریاست وی بر مجلس، رقابت با حدادعادل، سفرهای محرمانه به روسیه و ماجرای تحقیق و تفحص از زندان کهریزک و کوی دانشگاه را بازگو می‌کند.

۱۳ خردادماه، زادروز شهید علی اردشیر لاریجانی، یکی از چهره‌های برجسته سیاسی ایران است که به تعبیر اصولگرایان، شهادتش در جنگ رمضان پس از شهادت رهبری، دل‌های بسیاری را به درد آورد.

به همین مناسبت، خبرگزاری خبرآنلاین با کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه و از همکاران قدیمی شهید لاریجانی در مجلس، گفت‌وگویی ترتیب داده است که در آن جلالی از خاطرات و روایت‌های ناگفته‌ای از دوران همکاری با وی سخن می‌گوید. این گفت‌وگو که مشروح آن در روزهای آینده منتشر خواهد شد، شامل موضوعات متنوعی از جمله یکشنبه سیاه مجلس، ماجرای تصویب برجام، سفرهای شهید لاریجانی به روسیه و تحقیق و تفحص از زندان کهریزک و کوی دانشگاه است.

جلالی در ابتدای گفت‌وگو درباره آشنایی خود با شهید لاریجانی گفت: من پیش از ورود به مجلس، در صدا و سیما مجری برنامه‌هایی چون اندیشه‌ها از شبکه چهار و جهان سیاست از شبکه دو بودم. در این برنامه‌ها با آقای دکتر لاریجانی آشنا شدم. بعد از ورود به مجلس ششم، ایشان رئیس سازمان صدا و سیما بودند و ارتباط ما بیشتر شد.

در مجلس هشتم، ایشان از قم کاندیدا شدند و به مجلس آمدند و از آنجا ارتباطات ما قوی‌تر شد. جلالی افزود: در آن دوره، من و بسیاری از نمایندگان شاهد رفتار اخلاقی و مدبرانه شهید لاریجانی بودیم. جلالی در بخش دیگری از گفت‌وگو به رقابت شهید لاریجانی با غلامعلی حدادعادل برای ریاست مجلس هشتم اشاره کرد و گفت: زمانی که شهید لاریجانی به ریاست مجلس رسید، دکتر حدادعادل یک دسته‌گل بسیار بزرگ و فاخر به عنوان تبریک برای ایشان فرستاد.

شاید کمتر کسی این را بداند، اما همان زمانی که رأی آوردند، دکتر حدادعادل که شخصیتی اخلاقی و متواضع است، برای ایشان دسته‌گلی فرستاد و آرزوی موفقیت کرد. جلالی افزود: این رفتار نشان‌دهنده بزرگواری و اخلاق‌مداری دکتر حدادعادل است که با وجود رقابت، همواره احترام و ادب را حفظ کرد. وی همچنین تأکید کرد که در دوران نمایندگی، هر دو بزرگوار برای موفقیت مجلس تلاش می‌کردند و هیچ تنش و گلایه‌ای خارج از محدوده خودشان بروز ندادند.

سفیر ایران در روسیه همچنین به ملاقات‌های شهید لاریجانی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اشاره کرد و گفت: تقریباً عمده ملاقات‌های ایشان با آقای پوتین سه ساعت یا بیشتر از سه ساعت طول می‌کشید. فقط یک ملاقات زیر سه ساعت بود و آن هم به این دلیل که آقای پوتین باید حدود یک ساعتی با رئیس‌جمهور دیگری تماس می‌گرفت. جلالی افزود: سفرهای شهید لاریجانی به روسیه، به جز دو مورد، محرمانه بود و رسانه‌ای نشد.

وی در مجموع در یک سال و نیم اخیر هفت سفر به روسیه داشت که دو سفر قبل از دبیری در شورای عالی امنیت ملی و پنج سفر پس از آن انجام شد. این سفرها نشان‌دهنده نقش محوری شهید لاریجانی در روابط ایران و روسیه بود.

جلالی در ادامه به ماجرای تحقیق و تفحص از زندان کهریزک و کوی دانشگاه اشاره کرد و گفت: شهید لاریجانی همواره بر شفافیت و عدالت تأکید داشت و در این پرونده‌ها با جدیت پیگیری می‌کرد. این موضوع نشان‌دهنده دغدغه وی برای حقوق مردم بود. در بخش دیگری از گفت‌وگو، جلالی به نقش شهید لاریجانی در تصویب برجام پرداخت و گفت: ایشان با درایت و تعامل سازنده، توانستند مجلس را در مسیر صحیح هدایت کنند.

جلالی در پایان خاطرنشان کرد که شهید لاریجانی همواره با اخلاق و تدبیر، مسائل را مدیریت می‌کرد و شخصیت وی الگویی برای نسل‌های آینده است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شهید علی لاریجانی کاظم جلالی مجلس روسیه حدادعادل

United States Latest News, United States Headlines