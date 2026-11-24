علی‌اصغر نیکخواه جزئیات آخرین لحظات رضا نیکخواه را در شیراز فاش کرد. تلاش ۱ ساعت و نیمه اورژانس برای احیا بی‌نتیجه بود و هنرمند در منزل جان باخت.

علی‌اصغر نیکخواه برادر کوچکتر رضا نیکخواه با ارائه شرحی دقیق از وقایع آخرین روزهای زندگی این بازیگر پیشکسوت، جزئیات تلخ و بی‌سابقه‌ای را از نحوه فوت برادرش در شهر شیراز منتشر کرد. این روایت تازه نشان می‌دهد که علی‌اصغر نیکخواه چطور در لحظات پایانی متوجه وخامت اوضاع سلامتی رضا نیکخواه شد و تلاش‌های نافرجام تیم اورژانس را در صحنه تجربه نمود.

سفر رضا نیکخواه به شیراز و شرایط سلامت

به گفته علی‌اصغر نیکخواه، رضا نیکخواه از تهران به شیراز سفر کرد تا در مراسم برادر دیگرش شرکت کند و حضور در آن مراسم بهانه‌ای برای دیدار مجدد خانواده بود. برادر کوچکتر می‌گوید که از همان لحظه‌ای که رضا نیکخواه را در فرودگاه شیراز دید که از هواپیما پیاده می‌شد، متوجه کسالت غیرعادی او شد و بلافاصله پیشنهاد داد تا روی صندلی بنشیند تا حالش بهبود یابد. علی‌اصغر نیکخواه خاطره می‌کند که دیدن صحنه‌های مراسم برادر بزرگتر حال برادرش را بدتر کرد و او هیچ غذایی نمی‌خورد و وضعیت جسمانی‌اش به سرعت افت می‌کرد.

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علی‌اصغر نیکخواه در توصیف تصمیمات رضا نیکخواه در آن روزها بیان می‌کند که با وجود نگرانی شدید خود از وضعیت برادر، رضا نیکخواه از رفتن به بیمارستان امتناع ورزید و اصرار داشت که مستقیماً به خانه بازگردند. وقتی برادرش پیشنهاد داد که ابتدا جای دیگری را سر بزنند، رضا نیکخواه با قاطعیت مخالفت کرد و درخواست کرد که ماشین در همان مکان متوقف شود تا با کمترین معطلی و عکس‌برداری‌های جمعیت به خانه برسند.

لحظات وخامت حال و تلاش برای احیا

رضا نیکخواه پس از ورود به منزل در شیراز با علائم جدی عصبی و جسمی مواجه شد که برادرش آن را گیجی مکرر توصیف می‌کند. علی‌اصغر نیکخواه بلافاصله پس از مشاهده این علائم با اورژانس تماس گرفت و انتظار داشت که تیم پزشکی در اسرع وقت به محل برسد. برادر هنرمند مرگ‌ساز توضیح می‌دهد که رسیدن خودروی اورژانس حدود یک ربع زمان برد و به محض ورود نیروهای امدادی، فرآیند احیای حیاتی آغاز شد.

تیم اورژانس به همراه یک پزشک در حیاط منزل مستقر شدند و فرآیند احیا را با ماساژ قلبی آغاز کردند. علی‌اصغر نیکخواه با تأکید بر طولانی بودن مدت زمان تلاش‌ها اعلام می‌کند که قلب رضا نیکخواه به مدت یک ساعت و نیم توسط ماساژورهای تیم اورژانس تحت فشار قرار گرفت و دستگاه مانیتور همچنان ضربان قلب را نشان می‌داد. علی‌اصغر نیکخواه خاطره می‌گوید که مکرر شاهد تلاش‌های خستگی‌ناپذیر چهار نفر و پزشک معتمد در حیاط خانه بود و هر لحظه امیدوار بود که نتایج مثبتی حاصل شود.

پایان زندگی در عصر و واکنش‌های مردمی

با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی تیم اورژانس و کارشناسان پزشکی در طول یک ساعت و نیم، متأسفانه قلب رضا نیکخواه از کار افتاد و اعلام شد که دیگر هیچ اقدام درمانی موثری ممکن نیست. برادر کوچکتر رضا نیکخواه بیان می‌کند که نیروهای اورژانس وسایل خود را جمع کردند و پس از اعلام وضعیت حیات برادرش به صورت رسمی، رضا نیکخواه در همان غروب و پیش از شروع مراسم تشییع پیکر برادرش از دنیا رفت.

علی‌اصغر نیکخواه در پایان صحبت‌های خود به جایگاه محبوب رضا نیکخواه در میان مردم و بازتاب گسترده خبر فوت او در فضای مجازی اشاره کرد. وی با نگاهی به پیام‌های فراوان در شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کند که مردم از خاطرات ساخت‌ه شده و لبخندهایی که رضا نیکخواه در چهره‌ها نشاند سپاسگزاری می‌کنند. برادر هنرمند پیشکسوت خاطرنشان می‌سازد که حتی رسانه‌های بیگانه نیز به تحلیل و یادبود این هنرمند ارزشمند پرداختند و رضا نیکخواه را انسانی توصیف کردند که توانست همهمه را بخنداند و همهمه را گریاند.