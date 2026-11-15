روانشدن قیمت سکه و طلا به کانال ۲۴ میلیون تومان در ۲۴ آبان ۱۴۰۵

کاهش قیمت دلار و ثبات اونس جهانی در ۲۴ آبان ۱۴۰۵ باعث عقب‌نشینی قیمت سکه امامی به ۲۵۰ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار به ۲۴ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان شد.

بازار طلا و سکه در روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با روندی کاهشی روبه‌رو شده و نشان‌دهنده فشارهای نزولی بر قیمت‌های نهایی است. در این شرایط، اونس جهانی طلا با ثبات روی رقم ۳۸۸۳ دلار ، به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات روزانه ایفا نمی‌کند. به جای آن، دلار اصلی‌ترین عامل اثرگذار بر قیمت‌گذاری‌های داخلی محسوب می‌شود. کاهش ارزش دلار به رقم ۲۶۶ هزار تومان، طلا را تا نیمه کانال ۲۴ میلیون تومان عقب رانده است.

نوسانات قیمت دلار و طلا ۲۴ آبان ۱۴۰۵

قیمت دلار با سه هزار تومان کاهش نسبت به آخرین معاملات نقدی روز گذشته، سیگنال نزولی قدرتمندی به بازار داخلی مخابره کرده است. همین کاهش قیمت ارز، محرک اصلی برای افت قیمت طلا در این روز بوده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۴۰ هزار تومان افت قیمت داشته و در مسیر کاهشی قرار گرفته است. بر اساس آخرین قیمت‌های اعلامی توسط سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا نیز با کاهش یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی به رقم ۱۰۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسیده است. طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲۴ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان در حال معامله است.

Also read دستاورد تاریخی اسپیس‌ایکس: بازپس‌گیری استارشیپ با بازوهای مکانیکی

لیست قیمت سکه امامی و بهار آزادی

در حوزه سکه، قیمت سکه امامی امروز با رقم ۲۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان توسط اتحادیه طلا و جواهر اعلام شده است. این قیمت نشان‌دهنده کاهش دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته است. سکه بهار آزادی نیز با افت سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی، روی رقم ۲۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار دارد. هر دو قطعه سکه ذکر شده روند نزولی را تجربه کرده‌اند.

وضعیت نیم‌سکه، ربع سکه و سکه گرمی

نیم‌سکه با ۷۰۰ هزار تومان کاهش، به ترتیب روی رقم ۱۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. ربع سکه نیز با ۶۰۰ هزار تومان افت قیمت، به رقم ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. برخلاف سایر قطعات سکه، سکه گرمی بدون تغییر قیمت، روی رقم ۳۷ میلیون تومان دادوستد می‌شود. بنابراین، کاهش قیمت در تمامی قطعات غیر از سکه گرمی مشاهده می‌شود. این تفاوت در رفتار قیمت‌ها نشان‌دهنده تنوع در واکنش خریداران به شرایط فعلی بازار است.