رونالدو نازاریو در برنامه اورلپ، از تشنج در فینال ۱۹۹۸ و زندگی شبانه خود در رئال مادرید صحبت کرد. نگاهی به مصاحبه داغ ستاره برزیلی و گلایه از سختی فوتبال گذشته.

رونالدو نازاریو ، افسانه فوتبال برزیل و اسطوره‌ی تاریخ فوتبال جهان، به عنوان مهمان ویژه در برنامه اینترنتی اورلپ حضور یافت و رازهایی از گذشته خود را فاش کرد. این مصاحبه که همراه با گری نویل، روی کین و جیمی کاراگر برگزار شد، پر از خاطرات طنزآمیز و نکات عمیق از دوران درخشش ستاره‌ی برزیلی بود. برنامه اورلپ که به یکی از محبوب‌ترین گفتگوهای فوتبال بدل شده، این فرصت را فراهم کرد تا نازاریو بدون فیلتر درباره اتفاقاتی صحبت کند که تاکنون منتشر نشده‌اند.

رازهای فینال ۱۹۹۸ و شوخی‌های دیوید بکام

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این گفتگو، اشاره مستقیم رونالدو نازاریو به فاجعه فینال جام جهانی ۱۹۹۸ مقابل فرانسه بود. او با صدایی لرزان اما صادقانه اعتراف کرد که پیش از آن مسابقه حیاتی دچار حمله تشنج شده و بیهوش شده است. این اتفاق تأثیر عمیقی بر روان سایر بازیکنان تیم ملی برزیل گذاشت و باعث شد آن‌ها اعتمادبه‌نفس خود را از دست بدهند.

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در بخش دیگری از صحبت‌هایش، رونالدو به خاطرات بامزه‌ی دوران حضورش در رئال مادرید و روابطش با هم‌تیمی سابقش دیوید بکام پرداخت. او با خنده به گری نویل گفت که بدن بکام هنگام رقصیدن بسیار خشک است. روی کین نیز با خنده‌ای بلند واکنش نشان داد و تأیید کرد که دیوید بکام یک رقصنده‌ی افتضاح است. این شوخی‌ها فضای صمیمی برنامه را نمایانگر ساخت.

زندگی شبانه و پارتی‌های پیروزی در رئال مادرید

رونالدو نازاریو درباره سبک زندگی پرهیاهوی دوران جوانی‌اش در رئال مادرید توضیحات جالبی داد. او توضیح داد که عادت داشت پس از هر پیروزی در مسابقات، یک مهمانی بزرگ برگزار کند. مشکل اصلی این بود که تیمش در آن دوران پیروزی‌های زیادی کسب می‌کرد و این موضوع به معنای شب‌زنده‌داری‌های مکرر برای ستاره‌ی برزیلی بود. با این حال، او تأکید کرد که همیشه منافع تیم را در اولویت قرار می‌داد، هرچند هم‌تیمی‌های سابقش مانند روی کین به سختی باور کردند که چنین رفتاری باعث افت عملکردش نشده است.

یکی دیگر از خاطرات بامزه، اشاره به حضور ناگهانی او در مراسم نیمه‌وقت فینال جام جهانی اخیر بود. رونالدو که همراه با رونالدینیو و مدونا با خودرو وارد زمین شده بود، شوخی کرد که از میان کسانی که اصلاً فوتبال نمی‌بینند، او بیشتر به عنوان راننده‌ی مدونا شناخته می‌شود. این استعاره نشان‌دهنده‌ی جایگاه خاص او در میان چهره‌های سرشناس دنیای هنر و ورزش بود.

انتقاد از تغییرات فوتبال و مقایسه نسل‌ها

در بخش جدی‌تر گفتگو، رونالدو نازاریو به تفاوت‌های بنیادین فوتبال دوران خودش با فوتبال امروز اشاره کرد. او با اشاره به دو مصدومیت شدید زانو که مسیر حرفه‌ای‌اش را تحت تأثیر قرار داد، گفت که مهاجمان امروزی کار بسیار راحت‌تری دارند. او بیان کرد که در نسل او، مدافعان بسیار خشن عمل می‌کردند و هیچ حمایتی از مهاجمان وجود نداشت و بازیکنان بسیار بیشتر جابه‌جا می‌شدند.

رونالدو همچنین با انتقاد از معیارهای شفافی که در رای‌گیری جوایز امروزی وجود ندارد، اما از محافظت بیشتر از بازیکنان در فوتبال مدرن ابراز خرسندی کرد. او خاطرنشان ساخت که ای کاش در دوران اوج بازی‌اش چنین حمایت‌هایی از پزشکان و داوران وجود داشت تا مصدومیت‌های طولانی‌مدت و خطرناکی مانند آن‌هایی که او تجربه کرد، کمتر رخ دهد.

بهترین تیم و گل‌های یکشنبه‌ای

هنگامی که از رونالدو نازاریو پرسیده شد بهترین تیمی که در طول دوران حرفه‌ای‌اش در آن بازی کرده است کدام بوده، او بدون هیچ مکثی تیم ملی برزیل در جام جهانی ۲۰۰۲ را نام برد. او با افتخار گفت که در آن تیم روبرتو کارلوس، رونالدینیو، ریوالدو، ادمیلسون و گیلبرتو سیلوا حضور داشتند و قدرت آن تیم باورنکردنی بود. او احساس می‌کرد که آن روزها می‌توانستند هر تیمی را شکست دهند.

در پایان، نازاریو به یکی از وعده‌های معروف خود در دوران بازیگری اشاره کرد. او گفت که در یک بازی یکشنبه قبل از مسابقه به حریف قول داده بود دو گل به ثمر برساند. با وجود تهدیدهای مدافع حریف برای جلوگیری از این کار، تیمش با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد و رونالدو دقیقاً همان دو گلی که قول داده بود را زد. این خاطره نشان‌دهنده‌ی اعتمادبه‌نفس بی‌حد و حریف او در اوج قدرت بود.