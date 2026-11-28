تغییر دولت‌ها در آمریکای لاتین به بازگشت و گسترش روابط دیپلماتیک با اسرائیل منجر شده است. این روند در کلمبیا، بولیوی، کاستاریکا، شیلی و ونزوئلا دیده می‌شود.

روابط آمریکای لاتین با اسرائیل در حال بازآرایی است و تغییر دولت‌ها در منطقه، این روند را سرعت داده است. به گزارش بی‌بی‌سی موندو، چرخش منطقه به سمت راست باعث شده برخی کشورها روابط خود را با اسرائیل از نو برقرار کنند یا گسترش دهند، در حالی که پیروزی لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا در برزیل مانع این روند نشد.

کلمبیا نمونه روشنی از این تغییر است. در سال ۲۰۲۴، گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور وقت کلمبیا، در اعتراض به عملیات نظامی اسرائیل در غزه روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کرد و انتقادهای تندی را متوجه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، کرد.

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روابط آمریکای لاتین با اسرائیل در دولت‌های جدید

تغییر دولت‌ها در آمریکای لاتین، روابط منطقه با اسرائیل را به سوی نزدیک‌تر شدن برده است. از نگاه تحلیلگران، این تحرک تازه نتیجه روی کار آمدن دولت‌های راست، راست میانه و راست افراطی است که در ۱۱ مورد از ۱۶ انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر پیروز شده‌اند.

اسرائیل در این میان بخشی از حمایت بین‌المللی خود را به دلیل جنگ غزه از دست داده است. در همین شرایط، آمریکای لاتین به منطقه‌ای دوستانه برای این کشور تبدیل شده و وزارت خارجه اسرائیل سال ۲۰۲۶ را 'سال آمریکای لاتین' اعلام کرده است.

بازگشت روابط دیپلماتیک در بولیوی و کاستاریکا

بولیوی و کاستاریکا از نخستین کشورهایی هستند که پس از تغییر دولت، مسیر خود را نسبت به اسرائیل تغییر دادند. دولت بولیوی پس از دو سال فاصله‌گیری از اسرائیل، از برقراری دوباره روابط دیپلماتیک خبر داد.

رودریگو پاز در نوامبر ۲۰۲۵ به ریاست‌جمهوری بولیوی رسید و چند هفته بعد این تصمیم اعلام شد. در کاستاریکا، لائورا فرناندس، رئیس‌جمهور این کشور، در نخستین روز کاری خود با اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، دیدار کرد.

هدف این دیدار فراهم کردن زمینه پیشبرد یک توافق تجارت آزاد میان دو کشور بود. این اقدام نشان داد که تغییر جهت سیاسی در کاستاریکا به سرعت به سطح همکاری‌های اقتصادی نیز رسیده است.

در شیلی، خوزه آنتونیو کاست، رئیس‌جمهور این کشور، با انتصاب سفیر جدید در اسرائیل، سیاست خارجی دوران گابریل بوریچ را تغییر داد. این اقدام پس از بیش از دو سال نبود نماینده دیپلماتیک در اسرائیل انجام شد.

موضع رهبران راست و چپ درباره اسرائیل

آبلاردو د لا اسپریلا، رئیس‌جمهور جدید کلمبیا، پس از روی کار آمدن در ماه اوت، روابط با اسرائیل را از سر گرفت و سفارت این کشور را به بیت‌المقدس منتقل کرد. او همچنین چند روز پس از آغاز به کار، حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت.

اسرائیل بیت‌المقدس را پایتخت خود می‌داند، در حالی که فلسطینی‌ها خواهان آن هستند که بیت‌المقدس شرقی پایتخت کشور مستقل آینده‌شان باشد. به همین دلیل، وضعیت این شهر همچنان یکی از اصلی‌ترین موارد اختلاف در مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌هاست.

در مقابل، لولا و کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، از جمله چهره‌های چپ‌گرا هستند که موضع انتقادی‌تری نسبت به اسرائیل اتخاذ کرده‌اند. آنتونی پریرا، مدیر اجرایی مرکز مطالعات آمریکای لاتین 'استون' در دانشگاه تولین، معتقد است پوپولیسم راست‌گرا عامل اصلی بازگشت این روابط است.

پیامدهای منطقه‌ای روابط آمریکای لاتین با اسرائیل

این تحولات نشان می‌دهد که روابط آمریکای لاتین با اسرائیل بیش از یک تصمیم موردی است. آریل کاکوویچ، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه عبری بیت‌المقدس، از 'یک اثر دومینویی قابل توجه در منطقه' سخن گفته است.

دانیل وایزنر، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه عبری بیت‌المقدس، توضیح می‌دهد که اسرائیل به حمایت بین‌المللی نیاز دارد و در آمریکای لاتین حامیانی می‌یابد که پیدا کردن آن‌ها در دیگر نقاط جهان به این آسانی نیست. پرچم‌های اسرائیل نیز در گردهمایی‌های انتخاباتی د لا اسپریلا حضوری چشمگیر داشتند.