روابط ترکیه و ارمنستان

در سالهای اخیر، چندین گام برداشته شده است و با رهبری فیروزهای از طرف فرستاده ویژه ارمنستان و باری از طرف فرستاده ویژه ترکیه برداشته شده است. با این حال، پیشرفت ملموس کند بوده است و همکاری مشترک در برخی زمینههای دیگر نیز به عمل نیامده است.
بیش از سه دهه پس از بسته شدن مرز میان ترکیه و ارمنستان، این دو کشور با گذشتن از تغییرات پویای منطقه، در سالهای اخیر امیدهای محتاطانهای برای عادیسازی ایجاد کردهاند.
با وجود پیشرفتهای بزرگ مثل بازگشایی مرز زمینی و برقراری روابط دیپلماتیک، هنوز هم چالشهای زیادی باقی مانده است. حساسیت این موضوع در سیگنالهای کمصدایی رسانهای ترکیه منعکس میشود. در حال حاضر، پاسخگویی مستقیم به ارمنستان، بدون پیششرط، آغاز شده است و به فضای سیاسی مناسب پس از پیروزی آذربایجان در جنگ و بازپسگیری قرهباغ اشاره میشود
We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more: