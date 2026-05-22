رهبران جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا بهطور غیرمنتظره رأیگیری درباره طرحی برای محدود کردن اختیارات جنگی دولت دونالد ترامپ در قبال ایران را لغو کردند؛ اقدامی که در بحبوحه افزایش اختلافات داخلی بر سر ادامه جنگ و نقش کنگره در تصمیمات نظامی انجام شد.
فاکس نیوز گزارش داد که رهبران حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا بهطور ناگهانی رأیگیری درباره طرحی را که خواستار پایان جنگ علیه ایران بدون مجوز کنگره بود، از دستور کار خارج کردند. قرار بود این رأیگیری پنجشنبه پیش از آغاز تعطیلات رسمی و ترک واشنگتن توسط نمایندگان برگزار شود، اما در شرایطی که احتمال افزایش شکاف میان جمهوریخواهان وجود داشت، رهبران این حزب تصمیم گرفتند بررسی طرح را به تعویق بیندازند.
این طرح با هدف محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تدوین شده بود و تصریح میکرد هرگونه ادامه عملیات نظامی علیه ایران باید با مجوز رسمی کنگره همراه باشد. پیش از این، مجلس نمایندگان در سه نوبت مشابه نیز طرحهای مرتبط با اختیارات جنگی را با اختلاف اندک و حمایت گسترده جمهوریخواهان رد کرده بود. با این حال، گزارشها حاکی از کاهش تدریجی این حمایتها و افزایش شکاف در میان جمهوریخواهان است.
«گرگوری میکس» رهبر دموکراتهای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، پس از لغو رأیگیری گفت: «ما بدون تردید آرای لازم را در اختیار داشتیم و آنها این موضوع را میدانستند. » به گفته وی، رهبران جمهوریخواه تصمیم گرفتهاند رأیگیری را تا اوایل ماه ژوئن و پس از پایان تعطیلات «روز یادبود» به تعویق بیندازند.
دموکراتها و شماری از جمهوریخواهان معتقدند طبق قانون اساسی آمریکا، اختیار اعلام جنگ در دست کنگره است و رئیسجمهور باید برای ادامه عملیات نظامی علیه ایران از نمایندگان مجوز دریافت کند. آنها همچنین نسبت به احتمال ورود آمریکا به جنگی طولانیمدت بدون راهبرد مشخص ابراز نگرانی کردهاند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که مجلس سنای آمریکا دو روز پیش نیز طرح مشابهی را درباره اختیارات جنگی تصویب کرده بود؛ اقدامی که از آن بهعنوان یکی از معدود موارد انتقاد مستقیم جمهوریخواهان از سیاستهای ترامپ یاد شده است.
