رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به‌طور غیرمنتظره رأی‌گیری درباره طرحی برای محدود کردن اختیارات جنگی دولت دونالد ترامپ در قبال ایران را لغو کردند.

رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به‌طور غیرمنتظره رأی‌گیری درباره طرحی برای محدود کردن اختیارات جنگی دولت دونالد ترامپ در قبال ایران را لغو کردند؛ اقدامی که در بحبوحه افزایش اختلافات داخلی بر سر ادامه جنگ و نقش کنگره در تصمیمات نظامی انجام شد.

فاکس نیوز گزارش داد که رهبران حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا به‌طور ناگهانی رأی‌گیری درباره طرحی را که خواستار پایان جنگ علیه ایران بدون مجوز کنگره بود، از دستور کار خارج کردند. قرار بود این رأی‌گیری پنج‌شنبه پیش از آغاز تعطیلات رسمی و ترک واشنگتن توسط نمایندگان برگزار شود، اما در شرایطی که احتمال افزایش شکاف میان جمهوری‌خواهان وجود داشت، رهبران این حزب تصمیم گرفتند بررسی طرح را به تعویق بیندازند.

این طرح با هدف محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تدوین شده بود و تصریح می‌کرد هرگونه ادامه عملیات نظامی علیه ایران باید با مجوز رسمی کنگره همراه باشد. پیش از این، مجلس نمایندگان در سه نوبت مشابه نیز طرح‌های مرتبط با اختیارات جنگی را با اختلاف اندک و حمایت گسترده جمهوری‌خواهان رد کرده بود. با این حال، گزارش‌ها حاکی از کاهش تدریجی این حمایت‌ها و افزایش شکاف در میان جمهوری‌خواهان است.

«گرگوری میکس» رهبر دموکرات‌های کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، پس از لغو رأی‌گیری گفت: «ما بدون تردید آرای لازم را در اختیار داشتیم و آن‌ها این موضوع را می‌دانستند. » به گفته وی، رهبران جمهوری‌خواه تصمیم گرفته‌اند رأی‌گیری را تا اوایل ماه ژوئن و پس از پایان تعطیلات «روز یادبود» به تعویق بیندازند.

دموکرات‌ها و شماری از جمهوری‌خواهان معتقدند طبق قانون اساسی آمریکا، اختیار اعلام جنگ در دست کنگره است و رئیس‌جمهور باید برای ادامه عملیات نظامی علیه ایران از نمایندگان مجوز دریافت کند. آن‌ها همچنین نسبت به احتمال ورود آمریکا به جنگی طولانی‌مدت بدون راهبرد مشخص ابراز نگرانی کرده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مجلس سنای آمریکا دو روز پیش نیز طرح مشابهی را درباره اختیارات جنگی تصویب کرده بود؛ اقدامی که از آن به‌عنوان یکی از معدود موارد انتقاد مستقیم جمهوری‌خواهان از سیاست‌های ترامپ یاد شده است. قهرمان‌پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل: اگر ترامپ و شی به توافقی برای مدیریت تنش‌های خود برسند، پیام خوبی برای ایران نخواهد بود/ پس از تشدید محاصره دریایی، احتمالا شاهد جنگ مجدد خواهیم بود کوبا: آمریکا دروغ می گوید / دروغهای جدید آمریکا با هدف حمله نظامی است آخرین قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵/ طلا پایین آمد، سکه امامی نزولی شد + جدول قیمت دلار و قیمت یورو امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدو





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رهبران جمهوری‌خواه، مجلس نمایندگان آمریکا، رأی‌گیر

United States Latest News, United States Headlines