رهبران اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل موافقت کردند که تحریمهای یک ساله علیه روسیه را تمدید کنند. این تحریمها علیه مسکو اعمال شده است و هدف آنها درآمدهای روسیه از طریق فروش نفت و سوختهای فسیلی، صنعت تسلیحات و مؤسسات مالی است.
سخنگوی شورای اروپا اعلام کرد که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل موافقت کردند که تحریمهای یک ساله علیه روسیه را تمدید کنند.
این تحریمها در سال ۲۰۲۲ علیه مسکو اعمال شده است و هدف آنها درآمدهای روسیه از طریق فروش نفت و سوختهای فسیلی، صنعت تسلیحات و مؤسسات مالی است. متن قانونی تمدید تحریمها در هفتههای آینده به تصویب شورای وزیران اتحادیه اروپا خواهد رسید. رهبران اتحادیه اروپا در بیانیهای تأکید کردند که اتحادیه اروپا مصمم است فشار بر روسیه را افزایش دهد تا اقتصاد جنگی این کشور را تضعیف کند.
آنها همچنین از مسکو خواستند که حملات خود به اوکراین را متوقف کند و آتشبس را برقراری کند. این اجماع در اتحادیه اروپا به دلیل کنار رفتن ویکتور اوربان از قدرت حاصل شده است. اوربان به عنوان یکی از نزدیکترین متحدان روسیه در اتحادیه اروپا شناخته میشد. با کنار رفتن او، پتر مادیار، نخستوزیر کنونی مجارستان، مواضع تندتری نسبت به روسیه دارد.
حامیان اوکراین از موضع رومن رادف، نخستوزیر بلغارستان، به دلیل مخالفت او با برخی از اقدامات تنبیهی اقتصادی علیه روسیه ابراز نگرانی کردهاند. رادف استدلال کرده است که با هرگونه تحریمی که منجر به اقتصاد آسیبزده برای روسیه شود، مخالفت خواهد کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اتحادیه اروپا را شریک مناسبی برای مذاکره جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین ندانسته است. او ادعا کرده است که هدف واقعی رهبران اروپایی مذاکره با روسیه نیست.
یک مقام اتحادیه اروپا تأیید کرده است که تماسهای دیپلماتیک کوتاه با هدف ایجاد کانالهای ارتباطی با مسکو در هفتههای اخیر برقرار شده است. اما هیچ مذاکره جدی میان اتحادیه اروپا و روسیه انجام نشده است. کشورها قصد دارند با اعمال فشار بیشتر بر روسیه، تلاشها برای پایان دادن به جنگ اوکراین را تشدید کنند. یک هنرمند روس منتقد ولادیمیر پوتین به ضرب گلوله در لهستان کشته شد
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