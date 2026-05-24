همزمان با گزارشها درباره نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک تفاهم اولیه، رهبران اتحادیه اروپا و بریتانیا از پیشرفت مذاکرات استقبال کرده و خواستار توافق ی شدند که به کاهش تنشها، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای منجر شود.
رییس کمیسیون اروپا، اورزولا فون، از نشانههای پیشرفت در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده و اعلام کرد اروپا از دستیابی به توافقی حمایت میکند که به کاهش واقعی تنشها، بازگشایی تنگه هرمز و تضمین آزادی کامل کشتیرانی بدون دریافت عوارض منجر شود
