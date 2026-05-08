رهبران جنوب شرقی آسیا برای کاهش فشار ناشی از شوک انرژی، به دنبال توافق بین آمریکا و ایران و بازگشایی تنگه هرمز هستند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که رهبران کشورهای جنوب شرقی آسیا، آ‌سه‌آن، در اجلاس جمعه در فیلیپین، به دنبال کاهش فشار ناشی از شوک انرژی هستند که اقتصادهای وابسته به واردات نفت، آن‌ها را به لرزه درآورده است. رهبران این کشورها در نشست خود در جزیره سیبو فیلیپین، برای تدوین یک استراتژی هماهنگ به منظور تضمین امنیت انرژی و غذا در منطقه‌ای که به ویژه در معرض محاصره تقریباً ۷۰ روزه تنگه هرمز قرار دارد، تلاش می‌کنند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد انتظار می‌رود رهبران کشورهای جنوب شرقی آسیا ، آ‌سه‌آن ، در اجلاس جمعه در فیلیپین ، در واکنشی هماهنگ به تأثیرات ناشی از بحران خاورمیانه، خواستار توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و همچنین بازگشایی تنگه هرمز شوند.

فردیناند مارکوس جونیور، رییس‌جمهوری فیلیپین، در سخنان افتتاحیه خود به عنوان رییس دوره‌ای آسه‌آن گفت که ۱۱ عضو این سازمان در کنار هم ایستاده‌اند تا ظرفیت خود را برای واکنش، با وحدت و اراده راسخ، نشان دهند، و افزود: «ما باید امنیت و تاب‌آوری انرژی منطقه‌ای را تضمین کنیم. » رویترز اشاره کرد که این منطقه با جمعیتی نزدیک به ۷۰۰ میلیون نفر و اقتصادهایی به ارزش مجموع ۳.۸ تریلیون دلار، با خطرات قابل توجهی از پیامدهای جنگ ایران روبرو است و فیلیپین از اولین کشورهای جهان بود که وضعیت اضطراری در بخش انرژی را اعلام کرد





