رهایی مجید از چوبه دار پس از گذشت دختران مقتول در پرونده سرقت ۱۰ سال پیش

پس از ۱۰ سال و دو بار اعدام ناموفق، مجید محکوم به قصاص در پرونده قتل پیرزن ۸۵ ساله تهران، با رضایت دختران مقتول و پرداخت وجه‌المصالحه از اجرای حکم مرگ رهایی یافت.

مردی که ده سال پیش در جریان یک سرقت مسکونی در تهران، جان یک پیرزن هشتاد و پنج ساله را به کام مرگ کشید و دو بار تا پای چوبه دار پیش رفت، سرانجام در سومین نوبت اجرای حکم با گذشت دختران مقتول و پرداخت وجه‌المصالحه از قصاص رهایی یافت.

این رخداد حقوقی پس از گذشت یک دهه و با حضور مقامات قضایی از جمله امین کرمانی‌نژاد، دادیار امین و سرپرست اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران، به پایان رسید. کرمانی‌نژاد با اعلام این خبر تأکید کرد که این بخشش پس از آن اتفاق افتاد که مجید، متهم پرونده، پس از نهایی شدن حکم اعدام، دو بار پای چوبه دار رفته بود اما بار سوم با توافق ویدیوالمصالحه از مرگ نجات یافت.

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پرونده این جنایت به دی‌ماه سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد؛ در آن روز به بازپرس جنایی خبر رسید که پیرزنی هشتاد و پنج ساله در طبقه اول ساختمانی در خیابان جیحون به قتل رسید و اموال او سرقت شد.

جزئیات جنایت و دستگیری متهمان

در آن روز، بازپرس سجاد منافی‌آذر دستور اعزام عامل جنایت و همدستش به محل حادثه را صادر کرد تا صحنه قتل بازسازی شود.

پس از تشکیل پرونده قضایی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، دو متهم دستگیر شدند و در حضور کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران صحنه جنایت را بازسازی کردند.

متهم پرونده که مردی به نام مجید است و در زمان ارتکاب قتل چهل و دو ساله بود، در جریان تحقیقات مدعی شد قصد کشتن پیرزن را نداشته و هدفش فقط سرقت بوده است.

اظهارات متهم و نقش همدست او

مجید بارها گفت: "بشدت پشیمانم. مریم همسایه‌مان بود و در این جنایت نقشی نداشت. من معتاد بودم و پولی برای خرید شیشه نداشتم و نمی‌دانستم چه کار کنم."

او ادامه داد که یاد حرف‌های مریم افتاده بود و حوالی مجتمع آن‌ها پرسه زد و پس از خروج مریم وارد خانه پیرزن شد.

متهم اقرار کرد که در زدن در، ضربه‌ای به صورت پیرزن خورد و هنگام پیچاندن دست او، دست پیرزن شکست و در نهایت با بستن دهان و گرفتن گلوی او باعث مرگ پیرزن شد.

مجید گفت یک انگشتر طلا، گوشواره، رسیور، پلی‌استیشن، ویدئو و یک فرش کوچک را برداشته و بعد ماجرا را به مریم خبر داد.

فروش اموال و محکومیت‌های قضایی

مریم نیز در تحقیقات مدعی شد که فقط طلاهای مقتول را فروخته است و حتی شیشه خانه پیرزن را شکسته تا همسایه‌ها متوجه ماجرا شوند.

بر اساس اظهارات مجید، مریم طلاها را به مبلغ ۹۵۵ هزار تومان فروخت و پول آن را به او داد و بقیه اموال سرقتی نیز به سمساری فروخته شد.

مرد میانسال به اتهام قتل عمد و سرقت و مریم به اتهام معاونت در سرقت و تسهیل و فروش اموال سرقتی روانه زندان شدند.

تایید حکم اعدام و رضایت ولی دمی

پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری رسیدگی شد و برای مجید حکم قصاص صادر شد که این حکم در شعبه سی و نه دیوان عالی کشور تایید شد.

مجید دو بار تا پای چوبه دار رفته بود و قرار بود در آینده نزدیک برای سومین بار هم پای چوبه دار برود تا حکم قصاص اجرا شود.

در این بین دختران مقتول پس از برگزاری جلسات صلح و سازش، حاضر به بخشش شدند و با پرداخت وجه‌المصالحه رضایت گرفتند.

به این ترتیب، مجید با توجه به گذشت ده سال از زمان قتل آزاد خواهد شد و پرونده اجرای احکام بسته شد.