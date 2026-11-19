فیفا آخرین رنکینگ تیم‌های ملی در سال ۲۰۲۶ را منتشر کرد. اسپانیا صدرنشین ماند و مراکش با صعود دو پله‌ای به بهترین رتبه تاریخ خود رسید.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی در سال ۲۰۲۶ را منتشر کرد. در این رنکینگ، تیم ملی اسپانیا با وجود شکست ۳ بر ۲ مقابل انگلستان و پایان روند شکست‌ناپذیری خود، همچنان در جایگاه نخست جهان باقی ماند.

مهم‌ترین تحول این رده‌بندی صعود دو پله‌ای تیم ملی مراکش به جایگاه پنجم جهان بود. این بهترین رتبه تاریخ مراکش از زمان آغاز انتشار رنکینگ فیفا در سال ۱۹۹۳ به شمار می‌رود.

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ترکیب ده تیم برتر رنکینگ فیفا در سال ۲۰۲۶

ده تیم برتر جهان در این رنکینگ به ترتیب اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، مراکش، پرتغال، برزیل، بلژیک، هلند و کلمبیا هستند. تیم ملی پرتغال و تیم ملی برزیل هر کدام با یک پله سقوط، به ترتیب در رتبه‌های ششم و هفتم قرار گرفتند.

این اولین رنکینگ تیم‌های ملی است که پس از خداحافظی کریستیانو رونالدو و لیونل مسی از فوتبال ملی منتشر می‌شود. بلژیک، هلند و کلمبیا نیز جایگاه‌های هشتم تا دهم را به خود اختصاص دادند.

در آسیا، تیم ملی ژاپن با قرار گرفتن در جایگاه هفدهم جهان، صدرنشین فوتبال قاره شد. تیم ملی کره‌جنوبی نیز در رتبه سی‌ام جهان ایستاد.

علی بیرانوند برترین بازیکن سال آسیا شد

علی بیرانوند در مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا که در بانکوک، پایتخت تایلند، برگزار شد، عنوان بهترین بازیکن سال قاره را به دست آورد. او بالاتر از سالم الدوسری و فراس البریکان، دو نامزد عربستانی، قرار گرفت.

بیرانوند پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ نیز به جمع سه نامزد نهایی راه یافته بود. او این بار در دومین حضور خود در فهرست نامزدهای نهایی موفق به کسب این جایزه شد. آخرین بار علی کریمی در سال ۲۰۰۴ این عنوان را برای فوتبال ایران به دست آورده بود.

پیش از کریمی، خداداد عزیزی در سال ۱۹۹۶، علی دایی در سال ۱۹۹۹ و مهدی مهدوی‌کیا در سال ۲۰۰۳ این عنوان را کسب کرده بودند. بر این اساس، بیرانوند پنجمین بازیکن ایرانی است که نام خود را در فهرست برندگان جایزه مرد سال فوتبال آسیا ثبت می‌کند.

در همین مراسم، مرضیه جعفری، سرمربی خاتون بم و تیم ملی فوتبال زنان ایران، برای دومین سال متوالی به عنوان بهترین مربی زن فوتبال آسیا انتخاب شد. او در رقابت با ما ژیائوژو، سرمربی تیم زیر ۱۷ سال چین، و پارک یون جئونگ، سرمربی تیم زیر ۲۰ سال کره‌جنوبی، این جایزه را برد.

در بخش فوتسال، محمد عثمان موسی، بازیکن تیم ملی تایلند و باشگاه جیمبی کارتاخنا، جایزه بهترین بازیکن سال آسیا را دریافت کرد. حسین طیبی و سعید احمدعباسی، دو بازیکن ایرانی حاضر در فهرست نامزدهای نهایی، به این عنوان دست نیافتند.

در بخش بازیکنان بین‌المللی مرد، لی کانگ این از کره‌جنوبی بالاتر از آیاسه اوئدا از ژاپن و هوانگ این‌بئوم از کره‌جنوبی قرار گرفت. کیم کیونگ یونگ از کره‌شمالی نیز بهترین بازیکن زن آسیا شد. جایزه بهترین مربی مرد آسیا به گو کورودا، سرمربی ژاپنی باشگاه ماچیدا زلویا، رسید.

ریونوسوکه ساتو، بازیکن ژاپنی باشگاه والنسیا، به عنوان بهترین بازیکن جوان آسیا معرفی شد. در بخش جوایز فدراسیون‌ها، فدراسیون ژاپن با پشت سر گذاشتن ایران و استرالیا، جایزه رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای توسعه فوتبال پایه را دریافت کرد.

درآمد باشگاه‌های بزرگ لیگ برتر انگلیس

منچستریونایتد، منچسترسیتی، لیورپول، آرسنال، چلسی و تاتنهام اکنون صدها میلیون پوند بیشتر از دیگر باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس درآمد دارند. بخش مهمی از این برتری به قراردادهای تجاری و گسترش بازار بین‌المللی حق پخش مربوط می‌شود.

اختلاف میان میانگین درآمد شش باشگاه بزرگ و درآمد اورتون از ۱۲۰ میلیون پوند در فصل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ به ۴۴۲ میلیون پوند در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ رسیده است. کیران مگوایر، استاد اقتصاد فوتبال در دانشگاه لیورپول، به بی‌بی‌سی گفته است که این باشگاه‌ها به دلیل هواداران زیاد در سراسر جهان برای شرکای تجاری بین‌المللی بسیار جذاب هستند.

۴۵ درصد درآمد شش باشگاه بزرگ از فعالیت‌های تجاری تامین می‌شود، در حالی که این سهم برای اورتون تنها ۱۰ درصد است. به همین دلیل، اورتون وابستگی بیشتری به درآمد حق پخش تلویزیونی دارد.

در سطح اروپا نیز سازوکار توزیع درآمد لیگ قهرمانان به نفع باشگاه‌های بزرگ‌تر عمل می‌کند. بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، سهم منچسترسیتی از بخش موسوم به سهم ارزش در فصل گذشته حدود ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار پوند بوده، در حالی که نیوکاسل تنها ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار پوند دریافت کرده است.

چلسی، نسبت هزینه تیم و نقل‌وانتقالات

چلسی از نظر مالی در حال عقب افتادن از پنج رقیب بزرگ خود است. ظرفیت ۴۰ هزار نفری ورزشگاه استمفوردبریج باعث شده درآمد روز مسابقه این باشگاه بسیار کمتر از تیم‌هایی باشد که ورزشگاه‌هایی با ظرفیت دست‌کم ۶۰ هزار نفر دارند.

مقررات جدید نسبت هزینه تیم به باشگاه‌ها اجازه می‌دهد متناسب با درآمدشان برای بازیکنان هزینه کنند. این تغییر، با توجه به درآمد بالاتر شش باشگاه بزرگ، می‌تواند برتری مالی آن‌ها را بیشتر کند.

باشگاه‌های لیگ برتر در پنجره تابستانی اخیر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون پوند برای خرید بازیکنان هزینه کردند و ۱۳ باشگاه رکورد نقل‌وانتقالاتی خود را شکستند. مگوایر با اشاره به تفاوت توان مالی باشگاه‌ها گفته است که شش باشگاه بزرگ می‌توانند بازیکنانی را به قیمت ۶۰ یا ۷۰ میلیون پوند بخرند که عملکرد ناموفقی داشته باشند، اما همچنان سال‌ها حقوق بالایی به آن‌ها پرداخت کنند.