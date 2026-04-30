آمازون، گوگل، مایکروسافت و متا قصد دارند تا سال ۲۰۲۶ بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار در هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها در حالی انجام می‌شود که نگرانی‌هایی در مورد بازگشت سرمایه و ایجاد حباب در این حوزه وجود دارد.

غول‌های فناوری مانند آمازون ، گوگل ، مایکروسافت و متا اعلام کرده‌اند که قصد دارند در سال ۲۰۲۶ تا ۷۲۵ میلیارد دلار در زمینه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنند.

این شرکت‌ها در فصل گذشته نتایج مالی بسیار خوبی را به ثبت رسانده‌اند و این سرمایه‌گذاری عظیم عمدتاً برای توسعه زیرساخت‌هایی مانند مراکز داده انجام خواهد شد. شرکت‌هایی مانند متا و آلفابت (شرکت مادر گوگل) حتی برنامه‌های هزینه‌ای خود را افزایش داده‌اند.

مدیران این شرکت‌ها در تماس‌های خود با تحلیل‌گران بر این نکته تاکید کرده‌اند که هوش مصنوعی فرصت‌های بی‌نظیری برای تحول در کسب‌وکارشان ایجاد می‌کند و از این رو، نگرانی از عقب ماندن از رقبا در صورت عدم سرمایه‌گذاری کافی وجود دارد. برای نمونه، مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، ترجیح می‌دهد ظرفیت اضافی در مراکز داده ایجاد کند تا با کمبود مواجه نشود.

اندی جسی، مدیرعامل آمازون، این وضعیت را به عنوان یک فرصت یک‌بار در عمر توصیف کرده و معتقد است هوش مصنوعی هر برنامه‌ای را که می‌شناسیم دوباره تعریف خواهد کرد و برنامه‌های جدیدی را به وجود خواهد آورد که هنوز قابل تصور نیستند. آمازون پیش‌تر حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، تراشه‌ها، رباتیک و ماهواره‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود و این برنامه همچنان به قوت خود باقی است.

اما متا میزان سرمایه‌گذاری خود را ۱۰ میلیارد دلار افزایش داده و اکنون بین ۱۲۵ تا ۱۴۵ میلیارد دلار برای سال جاری در نظر گرفته است. این در حالی است که متا در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۲ میلیارد دلار، عمدتاً برای توسعه مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی، هزینه کرده بود.

زاکربرگ توضیح داده که عامل‌های هوش مصنوعی که قادر به انجام وظایف به صورت مستقل هستند، در آینده اهداف کاربران را تشخیص داده و به طور مداوم برای دستیابی به آن‌ها تلاش خواهند کرد. با این حال، این حجم عظیم از هزینه‌ها باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شده است، زیرا این ترس وجود دارد که این سرمایه‌گذاری‌ها بازگشت مناسبی نداشته باشند و رقابت به یک حباب بزرگ تبدیل شود.

با وجود اینکه متا سود ۲۶.۸ میلیارد دلاری و درآمد ۵۶.۳ میلیارد دلاری را گزارش کرده و از انتظارات فراتر رفته است، ارزش سهام آن بیش از ۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهام آلفابت حدود ۷ درصد افزایش یافته است. این شرکت اگرچه هزینه‌های سرمایه‌ای خود را ۵ میلیارد دلار افزایش داده و به ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیارد دلار رسانده است، اما سرمایه‌گذاران معتقدند که این شرکت بهتر می‌تواند این سرمایه‌گذاری‌ها را به رشد واقعی تبدیل کند.

برای مثال، تعداد جست‌وجوهای گوگل به رکورد جدیدی رسیده است که تا حدی به دلیل قابلیت‌های جدید هوش مصنوعی است. همچنین، کسب‌وکار ابری گوگل در فصل گذشته بیش از ۶۳ درصد رشد کرده و به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. خدمات ابری که فضای ذخیره‌سازی و توان پردازشی را از طریق اینترنت ارائه می‌دهند، به وضوح از رونق هوش مصنوعی بهره‌مند شده‌اند.

بخش ابری آمازون (AWS) نیز بالاترین نرخ رشد خود از سال ۲۰۲۲ را ثبت کرده و درآمد آن با افزایش ۲۸ درصدی به نزدیک ۳۸ میلیارد دلار رسیده است. مایکروسافت نیز برای فصل جاری رشد ۴۰ درصدی درآمد سرویس ابری Azure را پیش‌بینی کرده است. با این حال، این رشد هزینه‌بر است و این شرکت قصد دارد امسال حدود ۱۹۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند که بیشتر از حد انتظار است.

به گفته ربکا وتمن، مدیر شرکت تحلیل‌گری Valoir، عملکرد مایکروسافت در مقایسه با گوگل ناامیدکننده بوده و در نتیجه، سهام مایکروسافت حدود ۳ درصد کاهش یافته است. در کنار این رقابت، ابررایانه 'ژوپیتر' در آلمان به بهره‌برداری رسیده است. این ابررایانه که در ایالت نوردراین-وستفالن واقع شده، به عنوان اولین ابررایانه اروپایی از نوع 'اگزا اسکیل' شناخته می‌شود و به عنوان یک امید در رقابت بر سر هوش مصنوعی تلقی می‌گردد.

بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که تنها درصد کمی از کاربران درستی نتایج تولید شده توسط هوش مصنوعی مانند چت‌جی‌پی‌تی، جمنای و کوپایلوت را بررسی می‌کنند. کارشناسان در این زمینه نسبت به خطرات احتمالی اعتماد بی‌چون و چرا به هوش مصنوعی هشدار می‌دهند.

سازمان ملل نیز هشدار داده است که هوش مصنوعی می‌تواند تا سال ۲۰۳۳ حدود ۴۰ درصد مشاغل جهان را تحت تاثیر قرار دهد، با این حال، این فناوری فرصت‌های گسترده‌ای را نیز ایجاد می‌کند و در عین حال می‌تواند نابرابری‌های موجود را تشدید کند. در این میان، اوپن‌ای‌آی دو مدل جدید چت‌جی‌پی‌تی را معرفی کرده است که در کدنویسی عملکرد بهتری دارند و خطاهای کمتری دارند.

همچنین، موضوعات دیگری مانند اصرار بر غنی‌سازی اورانیوم در ایران، ابعاد برنامه‌های اتمی و موشکی این کشور، و استفاده از هوش مصنوعی توسط سازمان سیا برای یافتن خلبان گرفتار در ایران نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته‌اند





