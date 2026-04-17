با نزدیک شدن به پایان دوره دبیر کلی گوترش، رقابت برای تصدی این پست حساس در سازمان ملل شدت گرفته است. رسانهها به بررسی گزینههای احتمالی و چالشهای پیش روی انتخاب دهمین دبیر کل سازمان ملل پرداختهاند.
با نزدیک شدن به پایان دوره آنتونیو گوترش، دبیر کل فعلی سازمان ملل متحد، رقابت برای تصدی این پست حساس و بینالمللی شدت گرفته است. رسانههای عربی با انتشار گزارشهای متعدد، به بررسی گزینههای احتمالی برای جانشینی گوترش پرداختهاند. سازمان ملل متحد به دنبال انتخاب دهمین دبیر کل خود است که از ابتدای ژانویه ۲۰۲۷، سکان این نهاد جهانی را در دست خواهد گرفت.
مراحل کلیدی این روند از ۲۱ و ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، با برگزاری جلسات ویدئوکنفرانس با نامزدهای این پست آغاز شده است و انتظار میرود تصمیم نهایی در بازه زمانی اوت تا اکتبر ۲۰۲۶ اتخاذ شود. کارشناسان معتقدند، با توجه به بحرانهای جاری در سطح جهانی، از جمله در غزه، اوکراین و همچنین موضوع ایران، انتخاب دبیر کل جدید میتواند جهتگیری سازمان ملل را در قبال این چالشها به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که در سالهای اخیر، این نهاد نتوانسته است انسجام بینالمللی مطلوب را برای حل و فصل مسائل جهانی حفظ کند. مهمترین پرسشی که در این میان مطرح میشود، این است که آیا پنج عضو دائم شورای امنیت قادر خواهند بود اختلافات خود را کنار گذاشته و حداقل در فرآیند انتخاب دبیر کل، از حق وتوی خود علیه نامزدهای مورد حمایت طرفهای دیگر استفاده نکنند. بر اساس گزارشها، میشل باشله، سیاستمدار ۷۴ ساله از شیلی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۶۵ ساله از آرژانتین، ربکا گرنسبان، ۷۰ ساله از کاستاریکا و مکی سال، رئیس جمهور سابق سنگال، ۶۴ ساله، از جمله نامزدهای اصلی برای تصدی این سمت محسوب میشوند. هر یک از این چهار شخصیت برای رسیدن به کرسی دبیر کلی سازمان ملل، ابتدا باید رضایت شورای امنیت را جلب کنند، به این معنا که هیچ یک از پنج عضو دائم شورای امنیت، حق وتوی خود را علیه نامزد اعمال نکند. پس از آن، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز باید به طور رسمی انتخاب نهایی را تصویب کند. این فرآیند پیچیده، نیازمند همکاری و اجماع میان قدرتهای جهانی است تا بتوانند فردی را انتخاب کنند که از توانایی لازم برای هدایت سازمان ملل در دوران پرتلاطم کنونی برخوردار باشد. فشارهای بینالمللی و نیاز به رویکردی هماهنگ برای حل بحرانهای جهانی، اهمیت این انتخاب را دوچندان کرده است. نقش دبیر کل سازمان ملل فراتر از یک مقام اداری صرف است؛ او نماینده جامعه جهانی و از جمله شخصیتهای کلیدی در دیپلماسی چندجانبه به شمار میرود. در دوران حاضر که شاهد افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و چالشهای متعدد از جمله تغییرات اقلیمی، فقر جهانی و تهدیدهای امنیتی هستیم، انتخاب رهبری قاطع و مدبر برای سازمان ملل بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. برخی تحلیلگران بر این باورند که احتمالاً شاهد رقابتی فشرده بین نامزدهای با تجربه و شناخته شده در صحنه بینالمللی خواهیم بود. سوابق حرفهای، رویکرد دیپلماتیک، و توانایی ایجاد اجماع از جمله معیارهایی خواهند بود که مورد توجه اعضای شورای امنیت قرار خواهند گرفت. همچنین، توزیع جغرافیایی و تلاش برای دستیابی به نمایندگی عادلانهتر در سطوح بالای سازمان ملل نیز ممکن است در فرآیند انتخاب نقش ایفا کند. با این حال، در نهایت، اراده سیاسی اعضای دائم شورای امنیت، به ویژه پنج قدرت هستهای، تعیینکننده اصلی خواهد بود. این احتمال وجود دارد که در صورت عدم توافق، دوره دبیر کلی گوترش تمدید شود، هرچند این گزینه نیز چالشهای خاص خود را خواهد داشت. آنچه مسلم است، این است که فرآیند انتخاب دبیر کل جدید، آینهای تمامنما از وضعیت روابط بینالملل و میزان همکاری یا تقابل میان قدرتهای بزرگ خواهد بود. انتظار میرود در روزها و هفتههای آتی، با نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات اولیه، تحولات بیشتری در خصوص نامزدها و روند انتخاب رخ دهد و گمانهزنیها در این زمینه افزایش یابد. چالش اصلی پیش رو، عبور از موانع سیاسی و دستیابی به توافقی است که بتواند اعتبار و کارایی سازمان ملل را در مواجهه با چالشهای پیچیده قرن بیست و یکم تقویت کند. این انتخاب نه تنها برای سازمان ملل، بلکه برای آینده صلح و امنیت جهانی نیز از اهمیتی بسزا برخوردار است. تلاش برای انتخاب فردی که بتواند با دیدگاهی فراگیر و رویکردی سازنده، به حل اختلافات و تقویت همکاریهای بینالمللی بپردازد، هدفی است که باید در اولویت قرار گیرد. بحرانهای کنونی، به ویژه در خاورمیانه و شرق اروپا، نیازمند رهبری قوی در سازمان ملل هستند که بتواند نقش موثری در برقراری ثبات و صلح ایفا کند. انتظار میرود نامزدهایی که از توانایی اثبات شده در مذاکرات پیچیده و حل منازعات برخوردارند، شانس بیشتری داشته باشند. همچنین، توانایی برقراری ارتباط موثر با طیف وسیعی از کشورها و رهبران سیاسی، از جمله مهارتهای زبانی و فرهنگی، میتواند در جلب حمایت بینالمللی تاثیرگذار باشد. در نهایت، انتخاب دبیر کل جدید، آزمونی برای توانایی جامعه بینالمللی در دستیابی به اجماع و حرکت به سوی آیندهای پایدارتر و امنتر خواهد بود
سازمان ملل دبیر کل انتخابات شورای امنیت بحرانهای جهانی