رقابت فرساینده عربستان و امارات در بحران نظامی غرب آسیا

پس از تشدید تنش‌های نظامی در غرب آسیا، به جای تشکیل اتحاد عربی در برابر ایران، رقابتی استراتژیک میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مناطق یمن، انرژی و آفریقا بروز کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهند امارات با هماهنگی اسرائیل عملیات محدود در ایران انجام داده، در حالی که عربستان راهبری دیپلماتیک را حفظ کرده است. این مقالات تفاوت دو دکترون امنیتی در خلیج فارس را ترسیم می‌کند.

پس از تشدید تنش‌های نظامی در غرب آسیا، انتظار می‌رفت شورای همکاری خلیج فارس در برابر ایران متحد عمل کند. اما به جای یک اتحاد یکپارچه، رقابتی فرساینده میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بروز کرد.

این رقابت ریشه در سال‌ها بی‌اعتمادی و اختلاف استراتژیک دارد و در بحران اخیر به رویارویی نیابتی تبدیل شد. در عرصه انرژی، امارات با سیاست‌های اوپک‌پلاس مخالف تقدم عربستان بود و حتی تهدید به خروج کرد. در یمن، با وجود ائتلاف ظاهری، امارات با تقویت شورای انتقالی جنوب، در حال تجزیه یمن و تصاحب بنادر استراتژیک بود، در حالی که عربستان از دولت منصور هادی حمایت می‌کرد و این چهره انشقاق به درگیری مسلحانه بین نیابت‌های دو طرف منجر شد.

رقابت اقتصادی نیز با عادی‌سازی روابط امارات با اسرائیل و توسعه بنادر، به چالش‌کشی انحصار عربستان بر فلسطین انجامید. در آفریقا نیز رقابت خون‌بار بین حمایت امارات از نیروهای سودانی و سرمایه‌گذاری در سومالی‌لند با نفوذ عربستان در این قاره ادامه یافت. این بستر بی‌اعتمادی در آزمون امنیتی بزرگ دو کشور - پاسخ به ایران - آشکار شد. ایران در آغاز جنگ اخیر با حمله موشکی و پهپادی به اقدامات تجاوزکارانه پاسخ داد و تهران آن را دفاع مشروط خواند.

اما گزارش‌های رسانه‌ای فاش کرد که امارات با هماهنگی اسرائیل عملیات محدود در داخل ایران از جمله هدف‌گیری پالایشگاه لاوان انجام داده‌اند. این عمل، امارات را از یک بازیگر اقتصادی به کنشگر تهاجمی امنیتی متحول کرد. در مقابل، عربستان با رویکرد محتاطانه، تلافی محدودی در ایران و حمله به جریان‌های همسو در عراق داشت، همزمان کانال‌های دیپلماتیک با تهران را فعال‌تر کرد.

این دوگانگی دو راهبرد جداگانه را آشکار کرد: ابوظبی مدل تهاجمی "نیش و فرار" را با دنبال کردن ائتلاف نظامی با اسرائیل و آمریکا در پیش گرفته و عربستان مدل "اعمال مهارشده" را با در نظر گرفتن ثبات اقتصادی پروژه‌های بزرگ خود مثل چشمانداز ۲۰۳۰ اتخاذ کرده است. در نتیجه، به جای اتحاد عربی، شکاف استراتژیک میان دو قطب خلیج Fargo عمیق‌تر شد





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