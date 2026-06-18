رقابت داغ برای کفش طلا؛ مسی، امباپه، هالند و کین در صدر

پایان دور نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با درخشش ستارههای بزرگ همراه بود؛ مسی با هتتریک صدرنشین شد و امباپه، هالند و کین نیز با دو گل در تعقیب او هستند.
با پایان دور نخست مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ ، رقابت برای کسب عنوان آقای گلی به شدت داغ شده است. چندین ستاره بزرگ فوتبال جهان با شروعی درخشان، خود را در جمع مدعیان اصلی کفش طلا قرار دادهاند.
در این میان، لیونل مسی فوقستاره آرژانتین بیش از همه توجهات را به خود جلب کرد. او در دیدار برابر الجزایر موفق به ثبت هتتریک شد و تیمش را به یک پیروزی قاطع رساند. مسی با این سه گل، تعداد گلهای خود در ادوار جام جهانی را به ۱۶ رساند و از این نظر در رده برترین گلزنان تاریخ این رقابتها قرار گرفت.
این عملکرد درخشان باعث شده تا او بار دیگر یکی از گزینههای اصلی کسب عنوان بهترین گلزن جام باشد. از سوی دیگر، کیلیان امباپه مهاجم جوان و قدرتمند فرانسه نیز دو گل برابر سنگال به ثمر رساند و نقش مؤثری در پیروزی تیمش ایفا کرد. امباپه با این دو گل، رکورد جدیدی در تاریخ تیم ملی فرانسه ثبت کرد و جایگاه خود را در میان برترین گلزنان تاریخ خروسها ارتقا داد.
او نشان داد که همچنان یکی از خطرناکترین مهاجمان جهان است و میتواند در این رقابتها حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد. در کنار مسی و امباپه، ارلینگ هالند نروژی نیز در نخستین حضور خود در جام جهانی، با دو گل برابر عراق آغاز امیدوارکنندهای داشت. هالند که در فصل گذشته باشگاهی عملکرد فوقالعادهای داشت، نشان داد که میتواند در بزرگترین تورنمنت ملی نیز بدرخشد و یکی از چهرههای تأثیرگذار این دوره از رقابتها باشد.
او با قدرت بدنی و سرعت بالای خود، خط دفاع حریفان را به چالش میکشد و به نظر میرسد برای کسب کفش طلا رقابت نزدیکی با سایر مدعیان خواهد داشت. هری کین، کاپیتان و مهاجم اول تیم ملی انگلیس نیز در جمع مدعیان جدی آقای گلی قرار دارد. او در دیدار برابر کرواسی موفق به گلزنی شد و سهم مهمی در پیروزی تیمش داشت.
کین که فصلی عالی را در سطح باشگاهی پشت سر گذاشته، امیدوار است این روند را در جام جهانی نیز ادامه دهد. تجربه و مهارت او در تمامکنندگی، انگلیس را به یکی از مدعیان قهرمانی تبدیل کرده است. با توجه به آغاز قدرتمند این ستارهها، رقابت برای کسب عنوان آقای گلی جام جهانی ۲۰۲۶ از همین هفتههای ابتدایی بسیار جذاب و فشرده دنبال میشود.
لیونل مسی با هتتریک خود، صدرنشین جدول گلزنان است، اما کیلیان امباپه، ارلینگ هالند و هری کین نیز با دو گل در تعقیب او هستند. علاوه بر این چهار نفر، بازیکنان دیگری مانند نیمار، روملو لوکاکو و کریستیانو رونالدو نیز شانس گلزنی در ادامه مسابقات را دارند و ممکن است به جمع مدعیان اضافه شوند.
جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی ادامه مییابد که همه نگاهها به مسی و دیگر ستارهها دوخته شده است تا ببینند چه کسی در نهایت کفش طلا را از آن خود خواهد کرد. این رقابت داغ، نویدبخش یک تورنمنت پرگل و هیجانانگیز است که هواداران فوتبال در سراسر جهان را به وجد خواهد آورد
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