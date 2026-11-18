مهلت ثبت نام نامزدهای ریاست فیفا به پایان رسید. جیانی اینفانتینو، فیلیپ دیالو، کوزو تاشیما و رامون وگا برای کسب صندلی قدرت فوتبال جهان در انتخابات اسفند ماه با یکدیگر رقابت می‌کنند.

مهلت معرفی نامزدهای ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال ( فیفا) رسماً در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۵ به پایان رسید و فهرست نهایی متقاضیان این سمت قدرتمند نهایی شد. بر اساس برنامه اعلام شده، انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست این نهاد جهانی روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۵ در حاشیه هفتادوهفتمین کنگره فیفا برگزار خواهد شد. محل برگزاری این رویداد مهم، شهر رباط، پایتخت کشور مراکش خواهد بود که میزبان نمایندگان از سراسر جهان است.

اینفانتینو در برابر سه رقیب سرسخت

جیانی اینفانتینو، رییس کنونی فیفا، به دنبال کسب چهارمین دوره پی‌درپی ریاست بر نهاد اداره‌کننده فوتبال جهان است. او از فوریه ۲۰۱۶ تاکنون این سمت را بر عهده داشته و جانشین سپ بلاتر شده بود. با این حال، بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال با انتخاب مجدد او مخالف هستند. مخالفان به ویژه پس از طرح ناکام او برای فروش سهام مرتبط با جام‌های جهانی آینده به سرمایه‌گذاران خصوصی، نگرانی‌های جدی‌ای را مطرح کرده‌اند. در مقابل اینفانتینو، سه رقیب اصلی قرار گرفته‌اند که هر کدام پرونده تخصصی خود را دارند. فیلیپ دیالو، رییس فدراسیون فوتبال فرانسه، کوزو تاشیما از مدیران ارشد فوتبال ژاپن و رامون وگا، بازیکن پیشین تیم ملی سوییس، متقاضیان رسمی این مقام هستند.

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مناظره قانونی درباره دوره‌های ریاست

یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث پیش از انتخابات، تفسیر اساسنامه فیفا درباره تعداد دوره‌های مجاز ریاست است. میگل مادورو، رییس پیشین کمیته حکمرانی فیفا، اعلام کرد که طبق بند دوم ماده ۳۳ اساسنامه، هیچ فردی نمی‌تواند بیش از سه دوره رییس شود. او تأکید کرد که اینفانتینو سه بار انتخاب شده است. سازمان حقوق بشری فیر اسکوئر نیز به فدراسیون‌های عضو فیفا نامه نوشت و خواستار ابطال صلاحیت نامزدی اینفانتینو شد. اما شورای فیفا در دسامبر ۲۰۲۲ به اتفاق آرا تایید کرد که فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ برای اینفانتینو یک دوره ریاست محسوب نمی‌شود زیرا او در کنگره فوق‌العاده سال ۲۰۱۶ برای تکمیل دوره ناتمام پس از استعفای بلاتر انتخاب شده بود.

واکنش کنفدراسیون‌ها و نقش یوفا

یوفا، کونکاکاف و کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشگام مخالفت با طرح تجاری اینفانتینو بودند. یوفا با ۵۵ رای و کونکاکاف با ۳۵ رای، بیشترین تعداد فدراسیون‌ها را در میان کنفدراسیون‌های منطقه‌ای به خود اختصاص داده‌اند و مخالفت آن‌ها ممکن است چالش‌هایی ایجاد کند. یوفا به دلیل کمبود زمان برای یافتن نامزدی معتبر، تنها دو روز پیش از پایان مهلت ثبت نام، فیلیپ دیالو را معرفی کرد. با این حال، میزان دقیق حمایت ۵۵ فدراسیون از دیالو هنوز کاملاً شفاف نیست. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز با وجود مخالفت اولیه، بعداً موضع خود را تغییر داد و از اینفانتینو حمایت کرد که این امر تعادل قوا را تغییر می‌دهد.

پرونده نامزدها و شانس‌های پیروزی

فیلیپ دیالو به عنوان گزینه جایگزین اتحادیه فوتبال اروپا پس از انصراف آرسن ونگر مطرح شد. دیالو که از سال ۲۰۲۳ ریاست فدراسیون فوتبال فرانسه را بر عهده دارد، از صریح‌ترین منتقدان اینفانتینو بوده و وعده بهبود شیوه اداره فیفا و احیای پاسخگویی را داده است. کوزو تاشیما نیز نخستین ژاپنی است که نامزد ریاست فیفا می‌شود و از سال ۲۰۱۵ عضو شورای فیفا است. رامون وگا نیز بر اساس تجربه فوتبالی، فعالیت‌های تجاری و شبکه ارتباطی خود در یک دهه گذشته وارد رقابت شده است. وگا پیش‌تر نیز در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ برای نامزدی تلاش کرده بود.

مکانیسم رای‌گیری و سناریوی آینده

پیروزی در این انتخابات به حمایت فدراسیون‌های ملی وابسته است. فیفا دارای ۲۱۱ فدراسیون ملی عضو است و هر فدراسیون یک رای برابر دارد. اگر تنها دو نامزد در انتخابات حضور داشته باشند، کسب اکثریت ساده یعنی بیش از ۵۰ درصد آرا برای پیروزی کافی است که معادل حمایت ۱۰۶ فدراسیون ملی می‌باشد. اگر برنده در دور اول مشخص نشود، رای‌گیری در دورهای بعدی ادامه می‌یابد و نامزدی که کمترین رای را کسب کند حذف می‌شود. این روند تا زمانی ادامه دارد که تنها دو نامزد باقی بمانند و سپس نامزد با اکثریت ساده پیروز خواهد شد. بالاترین سمت مدیریتی که یک زن در فیفا به دست آورده، دبیرکلی این سازمان در سال ۲۰۱۶ بوده که بر عهده فاطما سامورا، دیپلمات سنگالی و مقام پیشین سازمان ملل متحد قرار داشت.