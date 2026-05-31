رفع محدودیت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سراسر کشور تا اطلاع ثانوی

بهدستورات جدید ریاست پلیس راهور فراجا، خودروهای دارای پلاک کیش، قشم، اروند، چابهار و ماکو میتوانند بدون نیاز به تبدیل پلاک به ملی در تمام جادههای ایران حرکت کنند؛ اقدامی که پس از بررسیهای امنیتی و هماهنگی با سطوح بالای انتظامی اتخاذ شد.
طبق آخرین بیانیهای که از جانب ریاست کل پلیس راهور فراجا صادر شد، محدودیت تردد برای خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد همچنان تا اطلاع ثانوی برقرار نیست و این وسایل نقلیه میتوانند در تمامی جادهها و محورهای کشور بهطور آزادانه عبور کنند.
این تصمیم پس از بررسیهای چندینجانبه و هماهنگی با سطوح بالای فرماندهی انتظامی و ارگانهای مرتبط اتخاذ شده است. بر این اساس، خودروهایی که پلاک آنها به یکی از پنج منطقه آزاد کیش، قشم، اروند، چابهار یا ماکو تعلق دارد، دیگر ملزم به دریافت گذرنامه موقت یا تبدیل پلاک به ملی برای سفر به سایر استانها نیستند و میتوانند بهصورت گذر موقت در کل قلمرو ایران حرکت کنند.
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، ضمن بازگو کردن شرایط خاصی که در طول جنگ رمضان (چهل روزه) و حملات نامنظم دشمن بر زیرساختها و اماکن غیرنظامی کشور پیش آمد، تأکید کرد که برخی از مناطق آزاد به دلیل جغرافیای خاص خود در معرض خطر بیشتری قرار داشتند. به همین دلیل، محدودیتهای قبلی که خودروهای این مناطق را به تردد فقط در محدوده خودشان محدود میکرد، منجر به مشکلاتی برای مقیمان و مسافران این نواحی شد.
پس از ارزیابی دقیق شرایط عملیاتی و نیازمندیهای مردم، تصمیم به حذف این محدودیتها گرفته شد تا حق آزادی حرکت برای ساکنان مناطق آزاد حفظ شود. در همین راستا سردار حسینی به این نکته اشاره کرد که اعمال محدودیتهای پیشین بر پایه قوانین جاری صرفاً برای حفظ امنیت و مدیریت ترافیک در مناطقی بود که بهدلیل وضعیت اضطراری یا شبهناتمام بودن برخی ادارات، امکان نظارت کافی بر تردد وجود نداشت.
اما با تثبیت شرایط امنیتی و بازگشت به روال عادی کارکرد نهادهای اجرایی، این محدودیتها دیگر مورد ضرورت نیستند. بههمین دلیل، پنج منطقه آزاد که در زمان جنگ تحت فشار ویژه بودند، بهصورت رسمی شناخته شد و خودروهای دارای پلاک این مناطق اکنون میتوانند بدون نیاز به تغییر پلاک یا دریافت مجوز ویژه، در سراسر کشور سفر کنند.
این اقدام نه تنها به تسهیل حرکت افراد کمک میکند، بلکه نشاندهنده توجه دولت به حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء خدمات حملونقل داخلی است
پلاک مناطق آزاد پلیس راهور تردد خودروها کیفیت حمل و نقل قوانین ترافیک