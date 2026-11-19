رئیس اداره گاز کاشان خبر داد که بوی استشمام شده در شهر ناشی از نشت گاز نبوده بلکه به دلیل نقص فنی در تجهیزات ایستگاه بود که اکنون برطرف شده است.

رئیس اداره گاز شهرستان کاشان با اشاره به گزارش‌های واصله از سوی شهروندان مبنی بر استشمام بوی نامطبوع در برخی نقاط این شهر، اعلام کرد که تیم‌های عملیاتی شرکت گاز به‌سرعت وارد عمل شدند و اقدامات فوری و کارشناسی لازم را جهت شناسایی منشأ بو آغاز نمودند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، وجود بوی گاز باعث نگرانی برخی از ساکنان شده بود، اما پس از بررسی‌های دقیق میدانی و آزمایشگاهی توسط کارشناسان مجرب، مشخص گردید که این بو ناشی از نشت گاز طبیعی نیست. در واقع، منبع ایجاد این بو، یک نقص فنی جزئی در یکی از تجهیزات مکانیکی مستقر در داخل ایستگاه توزیع گاز بوده است که به دلیل عملکرد غیراستاندارد یا فرسودگی قطعات خاص، بویی مشابه بوی گوگرد تولید می‌کرد.

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تعمیر دستگاه و رفع مشکل نشت گاز ایستگاه

خوشبختانه پس از شناسایی دقیق نقطه آسیب‌دیده، تیم‌های تعمیراتی اقدام به تعویض یا تعمیر کامل آن قسمت از دستگاه نمودند و مشکل به‌طور کامل و ریشه‌ای برطرف شد. این مسئول تأکید کرد که تمامی اقدامات ایمنی و فنی با رعایت استانداردهای بالاتر انجام شده و اکنون دستگاه‌ها در وضعیت بهینه و عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر شبکه گازرسانی، خاطر نشان کرد که پایش و بازرسی از تاسیسات تحت پوشش به صورت شبانه‌روزی و با جدیت تمام انجام می‌شود تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی پیشگیری شود. علاوه بر این، خاتمی از همکاری و هوشیاری مردم کاشن قدردانی ویژه‌ای کرد و گفت که اطلاع‌رسانی سریع شهروندان به مراکز ارتباط با مردم شرکت گاز، نقش بسیار مهمی در سرعت بخشیدن به واکنش‌های فوری و جلوگیری از گسترش هرگونه نگرانی بی‌پایه و اساس داشته است.

اطمینان خاطر مردم از بازگشت شرایط به حالت طبیعی

او افزود که آرامش و امنیت شهروندان همواره از اولویت‌های اصلی مدیران و کارکنان شرکت گاز بوده و تلاش می‌شود تا با افزایش سطح هوشیاری و نظارت، شاهد هیچ‌گونه اختلالی در خدمات‌رسانی به هموطنان عزیز نباشیم. در پایان این بیانیه، مسئول مربوطه اطمینان خاطر کامل را به مردم داد که با رفع نقص فنی مذکور، شرایط به حالت کاملاً طبیعی بازگشته و هیچ‌گونه خطری جانی یا مالی شهروندان را تهدید نمی‌کند.

بنابراین، از نگرانی‌های بی‌جا باید کاسته شود و مردم می‌توانند با خیال راحت و اطمینان کامل از تداوم روند عادی زندگی و خدمات‌رسانی، به مشاغل و فعالیت‌های روزمره خود بپردازند. این رویداد نشان‌دهنده کارایی بالای سیستم‌های واکنش سریع و شبکه نظارتی قدرتمند در حوزه توزیع انرژی است که همواره آماده خدمت‌رسانی و پاسخگویی به نیازهای عمومی می‌باشد.