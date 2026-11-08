رضا رمضانی رئیس راهداری کرج از رفع کامل موانع در محور آتشگاه تا دروان خبر داد. با حضور به‌موقع نیروها و پاکسازی مسیرها، تردد در این جاده‌های کوهستانی به حالت عادی بازگشت.

رضا رمضانی ، رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان کرج، اعلام کرد که عملیات پاکسازی و رفع موانع در محور آتشگاه -دروان-نوجان و خوارس با موفقیت به پایان رسید. این اقدامات پس از بارش‌های شدید باران و ایجاد شرایط خطرناک مانند ریزش سنگ و آب‌گرفتگی در چندین نقطه از این جاده‌های کوهستانی انجام شد. با حضور سریع و به‌موقع ماموران راهداری در محل، مسیرها از بلایای ناشی از رگبارهای پاییزی پاکسازی شدند.

جزئیات عملیات پاکسازی در محور آتشگاه

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز، رضا رمضانی شامگاه یکشنبه توضیح داد که عصر همان روز شاهد ریزش سنگ‌هایی در محور آتشگاه-دروان-نوجان و خوارس بودیم. بلافاصله پس از وقوع این حادثه، ماموران راهداری شهرستان کرج در محل حاضر شدند و نسبت به پاکسازی مسیر و جمع‌آوری سنگ‌های ریزشی اقدام فوری انجام دادند. این واکنش سریع باعث شد تا خطرات برای ترافیک و رانندگان به حداقل برسد.

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همچنین بارش‌های مداوم باران موجب انباشت آب در چندین نقطه مختلف از محور آتشگاه شده بود. حضور نیروهای راهداری و انجام اقدامات لازم منجر به برطرف شدن آب‌گرفتگی‌ها و پاکسازی کامل مسیر گردید. این محورها هم‌اکنون به طور کامل باز هستند و تردد در آن‌ها بدون هیچ‌گونه اختلالی در جریان است. سرعت عمل تیم‌های امدادی و راهداری نقش کلیدی در حفظ امنیت جاده‌ها ایفا کرد.

هشدار پلیس راه البرز و وضعیت معابر

پلیس راه البرز پیش از این اعلام کرده بود که بارش شدید باران در تمام راه‌های ارتباطی استان در حال جریان است. بر اساس این هشدارها، سطح معابر به دلیل لغزندگی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و رانندگان باید احتیاط بیشتری به خرج دهند. شرایط جوی نامساعد و بارش‌های پی‌درپی باعث شده است که کنترل ترافیک و ایمنی جاده‌ها اولویت اصلی سازمان‌های مربوطه باشد.

این هشدارها تأییدکننده گزارش‌های میدانی از وضعیت لغزنده معابر در سراسر استان البرز است. رانندگان باید با توجه به اعلامیه‌های رسمی پلیس راه، از سرعت‌های بالا پرهیز کنند و فاصله ایمنی را با وسایل نقلیه جلویی رعایت نمایند. لغزندگی جاده‌ها می‌تواند عواقب جدی برای کنترل خودروها داشته باشد، به ویژه در مسیرهای کوهستانی و پیچ‌دار.

توصیه‌های ایمنی برای رانندگان و مسیرهای باز

رضا رمضانی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای راهداری برای ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای، از رانندگان خواست که با توجه به شرایط جوی، احتیاط بیشتری در محورهای کوهستانی داشته باشند. او احتمال ریزش سنگ و لغزندگی سطح جاده را یادآوری کرد و توصیه کرد که رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه، با دقت و احتیاط به رانندگی بپردازند.

این توصیه‌ها برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و حفظ جان مسافران در جاده‌های کوهستانی البرز بسیار حیاتی است. بازگشت تردد به حالت عادی در محورهای مذکور، نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های راهداری و پلیس راه است. رانندگان می‌توانند با رعایت نکات ایمنی اعلام شده، سفری ایمن و بدون خطر را تجربه کنند.