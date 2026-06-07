رفع انسداد اینترنت در هفته جاری / به احتمال بسیار زیاد در این هفته رفع انسداد اینترنت

پیروز حناچی گفت: به نظر می‌رسد دولت قطعا این موضوع را بررسی کرده و به این جمع‌بندی رسیده که میزان نارضایتی عمومی مردم به دلیل محدودیت یا قطعی اینترنت افزایش یافته است. این نارضایتی حتما عمیق و گسترده بوده که دولت تصمیم گرفته در این زمینه اقدام کند.

پیروز حناچی گفت: به نظر می‌رسد دولت قطعا این موضوع را بررسی کرده و به این جمع‌بندی رسیده که میزان نارضایتی عمومی مردم به دلیل محدودیت یا قطعی اینترنت افزایش یافته است.

این نارضایتی حتما عمیق و گسترده بوده که دولت تصمیم گرفته در این زمینه اقدام کند. روزگاری در این کشور و در دوران پهلوی اول، داشتن رادیو جرم محسوب می‌شد و اگر مردم اخبار جنگ جهانی دوم را از طریق رادیو دنبال می‌کردند، ممکن بود با مجازات روبه‌رو شوند؛ اما امروز نگاه جامعه به ابزارهای ارتباطی کاملا تغییر کرده است.

همان‌گونه که رادیو در زمان خود به یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی تبدیل شد، امروز اینترنت نیز به بخش جدانشدنی زندگی مردم بدل شده است. دیگر نمی‌توان اینترنت را صرفا یک ابزار تفریحی یا غیرضروری دانست. اینترنت در زندگی روزمره مردم، در آموزش، درمان، حمل‌ونقل، تجارت، خدمات عمومی، ارتباطات خانوادگی و حتی امور ساده خانه نقش مستقیم دارد.

به نظرم این استیضاح برای دولت فرصتی است تا برای مردم مشخص کند که چه افراد و گروه‌هایی مخالف حق طبیعی مردم هستند؟ امروز حتی برای به‌روزرسانی بسیاری از وسایل خانگی از جمله جاروبرقی‌های هوشمند، تلویزیون‌ها، یخچال‌ها و سایر لوازم دیجیتال نیز به وای‌فای و اینترنت بین‌المللی نیاز است. وقتی زندگی مردم تا این اندازه با اینترنت گره خورده، چگونه می‌توان جلوی این نیاز را گرفت یا آن را نادیده گرفت؟ نمی‌توان در برابر نیاز واقعی جامعه سد ایجاد کرد.

مردم امروز برای کسب‌وکار، آموزش فرزندان، ارتباطات روزمره و دریافت خدمات، نیازمند اینترنت پایدار، پرسرعت و قابل اتکا هستند. بنابراین هر تصمیمی در این حوزه باید با درک دقیق از واقعیت‌های زندگی مردم اتخاذ شود، نه بر اساس نگاه‌های محدودکننده یا سیاسی. اساسا تروریست‌های حرفه‌ای و گروه‌های سازمان‌یافته به گونه‌ای عمل می‌کنند که قابل ردیابی نباشند و برای ارتباطات خود از شیوه‌های پیچیده‌تر، اینترنت ماهواره‌ای و ابزارهای خاص استفاده می‌کنند.

نباید مشکلات امنیتی را به شکلی ساده‌انگارانه به استفاده عمومی مردم از اینترنت نسبت داد. محدود کردن اینترنت مردم عادی، بیش از آنکه مانع فعالیت عوامل حرفه‌ای شود، زندگی، کسب‌وکار و آرامش عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باید میان نیازهای امنیتی و حقوق و نیازهای عمومی جامعه تفکیک قائل شد.

به نظر می‌رسد دولت قطعا این موضوع را بررسی کرده و به این جمع‌بندی رسیده که میزان نارضایتی عمومی مردم به دلیل محدودیت یا قطعی اینترنت افزایش یافته است. این نارضایتی حتما عمیق و گسترده بوده که دولت تصمیم گرفته در این زمینه اقدام کند. هر موضوعی که موجب افزایش نارضایتی عمومی شود، باید با دقت و مسوولیت‌پذیری مورد بازنگری قرار گیرد.

اگر موضوعی مانند اینترنت، زندگی روزمره مردم را مختل می‌کند و باعث فشار بر جامعه می‌شود، ادامه آن تصمیم درستی نیست و باید از دستور کار خارج شود. باید از ظرفیت‌های اینترنت برای توسعه کشور استفاده کرد، نه اینکه آن را به عنوان تهدیدی برای جامعه معرفی کنیم. اینترنت پرسرعت و دسترسی آزاد و پایدار به شبکه جهانی، یکی از الزامات زندگی امروز و توسعه آینده است و تصمیم‌گیران باید این واقعیت را در سیاستگذاری‌های خود مورد توجه قرار دهند.

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