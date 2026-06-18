دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران اعلام کرد که از اوایل هفته جاری محدودیت‌های اعمال‌شده بر اساس خط محاصره آمریکا در دهانه دریای عمان برداشته شده و تردد شناورهای تجاری به حالت عادی بازگشته است. او با تاکید بر کنترل مستمر ایران بر تنگه هرمز، به ورود و خروج کالاهای اساسی و نفت خام از طریق مسیرهای دولتی اشاره کرد.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در اظهارنویدی مهم، از برداشته شدن محدودیت‌های ناشی از خط محاصره ‌ای که آمریکا در دهانه دریای عمان ایجاد کرده بود، خبر داد.

مسعود پل‌مه با بیان اینکه این محدودیت‌ها از روز شنبه هفته جاری لغو شده‌اند، افزود: از یکشنبه به بعد دیگر هیچ مانعی برای ورود یا خروج شناورها از بنادر ایران وجود نداشت و عملیات حمل کالا به‌تدریج با هماهنگی مراجع ذی‌ربط صورت گرفت. او در ادامه به جزئیات عملیاتی اشاره کرد و گفت: روز دوشنبه شناورهای حامل نفت خام ایران توانستند از مسیر قبلی که با بروز خطرات امنیتی تحت تأثیر قرار می‌گرفت، عبور کنند.

همچنین سه کشتی حامل کالاهای اساسی و غلات به بنادر کشور وارد شده و دو نفت‌کش نیز محموله خود را به مقاصد بین‌المللی صادر کردند. پل‌مه با تأکید بر انجام ترددها به‌طور عادی، یادآور شد که تنگه هرمز همچنان تحت نظارت کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و همه شناورها باید با هماهنگی مراجع رسمی در این منطقه حساس حرکت کنند. حجم عبوری شناورها نیز مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس اعلام پل‌مه، سه کشتی بزرگ با ظرفیت بار exceeding ۶۰ هزار تن وارد کشور شده‌اند و همچنین چند نفت‌کش پهن‌پیکری که هر کدام حدود دو میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کردند نیز از مسیر دولتی عبور کرده‌اند. در بخش حمل کانتینر نیز کشتی‌های ایرانی که قبلاً متوقف شده بودند، resumed روند حرکت به سمت بنادر ایران شده‌اند و شناورهای دیگر نیز برای تدارکات لازم آماده شده‌اند.

این تحولات نشان‌دهنده بازگشت نسبی regularity به حالت عادی در حumbaiل و نقل و نقل‌ونقل دریایی ایران پس از دوره‌ای از تنش‌های امنیتی در منطقه است





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تردد کشتی‌ها تنگه هرمز خط محاصره نفت خام کالاهای اساسی

United States Latest News, United States Headlines