رفتار مصرفی مردم در شرایط بحران

مردم با خریدهای هیجانی و ذخیرهسازی کالاها، تلاش میکنند تا احساس امنیت را درمیان نااطمینانی حفظ کنند. اما این رفتارها میتوانند به تشدید بحران کمک کنند.
در روزهای اخیر، مردم با خریدهای هیجانی و ذخیرهسازی کالاها، تلاش میکنند تا احساس امنیت را درمیان نااطمینانی حفظ کنند. اما این رفتارها میتوانند به تشدید بحران کمک کنند.
کارشناسان معتقدند که این رفتارها بیشتر به دلیل اضطراب و بلاتکلیفی است و نه به دلیل نیاز واقعی. آنها میگویند که اگر این اضطراب به رفتار جمعی تبدیل شود، میتواند به تشدید بحران کمک کند. در شرایطی که احتمال بازگشت تنش همچنان بر فضای جامعه سنگینی میکند، ایرنا در گزارشی به بررسی رفتار مصرفی مردم پرداخته است.
از صفهای مقطعی پمپبنزین و خریدهای هیجانی گرفته تا انبار خانگی برخی کالاها و چککردن مداوم قیمتها، ایرنا به بررسی رفتار مصرفی مردم پرداخته است. کارشناسان معتقدند که بخش مهمی از این رفتارها نه ناشی از نیاز واقعی، بلکه واکنشی روانی به اضطراب، بلاتکلیفی و احساس ناامنی نسبت به آینده است. آنها میگویند که اگر مدیریت نشود، میتواند به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شود.
جامعهشناس و پژوهشگر رفتارهای اجتماعی میگوید که در بحرانها، بخشی از مصرف مردم دیگر مصرف منطقی و مبتنی بر نیاز واقعی نیست، بلکه مصرفی روانی و هیجانی است. او میگوید که افراد با خریدکردن، ذخیرهسازی یا حتی پرکردن باک خودرو، احساس میکنند بخشی از کنترل شرایط را دوباره به دست آوردهاند. این رفتار از نظر روانی قابل فهم است. اما مشکل زمانی آغاز میشود که این اضطراب به رفتار جمعی تبدیل شود.
اگر جامعه به این باور برسد که هر لحظه ممکن است بحران بزرگتری رخ دهد، رفتارهای هیجانی گسترش پیدا میکند. در چنین شرایطی، حتی اگر کمبودی واقعی وجود نداشته باشد، رفتار هیجانی جامعه میتواند خود به ایجاد کمبود مقطعی منجر شود. برخی کارشناسان رسانه معتقدند که در کنار نگرانیهای واقعی، بازنشر مداوم فضای هشدار و سناریوهای بحرانی نیز میتواند رفتار مصرفی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
آنها میگویند که جامعه در وضعیت اضطراب فقط خبر مصرف نمیکند، بلکه اضطراب را هم مصرف و بازتولید میکند. این مسئله میتواند از طریق هجوم مقطعی به خرید کالا، سوخت یا حتی رفتارهای احساسی در بازار خود را نشان دهد. یکی از مهمترین راههای کاهش رفتارهای هیجانی، کاهش مواجهه مداوم با اخبار تنشآلود و شایعات فضای مجازی است. ذهن مضطرب بیش از هر زمان دیگری مستعد تصمیمهای احساسی و واکنشی میشود.
بنابراین، مدیریت مصرف دیگر فقط یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه بخشی از آمادگی ملی برای عبور از روزهای نامطمئن پیشرو به شمار میرود. اگر نااطمینانی و آتشبس کنونی برای مدتی طولانی ادامه یابد، آنچه بیش از هر چیز به حفظ ثبات و آرامش کشور کمک میکند، مصرف مسئولانه، پرهیز از رفتارهای هیجانی و حفظ اعتماد عمومی خواهد بود.
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