رعد: مذاکره مستقیم با اسرائیل سقوط دولت از بلنداست؛ نشست واشنگتن اعتبار لبنان را زیر سوال برد

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت وابسته به حزب‌الله لبنان، مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی را اقدامی نامقبول و محکوم دانست و آن را به معنای سقوط دولت از جایگاهی رفیع توصیف کرد. وی همچنین با انتقاد شدید از بیانیه نشست واشنگتن، آن را شرم‌آور خواند و گفت این نشست اعتبار لبنان و ادعاهای دولت مبنی بر حفظ حاکمیت را زیر سوال برده است.

محمد رعد ، رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت وابسته به حزب‌الله لبنان ، در اظهاراتی قاطعانه، مذاکره مستقیم با طرف اسرائیل ی را اقدامی غیرقابل قبول و محکوم خواند و آن را مساوی با سقوط دولت لبنان از جایگاهی بلند دانست. وی این موضوع را در واکنش به نشست مذاکره‌ای که میان نمایندگان دولت لبنان ، طرف اسرائیل ی و ایالات متحده در واشنگتن برگزار شد، مطرح کرد.

رعد معتقد است که این نشست، که آن را نمایشی توصیف کرد، نشان‌دهنده جایگاه بسیار پایین لبنان در محاسبات آمریکا است؛ امری که در تضاد با تبلیغات برخی افراد است که در پی جلب رضایت آمریکا، حامی اصلی طرف اسرائیلی، هستند.

رعد با استناد به گزارش رسانه المیادین، بیانیه صادر شده از این نشست را از نظر شکل و محتوا شرم‌آور دانست. او تاکید کرد که این بیانیه نه تنها اعتبار ادعای دولت لبنان مبنی بر مشروط کردن برقراری آتش‌بس پیش از هرگونه مذاکره را از میان می‌برد، بلکه تمام ادعاهای آن درباره حفظ حاکمیت لبنان را نیز زیر سوال می‌برد. به گفته وی، این بیانیه، نوعی تبعیت و پذیرش خواسته‌های طرف مقابل را نشان می‌دهد.

رعد افزود که این خواسته‌ها نه با هدف پایان دادن به اشغالگری، بلکه با هدف خلع سلاح مقاومت مشروع مردمی مطرح می‌شود؛ مقاومتی که مردم لبنان به آن پایبند هستند و از آن حمایت می‌کنند. وی مذاکره مستقیم با اسرائیل را اقدامی محکوم دانست که به معنای سقوط اعتبار و جایگاه دولت لبنان است. این اظهارات نشان‌دهنده موضع سخت‌گیرانه حزب‌الله در قبال هرگونه مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی و همچنین انتقاد جدی از رویکرد دولت لبنان در قبال این موضوع است.

فراکسیون وفاداری به مقاومت، همواره بر لزوم حفظ مقاومت به عنوان ابزاری برای مقابله با اشغالگری تاکید داشته و هرگونه سازشی در این زمینه را رد می‌کند. موضع‌گیری رعد، بیانگر نگرانی عمیق از پیامدهای احتمالی این مذاکرات برای منافع ملی و استراتژیک لبنان است و نشان می‌دهد که حزب‌الله همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست خارجی و امنیتی این کشور ایفا می‌کند و با هرگونه اقدامی که آن را تضعیف‌کننده مقاومت یا تسلیم در برابر خواسته‌های دشمن بداند، به شدت مخالفت خواهد کرد. این سخنان همچنین می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری‌های دولت لبنان و میزان فشاری که بر آن وارد می‌شود، تاثیرگذار باشد.

تاکید بر «سقوط دولت از مکانی بلند» استعاره‌ای قوی از ضرر و زیان جبران‌ناپذیر و از دست دادن اعتبار و جایگاه است که رعد برای هرگونه مذاکره مستقیم با اسرائیل متصور است. این موضع‌گیری، بخشی از سیاست کلی حزب‌الله مبنی بر مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و رد هرگونه عادی‌سازی روابط یا مذاکرات مستقیم را منعکس می‌کند.

از سوی دیگر، اشاره به «مقاومت مشروع» نشان‌دهنده تلاش برای مشروعیت‌بخشی به فعالیت‌های مسلحانه حزب‌الله در برابر آنچه آن را اشغالگری و تهدید علیه لبنان می‌داند.

بیانیه نشست واشنگتن نیز به نظر رعد، نتوانسته است اهداف اعلام شده دولت لبنان در خصوص حفظ حاکمیت و پیش‌شرط‌های آتش‌بس را محقق کند و در عوض، آن را در موضع ضعف و پذیرش قرار داده است.

این تحلیل رعد، نشان‌دهنده شکاف عمیق در میان جریان‌های سیاسی لبنان در خصوص نحوه برخورد با پرونده فلسطین و روابط با رژیم صهیونیستی است و نشان می‌دهد که حزب‌الله همچنان بر موضع اصولی خود مبنی بر عدم مذاکره و مقاومت تاکید دارد





