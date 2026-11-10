رضا پهلوی در آشویتس: خواستار همبستگی جهانی علیه انکار هولوکاست شد

شاهزاده رضا پهلوی در نخستین بازدید خود از آشویتس، خواستار همبستگی جهانی برای مقابله با انکار هولوکاست و حمایت از مردم ایران شد.

شاهزاده رضا پهلوی در نخستین بازدید خود از اردوگاه آشویتس ، خواستار همبستگی جهانی برای مقابله با انکار هولوکاست شد. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی سه‌شنبه ۱۹ آبان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که او و بانو یاسمین پهلوی با همراهی خاخام مناخیم مارگولین، رییس انجمن یهودیان اروپا ، در این اردوگاه به میلیون‌ها قربانی هولوکاست ادای احترام کردند.

بر اساس این پیام، شاهزاده رضا پهلوی به نمایندگی از ملت ایران به آشویتس رفته تا ضمن گرامی‌داشت یاد قربانیان، درباره تهدید جمهوری اسلامی علیه موجودیت اسرائیل و امنیت یهودیان در اروپا هشدار دهد. او همچنین از جامعه جهانی خواسته است از مردمی که به گفته او در خط مقدم مبارزه با این رژیم ایستاده‌اند حمایت کند.

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مسیر بازدید و پیام همبستگی علیه انکار هولوکاست

شاهزاده رضا پهلوی آموزش درباره کشتار هولوکاست را برای زنده نگه داشتن یاد قربانیان و جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای ضروری دانست. این موضع در سخنان او در آشویتس مطرح شد و به همین دلیل بر ضرورت همبستگی جهانی در برابر انکار این کشتار تاکید داشت.

به گزارش تایمز اسرائیل، شاهزاده رضا پهلوی گفت به نمایندگی از ایرانیانی به آشویتس آمده که هم معنای انکار را می‌دانند و هم معنای قتل را. او از کشتار معترضان در جریان خیزش سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ یاد کرد و گفت ابعاد این کشتار با جان باختن شش میلیون یهودی در هولوکاست قابل مقایسه نیست.

انجمن یهودیان اروپا این بازدید را به مناسبت هشتادوهشتمین سالگرد شب بلورین ترتیب داده بود. ۹ نوامبر سالگرد آغاز موج حملات خشونت‌بار علیه یهودیان در آلمان است که از آن به‌عنوان پیش‌درآمد هولوکاست یاد می‌شود.

محمدرضا شاه پهلوی نیز در سال ۱۹۶۶ میلادی، ۶۰ سال پیش از پسرش، از آشویتس بازدید کرده بود. شاهزاده رضا پهلوی سخنانش را با پیامی برگرفته از فرهنگ ایرانی به پایان رساند: "نور بر تاریکی پیروز خواهد شد."

مواضع رضا پهلوی و اظهارات نتانیاهو درباره ایران

شاهزاده رضا پهلوی گفته است جمهوری اسلامی دست به اشغال ایران زده و آن را به ستاد تروریسم جهانی تبدیل کرده است. این ادعا بخشی از هشدار او درباره تهدید جمهوری اسلامی علیه امنیت یهودیان و اسرائیل بود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۲۵ فروردین در مراسمی به مناسبت کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم، تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را با اردوگاه‌های آلمان نازی، از جمله آشویتس، مقایسه کرد. این مقایسه، از منظر مقامات اسرائیلی، بخشی از نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران را نشان می‌دهد.

واکنش مخاطبان ایران‌اینترنشنال به هشدار قطع گاز

شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال با اشاره به منابع گازی ایران، مدیریت منابع انرژی و تجربه قطعی گسترده آب و برق در ماه‌های گذشته، از احتمال قطع گاز در زمستان انتقاد کردند. این واکنش‌ها در پی هشدار سخنگوی دولت مطرح شد.

سه‌شنبه ۱۹ آبان، مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود گفت ادامه گازرسانی به میزان مصرف بستگی دارد. او افزود اگر مصرف افزایش یابد، احتمال قطع گاز در نقاط مختلف کشور، از جمله تهران، وجود دارد.

مهاجرانی با اشاره به کمبود گاز در سال‌های گذشته و آسیب به پالایشگاه‌های گازی در حملات اخیر، میزان ناترازی پیش‌بینی‌شده برای زمستان را حدود ۴۳۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد. او از شهروندان خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.

یکی از پرتکرارترین محورهای واکنش‌ها، تناقض میان برخورداری ایران از ذخایر عظیم گاز و احتمال قطع آن در زمستان بود. یکی از شهروندان با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: "حالا خوب است دومین کشور در منابع گازی هستیم، اگر وارد کننده بودید، چه می‌شد؟"

شهروند دیگری در واکنش به درخواست دولت برای کاهش مصرف پرسید: "قطع شدن بستگی به مصرف مردم دارد یا عرضه مقام‌های دولت؟" برخی دیگر نیز موضوع صادرات گاز را پیش کشیدند و درباره اولویت تامین انرژی برای مصرف داخلی پرسش کردند.

پیامدهای احتمالی قطع گاز برای خانوارها و مدارس

برخی مخاطبان از قطعی گاز در محل زندگی خود خبر دادند و تعدادی نیز از تهیه وسایل گرمایشی جایگزین برای زمستان پیش‌رو سخن گفتند. مخاطبانی از مازندران، گلستان و خراسان شمالی گفتند از دو ماه پیش درباره محدودیت گاز در این مناطق هشدار داده شده است.

در این مناطق مردم برای تامین گرمایش به تهیه نفت و الوار روی آورده‌اند. مخاطب دیگری با اشاره به دشواری تهیه کپسول گاز مایع، از کمبود و قیمت بالای آن در محل زندگی خود انتقاد کرد.

شماری از شهروندان درباره پیامدهای احتمالی قطع گاز برای کودکان، سالمندان و بیماران ابراز نگرانی کردند. نگرانی درباره تامین گرمایش مدارس نیز در پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال دیده می‌شود.

بخش قابل توجهی از واکنش‌ها به تجربه قطع گسترده آب و برق در تابستان مربوط بود. شهروندی با کنایه نوشت که مردم معنی پیشرفت را خوب فهمیده‌اند، چون نه آب و هوای مناسب دارند، نه برق و گاز و البته نه پول.