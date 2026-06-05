محسن رضایی در مصاحبه با سیانان گفت مذاکرات به بنبست رسیده و ترامپ باید آن را بشکند. ایران خواستار آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار دارایی مسدود شده به عنوان آزمون اعتماد است. وی هشدار داد در صورت ازسرگیری درگیری، جنگ گسترش مییابد.
محسن رضایی ، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبهای با شبکه سیانان که روز جمعه ۱۵ خرداد منتشر شد، درباره آخرین تحولات مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا اظهارنظر کرد.
وی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال دیدار با مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، گفت چنین دیداری هرگز رخ نخواهد داد. رضایی تأکید کرد که مذاکرات به بنبست رسیده و ترامپ باید این بنبست را بشکند. او توپ را در زمین ترامپ دانست و هشدار داد که اگر آمریکا درگیری را از سر بگیرد، واشینگتن وارد راهرویی تاریک خواهد شد.
رضایی در بخش دیگری از این گفتوگو به مطالبات مالی ایران اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی خواستار آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده خود بلافاصله پس از امضای یک توافق موقت با آمریکا شده و همچنین خواهان آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار دیگر در مرحله بعدی است. او این ۲۴ میلیارد دلار را آزمون اعتماد ترامپ توصیف کرد و گفت اگر ترامپ بخواهد به توافق برسد، باید این پول را آزاد کند.
رضایی تأکید کرد این پول متعلق به ایران است و نه آمریکا. در مقابل، مقامهای آمریکایی نگرانند که آزادسازی این داراییها یکی از مهمترین اهرمهای فشار بر تهران را از بین ببرد و ترامپ نیز تأکید کرده است هر توافقی باید قویتر از برجام ۲۰۱۵ باشد. رضایی درباره تنگه هرمز نیز سخن گفت و اعلام کرد که ایران و عمان بر این آبراه حاکمیت دارند و آن را به طور مشترک مدیریت خواهند کرد.
او از به کار بردن واژه عوارض عبور خودداری کرد و گفت جمهوری اسلامی صرفاً هزینه نگهداری دریافت خواهد کرد. وی نسبت به دوام هرگونه توافق با ترامپ ابراز تردید کرد و از خروج آمریکا از برجام و راهبرد ابهام ترامپ انتقاد کرد. رضایی هشدار داد در صورت شکست مذاکرات، ایران برای مقابله با هرگونه تهاجم آماده است و دامنه عملیات نظامی ممکن است از خلیج فارس به اقیانوس هند، تنگه بابالمندب، دریای سرخ و دریای مدیترانه گسترش یابد.
او جنگ کنونی را نخستین پیروزی ایران بر دشمنانش در ۴۷ سال عمر جمهوری اسلامی توصیف کرد. همزمان، گزارشهای بینالمللی از شناسایی حدود ۲۰ مین شناور در نزدیکی مسیر ترافیکی تنگه هرمز حکایت دارد. یک منبع آگاه به وبسایت ماریتایم اگزکیوتیو گفت که در تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا این مینها مشاهده شده است. مرکز امنیت دریایی عمان نیز به کشتیها هشدار داده و خواستار هوشیاری ویژه شده است.
در واکنش به این تهدید، یک نیروی دریایی بینالمللی به رهبری فرانسه و بریتانیا برای پاکسازی مین در حال شکلگیری است. این ائتلاف که اکنون بیش از ۴۰ کشور را شامل میشود، با ناو هواپیمابر شارل دوگل به عنوان پرچمدار و کشتی پشتیبانی آرافای لیم بی برای استقرار پهپادهای مینروب خودکار عملیات خواهد کرد. عمان نیز نقش هدایت ترافیک دریایی را از ایستگاه هرمز کنترل در جزیره دیدمار بر عهده خواهد گرفت تا عبور امن کشتیها تضمین شود.
رضایی در پایان تأکید کرد که اگر ترامپ به دنبال توافق است، باید اعتمادسازی کند و اولین گام آزادسازی داراییهای ایران است. او هشدار داد که در صورت عدم پیشرفت، ایران گزینههای دیگری برای مقابله با فشارهای آمریکا دارد
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