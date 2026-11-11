سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که هیچ گونه مواد هسته‌ای غنی‌شده از کشور خارج نخواهد شد و آمریکا به شروط پاسخ نداده است.

سرلشکر محسن رضایی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگویی صریح با شبکه المیادین اعلام کرد که تهران گزینه انتقال مواد هسته‌ای را به طور کامل منتفی دانسته است. رسانه‌های انگلیسی‌زبان برجسته جهانی از جمله رویترز، الجزیره و نسخه انگلیسی تایمز اسرائیل، تیتر خبری "رئیس نهاد امنیتی ایران: اجازه نخواهیم داد مواد هسته‌ای غنی‌شده از کشور خارج شود" را در صدر اخبار خود قرار دادند.

موضع قاطع ایران درباره انتقال مواد هسته‌ای

محسن رضایی تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی حتی یک ذره از مواد هسته‌ای تولید شده در ایران خارج نخواهد شد. این بیانیه نشان‌دهنده خط قرمز قطعی جمهوری اسلامی در زمینه حفظ دستاوردهای فناوری هسته‌ای خود است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مقامات ایرانی بر این باور هستند که انتقال این مواد به خارج از مرزها، منافع ملی و امنیت راهبردی کشور را به خطر می‌اندازد.

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عدم دریافت پاسخ روشن از سوی ایالات متحده

در ادامه صحبت‌های خود، محسن رضایی اشاره کرد که ایالات متحده آمریکا هنوز پاسخی روشنی به شروط مطرح شده از سوی تهران نداده است. این سکوت یا عدم پاسخگویی واشنگتن، یکی از دلایل اصلی برای تداوم سیاست انکار در مورد خروج مواد هسته‌ای تلقی می‌شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی معتقد است تا زمانی که طرف آمریکایی موضع مشخص و قابل اعتمادی ارائه ندهد، هیچ گامی در جهت توافق‌هایی که شامل خروج مواد باشد، برداشته نخواهد شد.

بازتاب گسترده در رسانه‌های بین‌المللی

پوشش خبری این اظهارات توسط رسانه‌های بین‌المللی نشان‌دهنده اهمیت ژئوپلیتیکی آن است. شبکه المیادین به عنوان بستر مصاحبه، بازتاب‌دهنده نگاه منطقه‌ای به این موضوع است. همچنین حضور تیترهای مشابه در الجزیره و تایمز اسرائیل، نشان می‌دهد که این مسئله نه تنها در سطح داخلی ایران، بلکه در کانون توجه رقبا و ناظران جهانی قرار گرفته است. این پوشش گسترده تأثیر مستقیمی بر افکار عمومی و تحلیلگران سیاسی دارد.

پیامدهای عملی و آینده روابط دیپلماتیک

این موضع‌گیری جدید می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر مذاکرات آتی و وضعیت تنش‌های منطقه‌ای داشته باشد. با رد صریح گزینه انتقال مواد، تهران پیامی واضح برای غرب ارسال کرده است که حاضر به تسهیل دسترسی خارجی‌ها به زنجیره سوخت هسته‌ای خود نیست. این امر می‌تواند منجر به تغییر استراتژی‌های دیپلماتیک و احتمالاً تشدید فشارها یا تلاش برای ایجاد کانال‌های ارتباطی جدید شود.