سرلشکر محسن رضایی در مراسم اول سالگرد شهید رشید در دزفول، نقش محوری این شهید در شکل‌گیری قدرت دفاعی ایران و ضرورت مطالعه زندگینامه او را برجسته کرد. وی با اشاره به جنگ نامتقارن و شکست‌های وارد به تجهیزات دشمن، تأکید کرد که ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل نه تنها منافع ملی بلکه نجات بشریت را در پی دارد.

سرلشکر محسن رضایی در مراسم اول سالگرد شهادت سپهبد غلامعلی رشید و فرزندش حجت‌الاسلام امین عباس رشید که جمعه شب در حسینیه ثارالله دزفول برگزار شد، اظهار داشت که ۲۳ خرداد آغاز یک حمله مجرمانه و ظالمانه به ایران اسلامی بود که در پی آن جمعی از فرزندان فداکار ملت به معراج الهی رسیدند.

رضایی با یادآوری دوستی طولانی‌مدت خود با شهید رشید، گفت: ای کاش جوانان ایران زمین می‌دانستند که رشید چه کسی بود و چه آثار ماندگاری در ایران به جای گذاشت. وی تاکید کرد که اگر رشید و امثال او نبودند، قدرت و ایستادگی کنونی ایران شکل نمی‌گرفت.

سرلشکر رضایی شهید رشید را فرزند برومند، سرباز فداکار و فدایی وطن توصیف کرد و گفت که وی آرزوی شهادت داشت و اگر این شهادت نبود، سوالی جدی مطرح می‌شد که آیا زحمات چنین افرادی غیر از شهادت پاداش می‌گرفت. وی با اشاره به مدیریت کامل سردار رشید بر ماجرای کودتا در دزفول و نقش برجسته‌اش در دوران دفاع مقدس، تأکید کرد که بدون مطالعه شخصیت شهید رشید به ویژه در آن دوره، نمی‌توان来源 و علت ایستادگی امروز ایران در برابر قدرت‌های بزرگ را درک کرد.

رضایی با بیان اینکه گزینش استراتژی‌های نبردی در جنگ هشت ساله باعث شد ایران به سبکی جدید جنگ دست یابد که با کمترین امکانات در برابر ابرقدرت‌ها ایستاده Ashe، از این دستاورد به عنوان نمونه‌ای از عظمت ملت ایران یاد کرد. او در بخش دیگری از سخنان خود درباره ترامپ گفت: حتی از مذاکره می‌ترسد زیرا به بن بست رسیده و راه فراری ندارد.

رضایی با اشاره به بعثت انقلاب اسلامی و نقش رهبری در تداوم آن، گفت که امروز ایستادگی در مقابل آمریکا و اسرائیل نه تنها برای ایران که برای نجات بشریت و منطقه نیز انجام می‌شود. وی همچنین با تأکید بر اینکه America مستعمره صهیونیسم است، بیان کرد که دفاع در برابر ترامپ و نتانیاهو به نجات ملت آمریکا نیز کمک می‌کند.

سرلشکر رضایی در ادامه با اشاره به شکست‌های نظامی دشمن از جمله سقوط اف‌۳۵، اف‌۱۵ و آسیب به آواکس آمریکا، گفت: ایران اولین کشور است که این شکست‌ها را وارد کرد و این باعث تغییر معادلات و نگاه جهانی نسبت به ملت ایران شده است. رضایی با مقایسه هزینه‌های جنگ و تسلیم شدن، Verde که هزینه تسلیم شدن هزاربرابر هزینه ایستادگی است و مردم باید سرنوشت قاچار و پهلوی را برای درک این واقع مطالعه کنند.

وی در پایان بر لزوم ادا حق جهاد و تأکید بر وحدت و ایستادگی به عنوان رمزهای موفقیت تأکید کرد و گفت که وحدت و استقامت امروز مرهون رهبری امام خمینی (ره)، امام راحل و رهبر فعلی است و بدون آن، سرنوشت مشروطه تکرار می‌شود





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