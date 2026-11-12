مقاومت اسلامی عراق در بیانیهای جدید، نقض مکرر حاکمیت هوایی کشور را با رصد ۱۵ فروند هواپیمای نظامی و پهپاد متعلق به نیروهای خارجی از پایگاه‌های اردن، ترکیه و اراضی اشغالی تأیید کرد.

مقاومت اسلامی عراق در یک بیانیه رسمی و هشداردهنده، به تشریح جزئیات نقض مکرر حاکمیت هوایی این کشور توسط نیروهای خارجی پرداخت و اعلام کرد که پروازهای هوایی ناشی از پایگاه‌های نظامی در کشورهای همسایه و مناطق اشغالی، به صورت روزانه زیر نظر گرفته می‌شوند.

این گروه مقاومتی تأکید کرد که رصد و مستندسازی این اقدامات به عنوان یک اصل راهبردی برای حفظ امنیت ملی و برقراری نظم در آسمان عراق دنبال می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این بیانیه، تعداد ده و پنج فروند از انواع هواپیماهای نظامی و پهپادها در روزهای اخیر در آسمان عراق شناسایی شده‌اند که این آمار نشان‌دهنده تداوم و گستردگی فعالیت‌های هوایی خارجی در فضا هوایی این کشور است.

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مقاومت اسلامی عراق منبع این پروازها را پایگاه‌های نظامی در اردن، ترکیه و اراضی اشغالی اسرائی معرفی کرد و آن‌ها را نقض آشکار حاکمیت ملی و قوانین بین‌المللی دانست. این گروه خواستار توقف فوری این اقدامات و احترام به تمامیت ارضی عراق شد و هشدار داد که هرگونه تهدید علیه منافع عراقی با واکنش قاطع روبرو خواهد شد.

جزئیات هواپیماهای رصد شده در آسمان عراق

جزئیات دقیق هواپیماهای رصد شده شامل هشت فروند پهپاد بی‌پilot MQ-9 Reaper، یک فروند پهپاد MQ-1 Predator، دو فروند جنگنده اف-۱۶ فایتینگ فالکون، یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 Stratotanker و سه فروند پهپاد بایraktar Akıncı است. این تنوع در تجهیزات هوایی نشان می‌دهد که عملیات‌های نظارتی و احتمالی رزمی با استفاده از فناوری‌های پیشرفته انجام می‌گیرد. مقامات مقاومت عراق بر لزوم پیگیری دیپلماتیک و قضایی این نقض‌ها از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی مرتبط تأکید کردند.

آن‌ها اعلام کردند که تمامی داده‌های جمع‌آوری شده از رادارها و سیستم‌های پدافندی در اختیار نهادهای حقوقی بین‌المللی قرار خواهد گرفت تا مسئولیت اصلی این نقض‌های مکرر مشخص شود. این بیانیه در شرایطی صادر شد که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه به اوج خود رسیده و نگرانی‌های زیادی از گسترش درگیری‌ها وجود دارد.

مقاومت اسلامی عراق با انتشار این لیست، سعی دارد فشار داخلی و بین‌المللی بر کشورهای متهم به نقض حاکمیت هوایی را افزایش دهد و نشان دهد که عرصه عمل برای این نیروها محدود شده است. همچنین، این گروه یادآور شد که حضور فیزیکی و هوایی نیروهای خارجی بدون مجوز رسمی دولت مرکزی عراق، غیرقانونی بوده و هرگونه اقدام نظامی علیه این حضور، در چارچوب دفاع مشروع تعریف می‌شود.

تحلیلگران و تغییر استراتژی‌های نظامی در منطقه

تحلیلگران منطقه‌ای معتقدند که این بیانیه می‌تواند سیگنالی برای تغییر استراتژی‌های نظامی در منطقه باشد و نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعادل قدرت در برابر نفوذ خارجی است. مقاومت عراق همچنین از شهروندان و رسانه‌ها خواست تا در پایش فعالیت‌های مشکوک و اطلاع‌رسانی شفاف همکاری کنند تا شفافیت کامل در قبال این نقض‌های مکرر برقرار گردد.

این اقدامات همچنین بازتابی از نگرانی‌های گسترده‌تر در میان جبهه مقاومت منطقه‌ای در خصوص افزایش حضور نظامی قدرت‌های خارجی در همسایگی و تأثیر آن بر ثبات منطقه‌ای است.