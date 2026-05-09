رصد تحولات کرانه باختری در نشست ویژه شورای امنیت

این نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل به ابتکار پنج عضو این شورا برگزار شد تا تحولات کرانه باختری از جمله شهر قدس اشغالی مورد بررسی قرار بگیرد. مدیر پروژه اسرائیلی-فلسطینی در گروه بحران بینالمللی، وضعیت کرانه باختری را «هولناک» خواند و به کندی رشدهای جدید شهرکها اشاره کرد.
«هولناک» خواند و تصریح کرد کابینه رژیم صهیونیستی طی چهار سال گذشته ۱۰۲ شهرک جدید در این منطقه تأسیس کرده است، گفت: این تعداد تقریباً معادل مجموع شهرکهایی است که طی ۵۰ سال گذشته ساخته شدهاند.
بر اساس گزارش المنار، این نشست به دلیل نبود توافق میان اعضای شورای امنیت، خارج از چارچوب رسمی شورا برگزار شد و هدف آن، جلب توجه به چالشها و مشکلاتی بود که فلسطینیان در کرانه باختری و قدس با آن روبهرو هستند. کرانه باختری در ماههای اخیر شاهد افزایش حملات و اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی از جمله یورشها، بازداشتها، تخریب منازل، تیراندازی و استفاده گسترده از زور بوده و همزمان حملات شهرکنشینان علیه فلسطینیان و اموال آنان نیز افزایش یافته است
