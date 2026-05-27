رشد 4.2 درصدی ثبت نام خودروهای نو در اروپا در چهار ماه نخست 2026

بازار خودروی اروپا در چهار ماه نخست 2026 با رشد 4.2 درصدی روبرو شد و خودروهای برقی و هیبریدی سهم بیشتری به دست آوردند. خودروسازان چینی مانند BYD و Chery رشد چشمگیری داشتند و سهم خود را دو برابر کردند.

ثبت نام خودروهای نو در اروپا در چهار ماه نخست 2026 حدود 4.2 درصد افزایش یافت و خودروسازان سنتی اروپایی با وجود دو برابر شدن سهم چینی‌ها همچنان غالب ماندند.

بازار خودروی نو اتحادیه اروپا در چهار ماه نخست 2026 به روند رشد باثبات خود ادامه داد و در این مدت نزدیک به 3.8 میلیون خودرو ثبت شد که نسبت به دوره مشابه در 2025، 4.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. انجمن خودروسازان اروپا (ACEA) روز چهارشنبه با انتشار این آمار این موضوع را اعلام کرد.

این ارقام نشان می‌دهد بازار هر چه بیشتر در اختیار خودروهای برقی و هیبریدی قرار می‌گیرد؛ روندی که با مشوق‌های دولتی در اقتصادهای بزرگ و رقابت رو به رشد خودروسازان چینی تقویت شده است. انجمن خودروسازان اروپا اعلام کرد که بین ژانویه تا آوریل 2026، خودروهای تمام برقی 19.7 درصد از بازار اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که این سهم در مدت مشابه سال قبل 15.3 درصد بود.

این رشد عمدتا از سوی چهار بازار بزرگ این بلوک هدایت شده است و ایتالیا با 25.5 درصد، اسپانیا با 19.7 درصد، آلمان با 6.6 درصد و فرانسه با 2.3 درصد افزایش، همگی رشد فروش را ثبت کرده‌اند. فقط در ماه آوریل، فروش خودروهای تمام برقی در اتحادیه اروپا نسبت به ماه مشابه سال قبل 37.7 درصد افزایش یافت و سهم این خودروها را در آن ماه به 20.6 درصد رساند.

خودروهای هیبریدی در آوریل همچنان محبوب‌ترین گزینه قوای محرکه بودند و با رشد 12 درصدی، حدود 36.9 درصد از فروش ماه را به خود اختصاص دادند. خودروهای هیبریدی شارژی نیز 16.4 درصد افزایش فروش داشتند و در ثبت خودروهای آوریل به سهمی حدود 9.8 درصد دست یافتند.

در مقابل، ثبت خودروهای بنزینی 16.3 درصد کاهش یافت و به کمتر از 218 هزار و 500 دستگاه رسید، در حالی که خودروهای دیزلی با افت 17.1 درصدی به حدود 74 هزار دستگاه محدود شد. در مجموع، خودروهای بنزینی و دیزلی در آوریل کمتر از 30 درصد از خودروهای فروخته شده در سراسر اتحادیه اروپا را تشکیل دادند.

گروه فولکس واگن در چهار ماه نخست 2026 جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز اتحادیه اروپا حفظ کرد و با فروش کمی بیش از یک میلیون دستگاه، 26.7 درصد از کل ثبت خودروهای جدید را به خود اختصاص داد؛ رقمی که حاکی از رشد 2.9 درصدی نسبت به سال قبل است. با این حال، عملکرد برندهای مختلف این گروه متفاوت بود.

ثبت خودروهای اشکودا 15.5 درصد افزایش یافت و آئودی 8.6 درصد رشد کرد، در حالی که برند اصلی فولکس واگن 3.2 درصد افت داشت و در چندین بخش بازار بخشی از سهم خود را از دست داد. استلانتیس با سهم بازار 17.1 درصدی و بیش از 648 هزار دستگاه در رتبه دوم قرار گرفت؛ رقمی که نشان‌دهنده رشد قابل توجه 7.8 درصدی است.

این رشد عمدتا ناشی از احیای قابل توجه فیات با افزایشی بیش از 32 درصد و همچنین رشد قوی اوپل و واکسهال است که ثبت خودروهای آن‌ها در مجموع 22 درصد بالا رفت. گروه رنو ضعیف‌ترین عملکرد را در میان سه خودروساز برتر داشت و با کاهش 7.4 درصدی به حدود 384 هزار و 250 دستگاه رسید و سهمی 10.1 درصدی از بازار را به خود اختصاص داد؛ در حالی که داچیا با افتی تندتر، بیش از 15 درصد کاهش ثبت خودرو را تجربه کرد.

گروه بی ام و و مرسدس بنز به ترتیب 3.9 و 3.8 درصد رشد ثبت خودرو را گزارش کردند، در حالی که تویوتا و گروه هیوندای هر دو با کاهش نسبتا خفیف بین 2.5 تا 3.1 درصد روبرو شدند. بر اساس آمار ACEA، ثبت خودروهای BYD در اتحادیه اروپا طی چهار ماه نخست 2026 نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شد و با جهشی 152.9 درصدی به بیش از 71 هزار و 850 دستگاه رسید.

شرکت Chery Automobile نیز از طریق برندهای Omoda، Jaecoo و Jetour رشد 267.1 درصدی را ثبت کرد و فروش خود را به بیش از 48 هزار و 350 دستگاه رساند؛ در حالی که Leapmotor که از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با استلانتیس محصولاتش را عرضه می‌کند، با جهش 558.8 درصدی از مرز 28 هزار و 700 دستگاه عبور کرد. شرکت SAIC Motor، مالک برند MG و بزرگ‌ترین گروه خودروسازی چینی از نظر حجم فروش در اتحادیه اروپا، نیز با افزایش 10.4 درصدی، ثبت خودروهای خود را به بیش از 77 هزار دستگاه رساند.

در مجموع، برندهای چینی بین ژانویه تا آوریل 2026 حدود 6 درصد از ثبت خودروهای اتحادیه اروپا را به خود اختصاص دادند؛ در حالی که این سهم در دوره مشابه سال قبل 3.2 درصد بود. در بازار گسترده‌تر اروپا، شامل بریتانیا و کشورهای عضو افتا، سهم ترکیبی برندهای چینی در همین دوره به حدود 7.3 درصد رسید؛ رقمی که سال قبل 3.7 درصد بود. این روند نشان‌دهنده تغییرات عمیق در بازار خودروی اروپا است.

با رشد سریع خودروهای برقی و هیبریدی و همچنین ورود پررنگ خودروسازان چینی، رقابت در این بازار شدت گرفته است. خودروسازان سنتی اروپایی با چالش‌های جدی مواجه هستند و باید استراتژی‌های خود را برای حفظ سهم بازار تطبیق دهند. از سوی دیگر، مشوق‌های دولتی و نگرانی‌های زیست‌محیطی به شتاب‌دهی به این تحولات کمک می‌کند.

به نظر می‌رسد که آینده بازار خودروی اروپا بیشتر به سمت خودروهای پاک و فناوری‌های نوین سوق خواهد یافت و سهم خودروسازان چینی نیز همچنان افزایش خواهد یافت





