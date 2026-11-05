شاخص‌های بورس آسیا و آمریکا با رشد قابل توجه مواجه شدند. پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا و کاهش قیمت نفت، محرک اصلی این تغییرات مثبت در بازارهای مالی جهانی بود.

بازارهای سهام آسیایی و آمریکایی در روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ شاهد رشدهای چشمگیری بودند که نتیجه مستقیم نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده آمریکا و نوسانات شدید قیمت نفت بود. سرمایه‌گذاران با مشاهده پیروزی حزب دموکرات در کنترل کنگره، نشان دادند که نسبت به آینده اقتصادی خوش‌بین هستند.

تحلیل عملکرد شاخص‌های بورس آسیا

شاخص‌های بورس ژاپن و استرالیا در معاملات امروز افزایش یافتند و موجب رشد ۰.۲ درصدی شاخص "ام‌اس‌سی‌آی" آسیا-اقیانوسیه شدند. این رشد مثبت نشان‌دهنده واکنش سازنده بازارهای منطقه به تحولات سیاسی در واشنگتن است.

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در مقابل، شاخص "کوسپی" کره جنوبی برخلاف روند غالب بازارهای منطقه، ۳.۶ درصد کاهش یافت. نگرانی سرمایه‌گذاران درباره آینده توسعه مراکز داده و افت سهام شرکت‌های تولیدکننده تراشه در ایالات متحده، از عوامل اصلی این کاهش عنوان شده است.

رکوردشکنی شاخص‌های وال‌استریت

در بازار آمریکا، شاخص "اس‌اندپی ۵۰۰" با رشد ۱.۶ درصدی، بزرگ‌ترین افزایش خود در سه ماه گذشته میلادی را ثبت کرد. این رکورد نشان می‌دهد که اعتماد به بازارهای سهام آمریکایی پس از اعلام نتایج انتخابات بازگشته است.

شاخص فناوری‌محور "نزدک ۱۰۰" نیز ۰.۹ درصد افزایش یافت. ترکیب این دو شاخص نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا تحت تأثیر مثبت فضای سیاسی جدید قرار گرفته‌اند.

تأثیر جنگ ایران بر قیمت نفت

در بازار نفت، قیمت‌ها پس از افت شدید روز چهارشنبه تثبیت شدند. بهای نفت خام برنت در معاملات روز گذشته بیش از ۸ درصد کاهش یافت و به کمتر از ۹۵ دلار در هر بشکه رسید.

این افت ناگهانی پس از آن رخ داد که چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا، بر پایان دادن به جنگ ایران تأکید کرد. موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره پایان زودتر درگیری‌ها در خاورمیانه را افزایش داد.

واکنش بازار اوراق قرضه و دلار

در بازار اوراق قرضه، اوراق خزانه‌داری آمریکا در ادامه روند صعودی روز چهارشنبه، با افزایش قیمت همراه شدند. امیدواری به اینکه کاهش قیمت نفت به مهار تورم منجر شود، از عوامل حمایت‌کننده از این بازار بود.

همچنین، شاخص ارزش دلار برای دومین روز متوالی کاهش یافت. بر اساس این گزارش، رشد بازارهای سهام پس از انتخابات آمریکا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران با وجود احتمال بن‌بست در روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی در واشنگتن، همچنان به تحولات بازار خوش‌بین هستند.