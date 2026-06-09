کشورهای صاحب سلاح اتمی هزینههای خود را تا ۲۰ درصد افزایش دادند و این رقم را به رکورد تاریخی نزدیک کردند؛ گزارش کمپین بینالمللی ترکیب این هزینهها با خطرات هوش مصنوعی و فشار بر کمکهای بشردوستانه را مورد انتقاد قرار میدهد.
به گزارش کمپین بینالملل ی برای لغو سلاحهای هستهای، کشورهای صاحب سلاح اتمی در سال گذشته هزینههای خود برای برنامههای هستهای را حدود بیست درصد افزایش دادند و مجموع هزینهها به نزدیک صد و نود و نه میلیارد دلار رسید.
این رقم تاریخی نشان میدهد که نه کشور دارای سلاح هستهای جهان، از جمله ایالات متحده، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی، در طول سال مالی گذشته بهطور متوسط هفت میلیارد دلار بیش از دوره قبلی صرف ذخایر اتمی خود کردند. کمپین اشاره میکند که این روند افزایشی نه تنها در سال جاری بلکه در برنامههای طولانیمدت برای دهههای آینده نیز ادامه دارد و پروژههای جدیدی برای توسعه موشکهای بینقارهای، سامانههای راهنمای هوشمند و زیرساختهای پشتیبانی نظامی در دست اجراست.
سوزی اسنایدر، مدیر برنامههای این کمپین و یکی از پژوهشگران اصلی گزارش، نگرانی خود را از ترکیب سرعت رشد هزینههای هستهای با پیشرفت هوش مصنوعی که میتواند خطر استفاده ناخواسته یا ارتکاب خطاهای جدی را افزایش دهد، ابراز کرد. او با صداقت بیان کرد که در برابر این تحولات اضطراب عمیقی احساس میکند.
بررسیهای کمپین نشان میدهد که در پنج سال گذشته این نه کشور بیش از چهار صد و هفتاد میلیارد دلار برای تسلیحات هستهای صرف کردهاند و پیشبینی میشود که این هزینهها در سالهای آینده به سرعت افزایش یابد. برخی کشورها از جمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا برنامههای بلندمدتی دارند تا موشکهای قارهپیمای خود را حتی پس از سال دو هزار و یکصد فعال نگه دارند.
تحلیلگران اقتصادی این گزارش را با اظهاراتی نسبت به فشارهای شدید بر سیستمهای کمک بشردوستانه جهان همراه میدانند. اسنایدر اشاره کرد که هزینه یک روز از این برنامههای تسلیحاتی میتوانست به تأمین امنیت غذایی میلیونها نفر کمک کند و بودجه سال دو هزار و بیست و پنج میتوانست سه و بیست سال هزینه سازمان ملل را پوشش دهد.
او با انتقاد از این که کشورهای هستهای به جای سرمایهگذاری بر خدمات اساسی مانند بهداشت و بهبود شرایط زندگی، منابع خود را به ساخت سلاحهای اتمی اختصاص میدهند، هشدار داد که استفاده از این سلاحها میتواند به عنوان جنایت جنگی تلقی شود. این انتقادات در حالی مطرح میشود که دنیا با تهدیدات زیستمحیطی، بحرانهای مهاجرتی و کاهش منابع طبیعی مواجه است و نیاز به بازنگری جدی در اولویتهای هزینهای جهانی بیش از پیش حس میشود
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