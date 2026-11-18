مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش مصرف روزانه سی‌ان‌جی به ۱۸ میلیون مترمکعب خبر داد و برنامه‌های تأمین سوخت زمستانی مناطق فاقد گاز را تشریح کرد.

محمدصادق عظیمی‌فر ، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اعلام تغییرات جدید در الگوی مصرف سوخت‌های فسیلی، از افزایش چشمگیر مصرف گاز طبیعی فشرده ( سی‌ان‌جی) خبر داد. بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از سوی این مقام مسئول، مصرف روزانه این سوخت در سراسر کشور با اجرای سیاست‌های جدید مدیریت مصرف، به رقم قابل توجهی رسیده است که نشان‌دهنده تغییر روند مصرف در سال‌های اخیر است.

افزایش مصرف سی‌ان‌جی به بیش از ۱۸ میلیون مترمکعب

بر اساس اعلام عظیمی‌فر، مصرف روزانه سی‌ان‌جی که پیش از اجرای طرح‌های جدید مدیریت مصرف حدود ۱۴.۵ میلیون مترمکعب بود، اکنون به بیش از ۱۸ میلیون مترمکعب افزایش یافته است. این افزایش معادل بیش از ۳.۵ میلیون مترمکعب به مصرف روزانه این سوخت اضافه شده که نشان‌دهنده تغییر چشمگیر در الگوی سوخت‌رسانی به خودروهاست. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد که با اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف و همراهی شهروندان، مصرف این سوخت به‌طور میانگین ۱۶ تا ۱۷ درصد افزایش یافته است.

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وی با اشاره به تاریخچه مصرف این سوخت توضیح داد که از سال ۱۴۰۰ به بعد، مصرف سی‌ان‌جی روندی نزولی داشت و سالانه حدود یک تا ۲ میلیون مترمکعب از مصرف آن کاسته می‌شد. اما با مداخلات سیاستی و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این روند نزولی معکوس شده و امروز شاهد رشد ۱۶ تا ۱۷ درصدی در سطح کشور هستیم. عظیمی‌فر این تغییرات را نشانه همراهی مردم با سیاست‌های کلان انرژی دانست و امیدوار است که دستگاه‌های متولی نیز سهم خود را در تثبیت این روند ایفا کنند.

برنامه‌های تأمین سوخت زمستانی و ذخایر استراتژیک

در بخش دیگری از صحبت‌های خود، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به برنامه‌های دقیق برای تأمین سوخت زمستانی در مناطق دورافتاده و فاقد شبکه گازرسانی اشاره کرد. وی اعلام نمود که تأمین سوخت جایگزین برای مصارف خانگی و عمومی، از جمله فرآورده‌های نفت سفید و گاز مایع (ال‌پی‌جی)، در این مناطق طبق روال معمول و با دقت بیشتر انجام می‌شود. امسال تمهیدات ویژه‌ای برای جلوگیری از هرگونه کمبود سوخت اندیشیده شده است تا در صورت بروز تنش‌های احتمالی در تأمین گاز، جایگزین‌ها در دسترس باشند.

عظیمی‌فر با هشدار نسبت به احتمال بروز تنش گازی در برخی استان‌های کشور، به‌ویژه سه استان شمالی، اظهار داشت که ذخایر نفت سفید این مناطق تقریباً به حداکثر ظرفیت رسیده است. همچنین ذخایر ال‌پی‌جی در انبارهای این استان‌ها و دیگر مناطق تعیین‌شده به حداکثر ظرفیت ذخیره‌سازی رسیده است. هدف از این اقدامات، فراهم کردن امکان توزیع سوخت جایگزین در سریع‌ترین زمان ممکن در صورت بروز چالش در تأمین گاز بخش‌های خانگی و عمومی است.

تغییر روند مصرف بنزین و نفت‌گاز در دولت چهاردهم

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد که تا ابتدای استقرار دولت چهاردهم، روند مصرف برخی فرآورده‌ها صعودی بود. برای نمونه، میانگین رشد سالانه مصرف بنزین حدود ۶ درصد و مصرف نفت‌گاز حدود ۴ درصد بود و مصرف ال‌پی‌جی نیز روند افزایشی داشت. تنها در بخش نفت سفید، به‌دلیل توسعه شبکه گازرسانی، روند مصرف متفاوت و کاهشی بود. اما با تمرکز بر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف از ابتدای این دولت، مجموعه اقدام‌های متناسبی در دستور کار قرار گرفت.

نتیجه این اقدامات منجر به بهبود روند مصرف و حتی منفی شدن رشد مصرف در برخی بخش‌ها شده است. در بخش نفت‌گاز، رشد مثبت ۴ درصدی که در ابتدای دولت وجود داشت، در سال ۱۴۰۴ در بخش‌های غیرنیروگاهی به منفی ۴ درصد رسید. این بدان معناست که مصرف نسبت به خط پایه‌ای که با ادامه روند قبلی انتظار می‌رفت، حدود ۸ درصد کمتر شده است. همچنین رشد مصرف بنزین در آبان امسال برای نخستین بار از مثبت ۶ درصد به منفی ۳ درصد رسید و مصرف بنزین نسبت به خط پایه حدود ۹ درصد کاهش داشته است.

چالش اسقاط ناوگان فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی

عظیمی‌فر در پایان با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف موضوعی فرابخشی است، تصریح کرد که فقط با اعمال سیاست برای مصرف‌کنندگان نمی‌توان مصرف انرژی را مدیریت کرد. وی نقش صنعت خودروسازی را در کاهش مصرف سوخت حیاتی دانست و بر ضرورت حرکت خودروسازان به سمت استانداردهای جهانی تأکید کرد. معاون وزیر نفت، توسعه حمل‌ونقل عمومی را از دیگر الزامات مدیریت مصرف سوخت دانست و افزود که ضریب پوشش ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کشور روندی نزولی دارد و این ناوگان باید توسعه یابد.

وی در زمینه اسقاط ناوگان فرسوده بیان کرد که در دو سال اخیر اقدام‌های مؤثری انجام شده و بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه ناوگان فرسوده اسقاط شده است. با این حال، همچنان با هدف‌گذاری اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه ناوگان فرسوده که در برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده، فاصله داریم. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خاطرنشان کرد که در برخی فرآورده‌ها مانند نفت‌گاز، کشور از واردکننده به صادرکننده تبدیل شده و در بخش بنزین به نقطه سر به سر نزدیک شده‌ایم.