بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در پی بحران نفت و گاز ناشی از جنگ در خاورمیانه، درآمد دولت روسیه از محل مالیات بر استخراج نفت در ماه آوریل به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این خبرگزاری در گزارشی که در تاریخ پنجشنبه ۲۰ فروردین منتشر کرد، اعلام نمود که درآمد روسیه از این محل به حدود ۹ میلیارد دلار خواهد رسید، که این رقم دو برابر درآمد ماه مارس است.
این افزایش درآمد، که ناشی از افزایش قیمت نفت و سود برده شده از تحولات بازار انرژی در پی جنگ است، نشان دهنده تاثیرات عمیق این بحران بر اقتصاد روسیه می باشد. روسیه به عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان، از این وضعیت بیشترین بهره را می برد. محاسبات رویترز بر اساس دادههای اولیه تولید و قیمت نفت، نشان می دهد که درآمد روسیه از محل مالیات استخراج مواد معدنی در بخش نفت، از ۳۲۷ میلیارد روبل در ماه مارس به حدود ۷۰۰ میلیارد روبل (معادل ۹ میلیارد دلار) در ماه آوریل افزایش خواهد یافت. این رقم نسبت به آوریل ۲۰۲۵ حدود ۱۰ درصد افزایش نشان میدهد. دولت روسیه در بودجه سال ۲۰۲۶ خود، درآمد حاصل از این مالیات را ۷.۹ تریلیون روبل (حدود ۱۰۱ میلیارد دلار) برآورد کرده است. درآمد نفتی و درآمد مالیات نفتی دو مفهوم جداگانه هستند. درآمد نفتی شامل کل ارزش حاصل از استخراج و فروش نفت است، در حالی که درآمد مالیات نفتی، درآمدی است که دولت از مالیات بر استخراج و صادرات نفت به دست می آورد و با افزایش قیمت نفت افزایش می یابد. به گزارش رویترز، ناظران معتقدند جنگ در خاورمیانه «جدیترین بحران انرژی» در تاریخ معاصر را رقم زده است. این گزارش همچنین به توافقات برای بازگشایی تنگه هرمز و محدودیت های تردد در این آبراه حیاتی اشاره دارد. در ادامه، رویترز گزارش می دهد که میانگین قیمت نفت خام اورال روسیه در ماه مارس به ۷۷ دلار برای هر بشکه رسیده است، که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۳ به شمار می رود. این رقم نسبت به ماه فوریه که ۴۴.۵۹ دلار بود، ۷۳ درصد افزایش یافته است و از رقم ۵۹ دلاری پیشبینیشده در بودجه سال جاری نیز فراتر رفته است. کرملین اعلام کرده است که تقاضا برای انرژی روسیه در جهان افزایش یافته است، اما اقتصاددانان روس نسبت به چالشهای پیش روی اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۶ هشدار دادهاند. کسری بودجه روسیه در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۴.۵۸ تریلیون روبل (حدود ۵۹ میلیارد دلار) رسیده است. حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه نیز به کاهش درآمدها و کاهش احتمالی تولید نفت منجر شده است. رویترز در پایان گزارش می نویسد که میزان نهایی سود روسیه به مدت زمان تداوم بحران بستگی خواهد داشت.\از سوی دیگر، رویترز در گزارشی دیگر به بررسی رویکرد اسرائیل در قبال شرایط موجود پرداخته است. این خبرگزاری گزارش می دهد که اسرائیل با وجود کاهش تنش ها، خود را برای یک درگیری فرسایشی و طولانی مدت آماده می کند. ایجاد مناطق حائل در غزه، سوریه و جنوب لبنان، نشان دهنده یک تغییر راهبردی در دکترین امنیتی اسرائیل است که این کشور را از وضعیت دفاع مرزی به وضعیت «جنگ نیمهدائمی» سوق داده است. مقامات نظامی و دفاعی اسرائیل به رویترز گفتهاند که استراتژی مهار، ناشی از درکی واقعگرایانه و تلخ از شرایط است. به گفته آنها، حذف کامل ساختارهای قدرت در خاورمیانه، عملاً غیرممکن است. یک پژوهشگر ارشد بنیاد کارنگی معتقد است که رهبران اسرائیل به این نتیجه رسیدهاند که در یک جنگ ابدی گرفتار شدهاند. اسرائیل، با وجود توافقات برای آتشبس، اعلام کرده است که کارزار نظامیاش علیه حزبالله را متوقف نخواهد کرد و در حال آمادهسازی نقشهای برای تبدیل حدود هشت درصد از خاک لبنان به یک منطقه جنگی خالی از سکنه است. رویترز گزارش می دهد که اسرائیل با صدور فرمان تخلیه برای غیرنظامیان لبنانی، «تخریب سیستماتیک روستاهای شیعهنشین» را آغاز کرده است. هدف، ایجاد یک منطقه پاکسازی شده در مرزهاست تا شهرکهای اسرائیلی از تهدیدات در امان باشند. یک مقام ارشد نظامی اسرائیل ادعا کرده است که در خانههای تخلیهشده، شواهدی از انبار تسلیحات یا ستادهای عملیاتی حزبالله یافتهاند. اسرائیل این خانهها را «اهداف نظامی» تعریف کرده و وزیر دفاع این کشور تاکید کرده است که روستاهای مرزی لبنان طبق الگوی غزه، تخریب خواهند شد
