انتشار Grand Theft Auto VI و رشد سفرهای گیمی‌وکیشن، تقاضا برای اتاق‌های بازی در هتل‌ها را ۲۲۰ درصد افزایش داده است. بررسی تأثیر این موج بر صنعت گردشگری و مقاصد محبوب مانند میامی و پاناما سیتی بیچ.

بازار سفر و اقامت در حال تجربه تحولی بی‌سابقه است که مستقیماً تحت تأثیر صنعت بازی‌های ویدیویی قرار دارد. داده‌های جدید نشان می‌دهد تقاضا برای اقامتگاه‌هایی که فضایی غرق‌کننده برای گیمرها فراهم می‌کنند، به شدت افزایش یافته است. این تغییر رفتار مسافران به‌ویژه پس از انتشار بازی "گرند تفت اتو ۶ (Grand Theft Auto VI)" شتاب گرفته است. طرفداران این بازی با جشن گرفتن انتشار آن، نشان دادند که آمادگی زیادی برای صرف زمان طولانی در بازی دارند.

افزایش چشمگیر جست‌وجو برای اقامتگاه‌های گیمینگ

بررسی‌های انجام شده توسط وب‌سایت هتلز دات کام نشان می‌دهد که مسافران به دنبال تجربه‌ای هستند که حال‌وهوای بازی‌های ویدیویی را به واقعیت پیوند دهد. این روند که از سپتامبر تا نوامبر ۲۰۲۶ میلادی رصد شده، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در انتخاب اقامتگاه‌هاست. جست‌وجوی جهانی برای اقامتگاه‌هایی که اتاق بازی مجهز دارند، در این بازه زمانی ۲۲۰ درصد افزایش یافته است. این آمار خیره‌کننده نشان می‌دهد که گیمرها دیگر به دنبال یک اتاق ساده نیستند.

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همزمان با این افزایش، جست‌وجو برای هتل‌های دارای سرویس اتاق نیز ۶۵ درصد رشد کرده است. این همبستگی نشان می‌دهد بسیاری از افراد تمایل دارند با قطع ارتباط با دنیای بیرون، در دنیای مجازی خود فرو بروند. این رفتار در سال ۲۰۲۶ میلادی به عنوان یکی از روندهای اصلی گردشگری شناخته خواهد شد. مسافران ترجیح می‌دهند ساعت‌ها را در محیطی طراحی شده برای جلسات طولانی بازی بگذرانند.

جذب گردشگر از طریق نوستالژی و مکان‌های بازی

مقاصد گردشگری که در بازی‌های پرفروش ظاهر شده‌اند، اکنون در صدر لیست جست‌وجوهای سفر قرار گرفته‌اند. جست‌وجو برای شهر میامی نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است. همچنین جست‌وجو برای مقصد پاناما سیتی بیچ رشد ۱۳۰ درصدی را ثبت کرده است. این دو شهر، الهام‌بخش شهر خیالی "وایس سیتی" در داستان "جی‌تی‌ای ۶" بوده‌اند.

مسافران علاقه‌مندند خیابان‌های نئونی و بلوارهای نخل‌کاری‌شده این مناطق را از نزدیک تجربه کنند. حتی اگر بخش عمده‌ای از زمان سفر خود را در داخل هتل و مشغول بازی بگذرانند. این تمایل نشان می‌دهد که جاذبه‌های بصری و فضای بازی‌ها، تصمیم‌گیرنده اصلی در انتخاب مقصد سفر هستند. علاقه به نوستالژی و بازگشت به جهان‌های بازی، موتور محرک این صنعت جدید است.

پیشگامی هتل‌ها و مقاصد در ارائه خدمات گیمینگ

صنعت هتلداری پیشاپیش با این موج همسو شده و امکانات ویژه‌ای را عرضه کرده است. هتل "اِن‌هاو برلین" اتاق‌های مخصوصی با تجهیزات پیشرفته و کنسول‌های حرفه‌ای تدارک دیده است. در سوی دیگر، هتل "استیم" در سوئد یک سوئیت اختصاصی بازی دارد که برای بازی گروهی با دوستان طراحی شده است. این هتل‌ها به دنبال جذب قشر جوان‌تر و وفادار به بازی‌ها هستند.

فراتر از هتل‌های شهری، مجتمع‌های تفریحی نیز وارد این رقابت شده‌اند. مجتمع تفریحی "کاندیما مالدیو" در مالدیو فضایی به نام "پِلی‌اسپِیس" ایجاد کرده است. این فضا مجهز به امکانات بازی و فضاهای اجتماعی است. میهمانان می‌توانند میان ماجراجویی‌های مجازی و استراحت در جزیره جابه‌جا شوند. این رویکرد، مرزهای بین تعطیلات و بازی را کمرنگ کرده است.

همکاری هیئت‌های گردشگری با سازندگان بازی

هیئت‌های گردشگری در سطح جهانی متوجه ظرفیت بالای این موج جدید شده‌اند. بسیاری از آن‌ها با شرکت‌های سازنده بازی‌ها همکاری‌های مستقیم را آغاز کرده‌اند. برای نمونه، کشور چک با سازندگان بازی "کینگدام کام: دِلیوِرِنس ۲" همکاری کرده است. هدف از این همکاری، تبلیغ مکان‌های ظاهر شده در این عنوان و جذب گردشگران به این مناطق است.

سفرهای مبتنی بر بازی به سرعت گسترش می‌یابند و فقط به یک ژانر محدود نمی‌شوند. طرفداران "گُست آو تشیما" به جزیره سوشیما در ژاپن سفر می‌کنند. علاقه‌مندان به "اساسینز کرید" به اسکاتلند و قسمت‌های مختلف آن مراجعه می‌کنند. رشته‌کوه یوتون‌هایمن در نروژ که در "گاد آو وار" دیده می‌شود نیز مقصد محبوبی شده است. ایالت مونتانا در آمریکا نیز به دلیل بازی "فار کرای ۵" مورد توجه قرار گرفته است.

علاوه بر سفرهای مکان‌محور، کنوانسیون‌های بزرگ نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. رویدادهایی مانند "گیمزکام" در آلمان و "پاریس گیمز ویک" در فرانسه، برنامه‌ریزی سفرهای بسیاری از گیمرها را تعیین می‌کنند. اپلیکیشن‌های جدید نیز با ارائه ماموریت، چالش و پاداش، گردشگری شهری را به تجربه‌ای تعاملی تبدیل کرده‌اند. این توسعه نشان می‌دهد که صنعت گردشگری و سرگرمی دیجیتال به شدت درهم تنیده شده‌اند. آینده این بخش روشن است و رشد آن ادامه خواهد داشت.