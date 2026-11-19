قیمت طلا در معاملات پنجشنبه با رشد مواجه شد، پس از اینکه روز گذشته به پایین‌ترین سطح بیش از یک سال خود سقوط کرده بود. بررسی دلایل این نوسانات و پیش‌بینی‌های فدرال رزرو.

قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه شاهد افزایش قیمت بود. این اتفاق پس از آن رخ داد که فلز گرانبها در روز گذشته خود را به پایین‌ترین سطحی که در بیش از یک سال گذشته تجربه کرده بود، رسانده بود. این نوسانات شدید در بازار جهانی، بازتابی از تغییرات چشمگیر در چشم‌انداز نرخ بهره در ایالات متحده و واکنش معامله‌گران به داده‌های منتشر شده است.

بررسی مکانیزم ریزش و بهبود قیمت طلا

مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت استون‌ایکس، توضیح داد که طلا تلاش‌های محدودی برای فاصله گرفتن از پایین‌ترین سطح سیزده‌ماهه خود نشان داده است. بر اساس تحلیل‌های انجام شده، این افزایش قیمت فعلی بیشتر ناشی از سودگیری توسط معامله‌گران است تا اینکه واکنشی مستقیم به یک محرک بنیادین و اساسی در بازار باشد.

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صورتجلسه نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد، نکات مهمی را آشکار کرد. مقام‌های این بانک مرکزی در آن نشست نشان دادند که نگرانی آن‌ها از افزایش خطر تشدید فشارهای تورمی، بیش از قبل شده است.

این مقام‌ها احتمال دادند که برای مهار تورم، به اقدامات جدی‌تری نیاز باشد. با وجود این نگرانی‌ها، در آن زمان توافق کردند که نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند. اما لحن کلی صورتجلسه حاوی سیگنال‌های تهاجمی‌تری نسبت به سیاست‌های قبلی بود که بازار را تحت تأثیر قرار داد.

نظر مقامات فدرال رزرو و واکنش بازار

مایکل بار، از مقامات فدرال رزرو، به صراحت اعلام کرد که در شرایطی که اقتصاد همچنان با فشارهای تورمی مواجه است، او احتمالا از سیاست پولی انقباضی‌تر حمایت خواهد کرد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تمایل شدید بخشی از تصمیم‌گیرندگان بانک مرکزی آمریکا به مقابله با تورم است.

کریستوفر والر، از دیگر مقامات فدرال رزرو نیز سخنان مشابهی بیان کرد. او گفت که بانک مرکزی آمریکا باید در واکنش به تورم، رویکرد تهاجمی‌تری اتخاذ کند. بر اساس گفته‌های او، فدرال رزرو باید در نشست دسامبر نرخ بهره را نیم واحد درصد افزایش دهد.

والت همچنین پیشنهاد داد که حداقل باید از سرعت بیشتر افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۷ خبر دهد. این پیش‌بینی‌ها تأثیر مستقیمی بر انتظارات بازار گذاشت. طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، بازارها احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در دسامبر را ۹۰ درصد و احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای را ۱۰ درصد برآورد می‌کنند.

تأثیر نرخ بهره بر جذابیت طلا و پیامدهای بعدی

در حالی که طلا معمولاً به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده می‌شود، در محیطی با نرخ بهره بالا، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی بدون بازده از دست می‌دهد. این پارادوکس باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران در دوراهی سختی قرار گیرند.

بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران بانک OCBC در یادداشتی اعلام کردند که شکسته شدن سطح قیمتی ۳۸۰۰ دلار می‌تواند احساسات نزولی بازار را تقویت کند. آن‌ها هشدار دادند که تقاضا برای خرید همچنان ضعیف است.

ادامه روند نزولی می‌تواند خطر افزایش فروش و خروج بیشتر سرمایه‌گذاران از بازار را به همراه داشته باشد. در همین حال، شورای جهانی سرمایه‌گذاری پلاتین، روز چهارشنبه اعلام کرد که بازار جهانی پلاتین در سال آینده بار دیگر با کسری عرضه مواجه خواهد شد. افزایش تقاضا برای شمش و سکه پلاتین و کاهش خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر پلاتین، از عوامل اصلی این وضعیت خواهند بود.