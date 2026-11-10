آموزش زبان چینی در خاورمیانه و شمال آفریقا رشد کرده و موسسه‌های کنفوسیوس و بورسیه‌های پکن گسترش یافته‌اند؛ این روند با انتقاد واشنگتن همراه است.

آموزش زبان چینی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. موسسه‌های کنفوسیوس ، مراکز آموزش زبان وابسته به دولت چین، در کشورهایی از الجزایر تا عربستان سعودی و عراق راه‌اندازی شده‌اند و زبان، فرهنگ و تمدن چین را ترویج می‌کنند.

همزمان، هزاران دانشجوی عرب با دریافت بورسیه راهی چین شده‌اند. برخی از آنان تجربه‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند و دیگران را به یادگیری زبان چینی و تحصیل در این کشور تشویق می‌کنند. با این حال، این روند در واشنگتن با واکنش‌های تندی روبه‌رو شده است.

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موسسه‌های کنفوسیوس و دوره‌های زبان در منطقه

موسسه‌های کنفوسیوس دوره‌های آموزش زبان برگزار می‌کنند و میزبان رویدادهای فرهنگی هستند که بر شباهت‌های میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با چین تاکید دارند. این مراکز همچنین می‌کوشند چین را به عنوان شریکی غیراستعماری و گزینه‌ای از جهان جنوب در برابر همکاری با کشورهای غربی معرفی کنند.

وزارت خارجه چین در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که موسسه‌های چینی از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۲۵ هزار دانشجو از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آموزش داده و ۱۱ هزار بورسیه در جهان عرب ارائه کرده‌اند. دوره‌های زبان چینی اغلب به عنوان فرصتی برای تبادل فرهنگی و "درک متقابل" معرفی می‌شوند، اما پیامدهای اقتصادی مستقیمی هم دارند.

بورسیه‌ها و برنامه مترجمان چینی-عربی

پکن بورسیه‌های گسترده‌ای با حمایت دولت برای دانشجویان عرب ارائه کرده است. از جمله این برنامه‌ها، "برنامه مترجمان چینی-عربی" برای دانشجویان کشورهای عضو اتحادیه عرب است که بر اساس آن انتظار می‌رود فارغ‌التحصیلان به عنوان "حلقه ارتباطی میان چین" و کشورهای عربی فعالیت کنند.

روزنامه دولتی "چاینا دیلی" اخیرا گزارش داد که آموزش زبان چینی برای کشورهای عربی "راه‌های تازه‌ای به سوی آموزش، اشتغال و تبادل فرهنگی عمیق‌تر" باز می‌کند. الجزیره نیز در سال ۲۰۲۴ با دانشجویان عرب در چین مصاحبه کرد؛ آنان گفتند تحصیل زبان چینی با گسترش همکاری‌ها در فناوری، آموزش و فرهنگ، "در را به روی فرصت‌های شغلی آینده باز خواهد کرد".

مصر؛ نمونه‌ای از همکاری آموزشی با چین

مصر نمونه‌ای به‌ویژه جالب است، زیرا دو کشور از سال ۱۹۵۵ برنامه‌های تبادل دانشجو داشته‌اند. به گفته وزارت خارجه چین، قاهره در سال ۱۹۵۶ نخستین کشور عربی و آفریقایی بود که با پکن توافق‌نامه همکاری فرهنگی امضا کرد و اکنون زبان چینی در بیش از ۴۰ مدرسه متوسطه در این کشور تدریس می‌شود.

چین چندین فرصت بورسیه برای دانشجویان مصری ارائه می‌کند، از جمله "بورسیه دولت چین" با پوشش کامل هزینه‌ها. این بورسیه از طریق سفارت چین، وزارت آموزش عالی مصر یا مستقیم از طریق دانشگاه‌های چینی مشارکت‌کننده قابل درخواست است.

دانشگاه‌های برجسته، از جمله تسینگ‌هوا و پکن، نیز بورسیه‌های ویژه‌ای را بر اساس شایستگی و استعداد به دانشجویان بین‌المللی تازه‌پذیرفته‌شده می‌دهند. در سپتامبر ۲۰۲۶، دانشگاه قاهره با دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد "مرکز مطالعات چین" امضا کرد.

دیدگاه‌های موافق و منتقد درباره قدرت نرم چین

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در اکتبر امسال موسسه‌های کنفوسیوس را "تهدیدی برای امنیت ملی" خواند و آن‌ها را برنامه‌هایی "تبلیغاتی با پشتیبانی دولت" توصیف کرد. دولت چین این اتهام را رد کرده است.

روزنامه دولتی "الاهرام العربی" روابط مصر و چین را الگویی برای همکاری اقتصادی و فرهنگی توصیف کرده و فرهنگ را یکی از مسیرهای راهبردی زیربنای این رابطه دانسته است. در مقابل، روزنامه خصوصی "الیوم السابع" زبان چینی، تبادلات دانشگاهی و فعالیت‌های فرهنگی را پل‌های مهمی میان دو جامعه توصیف کرده است.

پکن ابتکارهای آموزشی خود را فرصتی برای "ساختن پل‌ها" و تعمیق درک متقابل میان چین و کشورهای عربی‌زبان معرفی کرده است. وب‌سایت "الحره" که بودجه آن از سوی دولت آمریکا تامین می‌شود، گفته کارزار قدرت نرم چین با هدف "بازتعریف برداشت‌ها از قدرت و شراکت در منطقه‌ای که مدت‌ها تحت سلطه آمریکا بوده" انجام می‌شود.

وب‌سایت پان‌عرب "العربی الجدید" که با قطر مرتبط است، موسسه‌های کنفوسیوس را "بازوی قدرت نرم پکن برای شکل دادن به تصویر جهانی خود" توصیف کرده است. این وب‌سایت می‌گوید چین روی نسل‌های جوانی حساب باز کرده که در آینده به مناصب رهبری می‌رسند و بدون تابعیت از دیکته‌های غرب بر روابط بین‌المللی با پکن تاثیر می‌گذارند.

آموزش زبان چینی و پیامدهای اقتصادی منطقه

زبان چینی به عنوان پلی به سوی فرصت‌های اقتصادی بیشتر، به‌ویژه برای جوانان ترویج می‌شود، در منطقه‌ای که با نرخ بالای بیکاری جوانان و مهاجرت نامنظم دست‌وپنجه نرم می‌کند. از این رو، شهروندان چینی نیز برای گسترش حضور خود در بازارهای عربی زبان عربی می‌آموزند.

یکی از شهروندان یمنی که با "چاینا دیلی" گفت‌وگو کرده بود، استدلال کرد که زبان چینی اکنون در جهان عرب از انگلیسی مهم‌تر شده است. این ادعا نشان می‌دهد که آموزش زبان در نگاه بخشی از مردم منطقه، ابزاری برای ارتباط اقتصادی با پکن تلقی می‌شود.

مرکز مطالعات چین در قاهره با همکاری دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای هدف دارد دوره‌های مشترک اعطای مدرک و تبادل دانشجو و اعضای هیئت علمی را گسترش دهد. این دو مسیر، آینده همکاری آموزشی میان مصر و چین را شکل می‌دهند.