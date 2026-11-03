رشد ۱۳۰ درصدی صادرات خدمات فنی مهندسی ایران در دولت چهاردهم

محمدعلی دهقان دهنوی از رشد ۱۳۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در دولت چهاردهم خبر داد و پیگیری چالش‌های ارزی و بانکی با بانک مرکزی را اعلام کرد.

محمدعلی دهقان دهنوی ، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ، رشد چشمگیر صادرات خدمات فنی و مهندسی را در دولت چهاردهم اعلام کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده، این بخش از صادرات با افزایش ۱۳۰ درصدی همراه بوده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، بر تمرکز ویژه دولت بر توسعه این بخش تأکید کرد. این رشد بالا نشان‌دهنده توجه ویژه به ظرفیت‌های دانش بنیان و توان مهندسی داخلی است.

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راهکارهای رفع موانع ارزی و بانکی

دهقان دهنوی در این نشست اظهار داشت که چالش‌های ارزی و بانکی صادرکنندگان به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است. سازمان توسعه تجارت ایران در حال پیگیری این مشکلات است و برای حل این معضلات با بانک مرکزی در تعامل است.

وی اشاره کرد که بخشی از موانع پیش‌رو به ویژه در صادرات به عراق و مسائل مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی نیازمند بررسی دقیق است. این نهاد دولتی متعهد شده است که از طریق تعامل با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، این مسائل را حل کند.

تشکیل شورای عالی صادرات برای تسهیل‌گری

طبق دستور رئیس‌جمهور، شورای عالی صادرات در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است. هدف از این اقدام، استفاده از ظرفیت‌های قابل توجه برای رفع موانع و ارتقای توان صادراتی شرکت‌ها است. این شورا می‌تواند به حل سریع‌تر مشکلات کمک کند.

دهقان دهنوی خاطرنشان کرد که رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات وعده‌هایی برای رفع چالش‌ها مطرح کرده است. این وعده‌ها در دستور کار سازمان قرار دارد و تلاش می‌شود تا عملیاتی شوند. فعال‌تر شدن این شورا می‌تواند راهگشا باشد.

اختیارات ماده ۱۳۸ و کمیسیون اقتصادی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر ضرورت فعال‌تر شدن شورای عالی صادرات تأکید کرد. اگر اختیارات موضوع ماده ۱۳۸ به این شورا واگذار شود، امکان تصمیم‌گیری و پیگیری مؤثرتر فراهم خواهد شد. این موضوع می‌تواند سرعت رسیدگی به مشکلات را افزایش دهد.

وی همچنین از ظرفیت کمیسیون اقتصادی و کمیته ماده ۱۹ برای حل مشکلات خبر داد. این سازوکارها فرصت مناسبی برای برگزاری جلسات تخصصی با بانک مرکزی است. استفاده از این ظرفیت‌ها برای رفع موانع ارزی و بانکی ضروری به نظر می‌رسد.

بررسی مطالبات صادرکنندگان در نشست تخصصی

در این نشست که امیر روشن‌بخش نیز حضور داشت، اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران حضور داشتند. آن‌ها دیدگاه‌ها، مشکلات و مطالبات خود را مطرح کردند.

تمرکز اصلی مباحث بر بازار عراق و مسائل ارزی و ضمانت‌نامه‌های بانکی بود. راهکارهای رفع موانع موجود مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. این گفت‌وگوها گامی مهم در جهت بهبود فضای کسب‌وکار این بخش است.