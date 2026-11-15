رشد ۲۵ درصدی بیکاری در بهار ۱۴۰۵ و رکورد جدید زنان جویای کار

بروزرسانی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسید و نرخ بیکاری زنان به ۱۶.۷ درصد افزایش یافت که نشانه‌ای از چالش‌های اقتصادی جدی است.

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش منتشر شده، داده‌های مربوط به نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر را در فصل بهار ۱۴۰۵ فاش کرد که نشان‌دهنده یک تغییر چشمگیر در ساختار اشتغال کشور است. بر اساس این گزارش، میانگین نرخ بیکاری در این بازه زمانی به ۹.۱ درصد رسیده است. این رقم از تفکیک جنسیتی نشان می‌دهد که در میان مردان، ۷.۵ درصد از افراد جویای کار فاقد شغل هستند و این میزان در میان زنان به طور قابل توجهی بالاتر و معادل ۱۶.۷ درصد است. این داده‌ها حاکی از آن است که زنان با ضریب بالاتری نسبت به مردان با بیکری مواجه شده‌اند.

تحلیل دقیق آمار بیکاری و مقایسه سالانه

مقایسه ارقام به دست آمده برای بهار ۱۴۰۵ با سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال جاری نسبت به سال گذشته معادل ۲۵ درصد افزایش یافته است. این رشد ۲۵ درصدی نشان‌دهنده فشار فزاینده بر بازار کار و کاهش ظرفیت جذب نیروی انسانی است. وقتی این آمار کلی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که ۹.۱ درصد نرخ بیکاری کل جمعیت ۱۵ ساله به بالا در بهار ۱۴۰۵ نسبت به ۷.۵ درصد برای مردان و ۱۶.۷ درصد برای زنان توزیع شده است. این شکاف جنسیتی در بازار کار یک نگرانی جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی است.

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یکی از بخش‌های آسیب‌پذیرتر در بازار کار، جمعیت جوان و دانشجویان فارغ‌التحصیل هستند. بر اساس گزارش‌های موجود، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۴ درصد رسیده است. این عدد بسیار بالاتر از میانگین کلی جامعه است و نشان می‌دهد ورود به بازار کار برای این قشر بسیار دشوار شده است. تفکیک جنسیتی در این گروه سنی نیز تبعیض قابل مشاهده‌ای را نشان می‌دهد که ۲۰.۸ درصد از مردان و ۳۵.۱ درصد از زنان جویای کار در این رده سنی، بدون شغل هستند. این تفاوت فاحش نشان‌دهنده موانع ساختاری بیشتر برای زنان جوان در یافتن اشتغال است.

تغییرات زمانی در آمار جوانان نیز نشان‌دهنده سرعت افزایش نرخ بیکاری در این قشر است. مقایسه بهار سال گذشته با بهار سال جاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است. در بهار ۱۴۰۵ نرخ بیکاری این جمعیت ۱۷.۵ درصد بوده که از این میزان ۱۴.۶ درصد مرد و ۲۸.۶ درصد زن هستند. این ارقام در حالی نگران‌کننده است که در بهار ۱۴۰۴ نرخ بیکاری جوانان پایین‌تر بود، اما اکنون شاهد یک جهش قابل توجه در این شاخص کلیدی هستیم که می‌تواند پیامدهای اجتماعی سنگینی داشته باشد.

بررسی گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال و پیامدهای اجتماعی

علاوه بر گروه سنی جوانان، گروه سنی میانسال که معمولاً در اوج توانایی شغلی قرار دارند نیز تحت تاثیر این روند قرار گرفته‌اند. نرخ بیکاری جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله در مدت مشابه سال قبل ۱۴.۵ درصد بوده است. اما در بهار ۱۴۰۵، این نرخ افزایش قابل توجهی داشته و به سطح بالاتری رسیده است. مقایسه نرخ بیکاری جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است. این افزایش نشان می‌دهد که بحران بیکاری تنها مختص جوانان نیست و به قشر میانسال نیز سرایت کرده است.

تحلیل داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ بیکاری در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۴ معادل ۲۵ درصد است. این شاخص به طور مستقیم بر قدرت خرید خانوارها و ثبات اجتماعی کشور تاثیر می‌گذارد. وقتی نرخ بیکاری زنان به ۱۶.۷ درصد می‌رسد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۴ درصد می‌رسد، می‌توان نتیجه گرفت که بازار کار ایران در حال تجربه یک رکود ساختاری است. ادامه روند صعودی این ارقام می‌تواند چالش‌های اقتصادی عمیق‌تری را در فصل‌های آینده ایجاد کند.

در نهایت، داده‌های منتشر شده در مورد نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله به بالا در بهار ۱۴۰۵، تصویری واضح از وضعیت موجود را ارائه می‌دهند. با توجه به اینکه نرخ بیکاری نسبت به سال ۱۴۰۴ معادل ۲۵ درصد افزایش یافته است، نیازمند اقدامات فوری و هدفمند برای جبران این عقب‌ماندگی شغلی است. تفاوت‌های جنسیتی و سنی در آمار بیکاری، به ویژه در میان زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله که نرخ بیکاری ۳۵.۱ درصدی دارند، نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذاران برای ایجاد فرصت‌های شغلی برابر و پایدار است.