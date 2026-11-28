قیمت دلار امروز به ۲۹۵ هزار تومان رسید. با وجود مداخلات بانک مرکزی و کاهش شتاب رشد، کارشناسان ادامه روند افزایشی و عبور از کانال ۳۰ هزار تومانی را محتمل می‌دانند.

قیمت دلار در روز شنبه هفتم آذرماه وارد کانال جدیدی شد و در ادامه روند صعودی خود به عدد ۲۹۵ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت در پی اعلام تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه نهادهای مالی ایران رخ داده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ، از تداوم مداخلات هدفمند برای ثبات بازار خبر داده است. با این حال، کارشناسان همچنان چشم‌انداز افزایشی را برای این ارز ارزیابی می‌کنند. قیمت دلار در معاملات پایانی هفته گذشته روی رقم ۲۹۲ هزار تومان بسته شده بود. امروز این ارز با افزایش سه هزار تومانی به ۲۹۵ هزار تومان دست یافت. این اسکناس در سه روز پایانی هفته گذشته نیز ۲۲ هزار تومان رشد داشته بود.

تأثیر تحریم‌ها بر انتظارات بازار ارز

محرک اصلی این افزایش قیمتی، تحریم‌های جدید آمریکا علیه مركز مبادله ارز و طلای ایران است. این تحریم‌ها همچنین چند نهاد مالی دیگر را نیز در بر می‌گیرد. نگرانی‌ها درباره محدودتر شدن مسیرهای دسترسی به منابع ارزی، بازار را تحت تأثیر قرار داده است. این انتظارات باعث تقویت روحیه افزایشی در بین معامله‌گران شده است. عدم قطعیت در انتقال منابع ارزی، ریسک‌های بازار را بالا برده است. این شرایط زمینه‌ساز رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در روزهای اخیر شده است. بازار ارز همواره به اخبار سیاسی و تحریم‌ها حساسیت بالایی نشان می‌دهد.

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موضع بانک مرکزی و تحلیل تکنیکال بازار

عبدلناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به تحولات اخیر صحبت کرده است. وی اعلام کرده است که مداخلات هدفمند ارزی برای حفظ ثبات بازار ادامه خواهد داشت. موضع‌گیری رئیس کل بانک مرکزی تا حدی از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته است. با این حال، کاهش سرعت رشد به معنای تغییر مسیر بازار نیست. قیمت دلار همچنان در سطوح بالاتری نسبت به هفته گذشته معامله می‌شود. کانال سی‌ام به یکی از مقاومت‌های مهم پیش روی بازار تبدیل شده است. عبور از این مقاومت نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر کوتاه‌مدت قیمت خواهد داشت.

پیش‌بینی کارشناسان برای کانال‌های آینده

کارشناسان معتقدند روند بازار همچنان افزایشی است و اصلاحات عمیق بعید به نظر می‌رسد. در صورتی که دلار بتواند از مقاومت کانال سی‌ام عبور کند، فشار خرید افزایش می‌یابد. احتمال رسیدن قیمت به محدوده کانال سی‌ودوم در کوتاه‌مدت وجود دارد. این پیش‌بینی بر اساس تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار انجام شده است. تداوم این روند به متغیرهای متعددی بستگی دارد. تحولات سیاسی منطقه و وضعیت تحریم‌ها از مهم‌ترین عوامل هستند. میزان مداخله بانک مرکزی نیز تأثیر مستقیم بر جهت‌گیری قیمت خواهد داشت.

افزایش قیمت یورو و هم‌راستایی بازارها

قیمت یورو نیز به طور همزمان با دلار افزایش یافته است. این اسکناس امروز با رشد سه هزار تومانی به ۳۲۵ هزار تومان رسید. افزایش همزمان قیمت دلار و یورو نشان‌دهنده فشار افزایشی در بازار است. این هم‌راستایی نشان می‌دهد که نوسانات ارزی سراسری است. سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته کمتر شده است. این کندی رشد ناشی از اقدامات بانک مرکزی و کاهش هیجانات لحظه‌ای است. همچنان فشارهای ساختاری بر ارزش پول ملی وجود دارد. معامله‌گران باید تحولات آینده را با دقت زیر نظر داشته باشند.