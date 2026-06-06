اروپا با وجود نداشتن غول‌هایی مانند انویدیا، میزبان شرکت‌هایی است که زیرساخت حیاتی هوش مصنوعی را تامین می‌کنند. سهام این شرکت‌ها که شامل تامین‌کنندگان لیزر، تراشه‌های نوری، تجهیزات آزمون و سرورها می‌شود، تا ۲۲۰۰ درصد رشد داشته است.

اروپا شاید انویدیای خود را نداشته باشد اما حالا خانه برخی از پربازده‌ترین سهام هوش مصنوعی جهان است. شرکت‌هایی که لیزر، تراشه‌های نوری، تجهیزات آزمون و سرورها را تامین می‌کنند تا سال ۲۰۲۶ رشدی تا ۲۲۰۰ درصد ثبت کرده‌اند.

برای اکثر سرمایه‌گذاران، انویدیا همراه با مایکرون، AMD و برادکام به نماد رونق هوش مصنوعی تبدیل شده، اما زنجیره تامین این حوزه بسیار فراتر از دره سیلیکون امتداد دارد. در سراسر اروپا، گروهی از شرکت‌های تا حد زیادی نادیده گرفته شده که سخت افزارهای حیاتی مراکز داده هوش مصنوعی را تامین می‌کنند، به عنوان برخی از بزرگترین برندگان بازار سهام در سال ۲۰۲۶ ظاهر شده‌اند. اروپا هنوز قهرمانی در ابعاد انویدیا، مایکروسافت یا OpenAI در حوزه هوش مصنوعی نساخته است.

در عوض، میزبان یک زیست بوم رو به رشد از شرکت‌هایی است که زیرساخت لازم برای ممکن شدن هوش مصنوعی را تامین می‌کنند؛ از لیزرهایی که داده را بین پردازنده‌های گرافیکی جابه‌جا می‌کنند و زیرلایه‌هایی که تراشه‌های پیشرفته را به بقیه سامانه متصل می‌کنند گرفته تا سرورهایی که مدل‌ها را آموزش می‌دهند و تجهیزاتی که پیش از خروج پردازنده‌ها از کارخانه، آنها را آزمایش و تایید می‌کند. با شتاب گرفتن هزینه کرد برای مراکز داده هوش مصنوعی، این شرکت‌ها بی سر و صدا به برخی از بزرگترین برندگان بازار سهام جهان تبدیل شده‌اند.

بهای سهام چندین شرکت امسال صدها درصد رشد کرده و سهام یکی از آنها بیش از ۲۲۰۰ درصد جهش داشته است. همه این رشدها پشتوانه سودآوری فعلی ندارند. چند شرکت همچنان زیان ده هستند و برخی دیگر بر پایه انتظار از تقاضای آینده برای هوش مصنوعی معامله می‌شوند نه درآمدهای امروز. عملا سرمایه‌گذاران روی ادامه گسترش سریع هزینه کرد برای زیرساخت هوش مصنوعی شرط می‌بندند.

فهرست زیر ۱۰ سهم اروپایی مرتبط با هوش مصنوعی را که تاکنون در سال ۲۰۲۶ بیشترین بازده را داشته‌اند برجسته می‌کند. این رتبه بندی بر اساس عملکرد قیمتی از ابتدای سال تنظیم شده است. شرکت‌ها در صورتی وارد فهرست شده‌اند که بخش قابل توجهی از منطق سرمایه گذاری روی آنها به زیرساخت هوش مصنوعی، تولید نیمه هادی، فوتونیک، شبکه، سرورها یا فناوری‌های مرتبط گره خورده باشد. سهامی که نقدشوندگی کافی نداشتند حذف شدند.

سهام Nokia Oyj از ابتدای سال تا کنون ۱۵۹.۵۱ درصد رشد کرده است. بسیاری هنوز نوکیا را با تلفن‌هایی به یاد می‌آورند که بیش از یک دهه پیش فروخت، اما امروز این گروه فنلاندی تجهیزات انتقال نوری و شبکه‌های IP تولید می‌کند؛ حوزه‌ای که به گلوگاه مراکز داده هوش مصنوعی تبدیل شده، جایی که حجم عظیمی از داده‌ها از طریق فیبر بین رک‌ها جابه‌جا می‌شود.

نقطه عطف، تایید راهبردی بود؛ اکتبر ۲۰۲۵ انویدیا یک میلیارد دلار (۰.۸۷ میلیارد یورو) در قالب مشارکت سهام داری مرتبط با یک همکاری مشترک در نوکیا سرمایه گذاری کرد. در سه ماهه نخست ۲۰۲۶، فروش خالص نوکیا ۴ درصد رشد کرد و به ۴.۵ میلیارد یورو رسید، اما فروش خالص به مشتریان حوزه هوش مصنوعی و رایانش ابری ۴۹ درصد نسبت به سال قبل جهش داشت و اکنون حدود ۸ درصد از کل گروه را تشکیل می‌دهد و در همین فصل یک میلیارد یورو سفارش جدید از این مشتریان ثبت شد.

بخش شبکه‌های نوری ۲۰ درصد رشد کرد و مدیریت شرکت پیش بینی رشد سالانه خود برای زیرساخت شبکه را به بازه ۱۲ تا ۱۴ درصد افزایش داد. شرکت اتریشی-آلمانی ams-OSRAM AG در سال ۲۰۲۶، همزمان با استقبال سرمایه‌گذاران از چرخش آن به سمت فوتونیک مبتنی بر هوش مصنوعی، ۱۷۵ درصد رشد کرده است. این گروه حسگرهای پیشرفته، فناوری‌های تصویربرداری و اپتیکی را توسعه می‌دهد که به ماشین‌ها امکان می‌دهد جهان فیزیکی را ببینند و با آن تعامل کنند.

این شرکت در ماه مه یک قرارداد توسعه با یکی از مشتریان بزرگ حوزه فوتونیک هوش مصنوعی برای تجاری سازی پیوندهای نوری در مراکز داده هوش مصنوعی امضا کرد و همزمان در حال گسترش حضور خود در قطعات مورد استفاده در عینک‌های هوشمند مجهز به هوش مصنوعی است. چرخش راهبردی شرکت در حال جا افتادن است؛ درآمد نیمه هادی در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۹ درصد افزایش یافت و اعتمادها به نقش رو به رشد این شرکت در زیست بوم زیرساخت هوش مصنوعی را تقویت کرد.

شرکت ایتالیایی Technoprobe S.p. A. در سال ۲۰۲۶، ۱۸۴.۲۶ درصد رشد کرده است. این شرکت رهبر جهانی در پروب کارت‌هاست؛ رابط‌های فوق دقیقی که تراشه‌ها را پیش از ارسال آزمایش می‌کنند و پردازنده‌هایی از جنس آنچه انویدیا و AMD می‌سازند در فهرست سیلیکون‌هایی است که آن را می‌آزماید.

درآمد سال مالی ۲۰۲۵ شرکت ۱۶ درصد افزایش یافت و به ۶۲۸ میلیون یورو رسید، نیمه نخست ۲۰۲۵ رشد ۳۵ درصدی را ثبت کرد و شرکت در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ با حدود ۱۸۷ میلیون یورو درآمد رکورد تازه‌ای زد که ۱۹ درصد بالاتر از سال قبل بود و تحقق اهداف سه ساله را یک سال جلو انداخت. بانک آو امریکا در ماه مه رتبه این سهم را به خرید ارتقا داد و با اشاره به رشد سودآوری ناشی از پردازنده‌های گرافیکی، هدف قیمتی تازه‌ای برای آن تعیین کرد.

شرکت Raspberry Pi Holdings plc مستقر در کمبریج ۱۹۸.۶۳ درصد رشد کرده است. این شرکت رایانه‌های تک برد ارزان قیمتی می‌فروشد که مورد علاقه علاقه مندان است و به طور فزاینده در صنعت و رایانش لبه نیز استفاده می‌شود.

این جهش قیمتی ترکیبی است از تقاضای واقعی برای کاربردهای هوش مصنوعی در لبه شبکه - تراشه‌های نیمه هادی آن اکنون بیش از خود بردها فروش می‌روند - و موج سواری شبکه‌های اجتماعی بر ایده اجرای عامل‌های هوش مصنوعی روی ماشین‌های ارزان و همیشه روشن. در سال ۲۰۲۵، درآمد شرکت ۲۵ درصد افزایش یافت و به ۳۲۳.۲ میلیون دلار (۲۸۱ میلیون یورو) رسید، سود پیش از مالیات ۶۳ درصد رشد کرد و به ۲۶ میلیون دلار بالغ شد.

این روندها نشان می‌دهد که اروپا با وجود نداشتن غول‌هایی مانند انویدیا، در تامین زیرساخت هوش مصنوعی نقشی حیاتی ایفا می‌کند و سهام شرکت‌های فعال در این حوزه به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده است





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