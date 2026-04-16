اقتصاد چین در سه ماهه اول سال 2026 با ثبت رشد 5 درصدی، از انتظارات فراتر رفت. این رشد در حالی حاصل شده که تنش‌های جاری در خاورمیانه و اختلالات ناشی از آن در بازارهای جهانی انرژی، چالش‌هایی را برای اقتصاد این کشور ایجاد کرده است. با این حال، مقامات چینی بر لزوم تقویت پایه‌های رشد داخلی و مقابله با عدم تعادل میان عرضه و تقاضا تأکید دارند.

اقتصاد جمهوری خلق چین در سه ماهه نخست سال 2026، با وجود چالش‌های فزاینده ناشی از جنگ در خاورمیانه و تأثیرات منفی آن بر بازارهای جهانی انرژی و تجارت بین‌المللی، توانست رشدی پایدار و قابل توجه معادل 5 درصد را به ثبت برساند. این رقم نه تنها از پیش‌بینی‌های اولیه تحلیلگران فراتر رفت، بلکه نشان‌دهنده شتاب بیشتر نسبت به سه ماهه پایانی سال 2025 است.

بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین، محصول ناخالص داخلی این کشور در دوره زمانی ژانویه تا مارس 2026، در مقایسه با همین دوره در سال گذشته، افزایشی 5 درصدی را تجربه کرده است. این دستاورد اقتصادی در حالی محقق شده که تأثیرات مخرب جنگ در خاورمیانه، به ویژه در ماه مارس، بر داده‌های اقتصادی نمایان بود.

با وجود این موانع خارجی، اقتصاد چین توانست روند مثبتی را حفظ کرده و همچنان در چارچوب اهداف تعیین شده توسط دولت برای رشد سالانه، که بین 4.5 تا 5 درصد اعلام شده بود، حرکت کند. این نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و مقاومت نسبی اقتصاد چین در برابر شوک‌های خارجی است.

این رشد 5 درصدی در حالی رقم خورده که در سه ماهه پایانی سال 2025، اقتصاد چین شاهد رشد 4.5 درصدی بود و در مجموع سال 2025، رشد اقتصادی این کشور نیز 5 درصد اعلام شده بود. دولت چین با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جهانی و داخلی، هدف رشد سالانه خود را از حدود 5 درصد به بازه 4.5 تا 5 درصد تعدیل کرده بود. با این وجود، عملکرد سه ماهه اول سال 2026 نشان می‌دهد که این کشور توانسته است در ابتدای سال جدید میلادی، از پتانسیل‌های خود برای دستیابی به اهداف رشد استفاده کند.

معاون رئیس اداره ملی آمار چین در سخنانی ضمن تأیید این آمار، اذعان داشت که اقتصاد چین سال 2026 را با قدرتی آغاز کرده است. با این حال، وی بر ضرورت توجه به پیچیده‌تر شدن شرایط بین‌المللی و همچنین وجود عدم تعادل‌های داخلی، به ویژه میان عرضه قوی و تقاضای نسبتاً ضعیف، تأکید کرد. این مقام مسئول بیان داشت که برای تداوم این روند رشد و اطمینان از پایداری آن در بلندمدت، نیاز مبرمی به تقویت پایه‌های رشد اقتصادی داخلی وجود دارد. این بدان معناست که اگرچه شاخص‌های کلان اقتصادی مثبت بوده‌اند، اما چالش‌هایی در سطح ساختاری و تقاضای مصرف‌کننده همچنان به قوت خود باقی است و نیازمند سیاست‌گذاری‌های هدفمند برای رفع آن‌هاست.

تأثیر جنگ در خاورمیانه بر اقتصاد چین، هرچند مستقیم و شدید نباشد، اما در حوزه‌هایی مانند قیمت انرژی و ثبات زنجیره‌های تأمین جهانی قابل مشاهده است. افزایش ناگهانی قیمت نفت و کالاها می‌تواند هزینه‌های تولید را برای صنایع چینی افزایش دهد و بر حاشیه سود شرکت‌ها تأثیر بگذارد. همچنین، اختلال در مسیرهای کشتیرانی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری و صادراتی چین، که به شدت به بازارهای جهانی وابسته است، سایه اندازد. با این حال، دولت چین با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تلاش برای تنوع‌بخشی به شرکای تجاری خود، سعی در کاهش این اثرات دارد. همچنین، تمرکز بر تقویت تقاضای داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند به جبران کاهش احتمالی تقاضای خارجی کمک کند.

پیش‌بینی می‌شود که در سه ماهه‌های آتی سال 2026، با بهبود احتمالی در ثبات منطقه‌ای و مدیریت بهتر چالش‌های داخلی، اقتصاد چین بتواند روند رشد خود را ادامه دهد، هرچند که احتیاط و هوشیاری در برابر تحولات جهانی همچنان اولویت خواهد داشت. مسئولان اقتصادی چین بر این باورند که با تکیه بر نوآوری، توسعه فناوری‌های پیشرفته و اصلاحات ساختاری، می‌توان بر موانع فائق آمد و اقتصادی تاب‌آورتر را بنا نهاد





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ترامپ: ایرانی‌ها با ما تماس گرفتند، آنها بدجور دنبال توافق هستنددر این صفحه تازه‌ترین خبرهای مربوط به تحولات ایران در روز دوشنبه ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ میلادی برابر با ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ خورشیدی را دنبال کنید.

Read more »

معرفی منتخبان تالار مشاهیر راک اند رول ۲۰۲۶: حضور اوسیس، فیل کالینز و شادهتالار مشاهیر راک اند رول اسامی برگزیدگان سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد و در میان چهره‌های راه‌یافته نام‌هایی چون فیل کالینز، آیرن میدن، اویسیس، شاده و وو تانگ کلن دیده می‌شود.

Read more »

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را به‌دلیل جنگ ایران کاهش دادصندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد و گفت که جنگ در خاورمیانه می‌تواند اقتصاد جهان را «از مسیر خارج کند».

Read more »

فینالیست‌های جایزه مخاطبان لوکس از عشق و آزادی در سینما می‌گویندیورونیوز در پارلمان اروپا میزبان مناظره ای با چهار فینالیست جایزه مخاطبان LUX 2026 بود؛ بحث بر سر مضامین مشترک فیلم‌ها، از عشق و آزادی تا خانواده جریان داشت.

Read more »

ویدیوها. تلاش اسپانیا برای تقویت روابط با چین در میانه تنش‌های جهانیپدرو سانچز سه‌شنبه ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ در پکن با شی جین‌پینگ دیدار می‌کند تا در شرایط تنش جهانی، روابط سیاسی و تجاری را تقویت کند.

Read more »

صادرات مواد معدنی ترکیه در سه‌ماهه نخست امسال از 1.5 میلیارد دلار فراتر رفتمجمع صادرکنندگان ترکیه اعلام کرد در سه ماهه اول سال 2026 بیش 1.5 میلیارد دلار در بخش معدن صادرات انجام شده است.

Read more »