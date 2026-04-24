رشد چشمگیر انرژی بادی در ترکیه و نقش استراتژیک آن در تحول انرژی

گزارش جهانی انرژی بادی 2026 نشان می‌دهد ظرفیت نصب‌شده انرژی بادی ترکیه تا ژانویه 2026 به 16 گیگاوات رسیده و این کشور به یکی از پیشروان توسعه این انرژی در اروپا تبدیل شده است.

صنعت انرژی بادی در ترکیه با رشد چشمگیر و حمایت‌های دولتی، نقشی محوری در تحول انرژی و توسعه صنعتی این کشور ایفا می‌کند. گزارش جهانی انرژی بادی 2026 که توسط شورای جهانی انرژی بادی منتشر شده، به طور ویژه به پیشرفت‌های ترکیه در این حوزه و افزایش اهمیت استراتژیک آن اشاره دارد.

این گزارش نشان می‌دهد که ظرفیت نصب‌شده انرژی بادی ترکیه تا ژانویه 2026 به حدود 16 گیگاوات رسیده است، که نتیجه افزایش بی‌نظیری به میزان 2.1 گیگاوات در سال 2025 بوده است. این رشد قابل توجه، ترکیه را در کنار آلمان به عنوان یکی از پیشروان توسعه انرژی بادی در اروپا قرار داده است. در مجموع، 19.1 گیگاوات ظرفیت جدید بادی در اروپا در سال 2025 راه‌اندازی شده که نشان‌دهنده افزایش 16 درصدی نسبت به سال قبل است.

مشارکت انجمن انرژی بادی ترکیه در تهیه این گزارش، اعتبار و دقت اطلاعات ارائه شده را افزایش می‌دهد. این گزارش همچنین حاکی از آن است که مجموع ظرفیت نصب‌شده انرژی بادی و خورشیدی در ترکیه از 40 گیگاوات فراتر رفته است. دولت ترکیه اهداف بلندپروازانه‌ای برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و قصد دارد تا سال 2035 ظرفیت انرژی بادی و خورشیدی را به 120 گیگاوات برساند.

برای دستیابی به این هدف، لازم است سالانه بین 2 تا 2.5 گیگاوات ظرفیت بادی جدید به شبکه برق متصل شود. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مستمر، تسهیل فرآیندهای مجوز و ایجاد یک محیط نظارتی پایدار و قابل پیش‌بینی است. مناطق مرمره و دریای اژه به عنوان مراکز اصلی تولید و نصب تجهیزات انرژی بادی در ترکیه شناخته می‌شوند.

اصلاحات نظارتی اخیر، فرآیندهای سرمایه‌گذاری را تسهیل کرده و به افزایش انگیزه در بخش خصوصی برای ورود به این حوزه کمک کرده است. این تحولات نه تنها به تأمین تقاضای رو به رشد برق در ترکیه کمک می‌کند، بلکه امنیت انرژی کشور را نیز تقویت کرده و به توسعه ظرفیت صنعتی داخلی نیز یاری می‌رساند. توسعه انرژی بادی در ترکیه، گامی مهم در راستای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

این امر با تعهدات بین‌المللی ترکیه در زمینه تغییرات آب و هوایی نیز همسو است. علاوه بر این، توسعه این صنعت می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند و به رشد اقتصادی پایدار کشور کمک کند. دولت ترکیه با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات اعتباری، از سرمایه‌گذاری در این بخش حمایت می‌کند. همچنین، تلاش‌هایی برای توسعه زنجیره تأمین داخلی و افزایش تولید قطعات و تجهیزات انرژی بادی در داخل کشور صورت می‌گیرد.

این امر به کاهش هزینه‌ها و افزایش خودکفایی در این حوزه کمک می‌کند. گزارش جهانی انرژی بادی 2026 تأکید می‌کند که ترکیه پتانسیل بالایی برای توسعه بیشتر انرژی بادی دارد و می‌تواند به یکی از بازیگران اصلی در بازار جهانی انرژی بادی تبدیل شود. با توجه به منابع بادی غنی و موقعیت جغرافیایی مناسب، ترکیه می‌تواند به یک مرکز تولید و صادرات انرژی بادی در منطقه تبدیل شود.

این امر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در زیرساخت‌ها، توسعه فناوری‌های جدید و ایجاد یک محیط کسب و کار جذاب برای سرمایه‌گذاران است. در نهایت، توسعه پایدار انرژی بادی در ترکیه نیازمند همکاری بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. با همکاری و هم‌افزایی، می‌توان به اهداف بلندپروازانه دولت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر دست یافت و آینده‌ای پایدار و پاکیزه برای ترکیه رقم زد





