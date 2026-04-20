رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی کرمانشاه از تداوم بارشهای رگباری تا چهارشنبه خبر داد و با اعلام افزایش ۵۳ درصدی بارشهای سال زراعی، وضعیت منابع آبی استان را در مقایسه با میانگین بلندمدت بسیار مطلوب توصیف کرد.
سازمان هواشناسی استان کرمانشاه در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که سامانه ناپایدار جوی که طی روزهای اخیر پهنه این استان را تحت تاثیر قرار داده است، همچنان تا روز چهارشنبه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. سعید قاسمی، رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان، در تشریح جزئیات این پدیده جوی اظهار داشت که این موج بارشی با همراهی بادهای شدید و رعد و برق در نقاط مختلف استان مشاهده میشود.
طبق پیشبینیهای صورت گرفته، اوج فعالیت این سامانه در ساعات بعدازظهر امروز تا صبح فردا متمرکز خواهد بود و نواحی جنوبی و شرقی استان بیشترین تاثیر را از این بارشها دریافت خواهند کرد. با توجه به ماهیت رگباری این بارشها و احتمال ریزش تگرگ، هشدار لازم جهت مدیریت آبگرفتگی معابر و پیشگیری از سیلابی شدن مسیلها صادر شده است تا دستگاههای امدادی و شهروندان آمادگی لازم را داشته باشند. انتظار میرود پس از عبور این موج در روز چهارشنبه، شاهد کاهش موقت فعالیتهای بارشی باشیم و جو استان از روز پنجشنبه تا شنبه به سمت پایداری حرکت کند. در بخش دیگری از گزارش، آمار بارندگیهای ۴۸ ساعت اخیر مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن میانگین بارش در سطح استان ۲۶ میلیمتر ثبت شده است. شهرستان پاوه با ثبت ۵۵ میلیمتر بارندگی، پیشتاز این سامانه بوده و شهر کرمانشاه نیز شاهد بارش ۲۰.۶ میلیمتری بوده است. بررسی آمارهای سال زراعی جاری که از مهر ماه آغاز شده، نشاندهنده یک وضعیت بسیار مطلوب و پرباران است. میانگین بارش استان تاکنون به ۵۲۰ میلیمتر رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۵۳ درصد رشد و در مقایسه با میانگین بلندمدت ۲۹ درصد افزایش نشان میدهد. این ارقام نویدبخش بهبود وضعیت منابع آبی و ذخایر زیرزمینی در منطقه است که با توجه به سالهای خشک گذشته، اهمیت دوچندان دارد. تحلیل دقیق دادهها حاکی از آن است که روند صعودی بارندگیها در اکثر نقاط استان کرمانشاه به وضوح قابل مشاهده است. به عنوان مثال، در شهر کرمانشاه مجموع بارشها به حدود ۳۹۰ میلیمتر رسیده که نشانگر رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته است. همچنین شهرستان پاوه با ثبت ۱۰۵۶ میلیمتر رکورددار بیشترین بارش در سال زراعی جاری بوده است که این مقدار نسبت به میانگین بلندمدت رشد خیرهکننده ۴۹ درصدی را تجربه کرده است. در مقابل، کنگاور با ۲۸۰ میلیمتر بارش، کمبارشترین نقطه استان در این بازه زمانی محسوب میشود. اگرچه آمارها نشاندهنده افزایش کلی بارندگیها در استان هستند، اما مدیریت این روانابها و بهرهبرداری صحیح از منابع آبی جهت مصارف کشاورزی در فصل پیشرو از اولویتهای اساسی مسئولان استانی خواهد بود تا بتوان از این موهبت الهی بیشترین بهرهوری را برای بخشهای اقتصادی استان کسب کرد
