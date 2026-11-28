قیمت طلا در معاملات روز جمعه با افزایش ۲.۱ درصدی به ۳۶۳۹ دلار و ۶۱ سنت رسید. تحلیل‌ها نشان‌دهنده بازگشت تقاضا و بستن موقعیت‌های فروش است، اما فشار دلار و نرخ بهره همچنان چالش‌برانگیز است.

قیمت هر اونس طلای جهانی در معاملات روز جمعه شاهد رشد قابل‌توجهی بود و نخستین افزایش هفتگی خود را پس از سه هفته متوالی رکود ثبت کرد. این فلز گرانبها با وجود فشارهای ناشی از تقویت ارزش دلار و صعود بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، توانست زیر سایه افزایش تقاضا پس از سقوط به کمترین سطح ۱۵ ماه اخیر، حرکت صعودی خود را به ثمر برساند. زین وودا ، تحلیلگر بازار در شرکت " آداسی‌تی کپیتال"، بر این باور است که این رشد بیشتر ناشی از بستن موقعیت‌های فروش و سودگیری معامله‌گران بوده و لزوماً به معنای تغییر بنیادین روند بازار نیست.

جزئیات قیمت‌گذاری و روند معاملات روز جمعه

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری در بازارهای جهانی، پس از ثبت افزایش بیش از ۳ درصدی در معاملات ابتدایی روز جمعه، در ادامه معاملات با ۲.۱ درصد افزایش، به ۳۶۳۹ دلار و ۶۱ سنت رسید. این رقم نشان‌دهنده تثبیت قیمت‌ها در کانال‌های بالا و واکنش مثبت بازیگران بازار به کف‌سازی قیمتی هفته گذشته است. در این میان، قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز با ۲.۹ درصد افزایش، در ۳۶۳۷ دلار و ۶۰ سنت بسته شد.

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به طور کلی، طلا در این هفته موفق شد رشد هفتگی نزدیک به ۳ درصد را ثبت کند. این عملکرد در تضاد با دو هفته گذشته است که طی آن بازار با کاهش قیمت مواجه شده بود. بازگشت این فلز گرانبها به کانال‌های قیمتی بالاتر، نشان‌دهنده ورود مجدد سرمایه‌گذاران به بازار و تلاش برای جبران افت‌های اخیر است که با حمایت تقاضای فیزیکی در آسیا همراه بوده است.

مواضع فدرال رزرو و تحلیل‌های کارشناسی بازار

زین وودا، تحلیلگر بازار در شرکت "آداسی‌تی کپیتال"، با اشاره به عوامل کلان اقتصادی، توضیح داد که فدرال رزرو همچنان در مسیر افزایش نرخ بهره قرار دارد. این عامل به همراه بازده واقعی بالا و معامله شدن دلار نزدیک به بالاترین سطح خود در چند ماه اخیر، شرایطی را ایجاد کرده است که در آن افزایش قیمت طلا به محدوده ۳۷۵۰ تا ۳۸۰۰ دلار، می‌تواند با فشار فروش مواجه شود. وودا تأکید کرد که تا زمانی که یکی از این عوامل تغییر نکند، ادامه این روند دشوار خواهد بود.

دلار آمریکا در معاملات روز جمعه همچنان نزدیک به بالاترین سطح خود در ۲۲ ماه گذشته باقی ماند. تقویت ارزش دلار باعث می‌شود طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر تمام شود. این پدیده معمولاً تقاضا را در بازارهای جهانی تحت فشار قرار می‌دهد، اما در هفته جاری تقاضای فیزیکی در بازارهای آسیا نقش کاهنده‌ای در این فشار ایفا کرده است.

نگاهی به تاریخچه اخیر قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت هر اونس طلا چهارشنبه هفته گذشته، پس از انتشار داده‌های قوی تورم آمریکا و افزایش انتظارات درباره تداوم افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه آینده و یک نوبت دیگر در اوایل سال ۲۰۲۷، به پایین‌ترین سطح خود از اواخر اوت ۲۰۲۵ رسید. در آن زمان، قیمت تا ۳۴۲۶ دلار و ۳۵ سنت سقوط کرد که نقطه شروع این نوسانات اخیر بود.

پیش‌بینی‌ها و تقاضای فیزیکی در بازارهای آسیا

وودا افزود که بازگشت قیمت طلا به سطح ۵۰۰۰ دلار امکان‌پذیر است، اما انتظار نمی‌رود این اتفاق در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ رخ دهد. برای بهبود بازار طلا، لازم است فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را متوقف کند و دلار نیز روند نزولی در پیش بگیرد. در صورت تحقق این شرایط تا اواسط سال ۲۰۲۷، بازگشت قیمت به محدوده ۴۵۰۰ دلار دور از انتظار نیست. نرخ‌های بهره بالاتر معمولا بر قیمت طلا فشار نزولی می‌آورند، زیرا هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را افزایش می‌دهند.

بر اساس گزارش رویترز، در همین حال، تقاضا برای خرید فیزیکی طلا در بازارهای مهم آسیایی طی هفته گذشته افزایش یافت. خرید طلا برای مصارف جواهرسازی و سرمایه‌گذاری در هند افزایش پیدا کرد. در مقابل، خریدهای خرده‌فروشی قوی در چین، نرخ پریمیوم در بازار را ثابت نگه داشت. این تقاضای فیزیکی حمایت مهمی برای قیمت‌ها در برابر نوسانات دلاری ارائه داد.

علاوه بر طلا، سایر فلزات گرانبها نیز شاهد رشد بودند. هر اونس نقره با ۴.۷ درصد افزایش، به ۴۳ دلار و ۴۴ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۲.۳ درصد افزایش، به ۱۳۱۹ دلار و ۹۶ سنت رسید. هر اونس پالادیوم با ۱.۸ درصد افزایش، به ۸۸۹ دلار و یک سنت رسید. هر سه فلز رشد هفتگی داشتند که نشان‌دهنده یک روند صعودی گسترده در بازار فلزات گرانبها است.