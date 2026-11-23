شاخص کل بورس امروز با رشد ۶۷ هزار و ۴۶۵ واحدی به ۸ میلیون و ۳۹۴ هزار واحد رسید. ورود ۲.۸ همت پول حقیقی و سبزپوشی ۸۲ درصد نمادها نشان‌دهنده تقویت تقاضاست.

در معاملات روز جاری بازار سهام ایران، شاخص‌های اصلی با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شدند و روند صعودی را نشان دادند. شاخص کل با رشد ۶۷ هزار و ۴۶۵ واحدی، از سطح ۸ میلیون و ۳۲۷ هزار واحد عبور کرد و در ارتفاع ۸ میلیون و ۳۹۴ هزار واحد تثبیت شد. این افزایش معادل ۰.۸۱ درصد از ارزش کل بازار بود که نشان‌دهنده حس مثبت معامله‌گران به وضعیت کلی اقتصاد و بازار سرمایه در این بازه زمانی است.

شاخص هم‌وزن و عملکرد برتر سهام کوچک

نکته قابل توجه در معاملات امروز، عملکرد شاخص کل هم‌وزن بود که با افزایش ۱.۶۹ درصدی به محدوده ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار واحد صعود کرد. این نرخ رشد بالاتر در مقایسه با شاخص کل حاکی از آن است که سهام شرکت‌های کوچک و متوسط عملکرد بهتری نسبت به برخی از شرکت‌های بزرگ و وزن‌دار در بازار داشته‌اند. این اختلاف بازده نشان می‌دهد که تقاضا به صورت گسترده‌تری در بازار توزیع شده و معامله‌گران توجه ویژه‌ای به نمادهایی دارند که وزن کمتری در شاخص کل دارند.

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ورود ۲.۸ همت پول حقیقی به بازار

ارزش کل معاملات امروز بازار سهام به حدود ۴۶.۳ همت تومان رسید که نشان‌دهنده فعالیت قابل‌توجه نقدینگی است. هم‌زمان با رشد شاخص‌ها، ۲.۸ همت تومان پول حقیقی وارد بازار شد که این ورودی نقدینگی تقاضای موجود را تقویت کرد. هم‌زمانی این ورودی با رشد شاخص هم‌وزن اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا افزایش تقاضا در نمادهای کوچک‌تر می‌تواند زمینه‌ساز بهبود عملکرد طیف گسترده‌تری از سهام در بازار سرمایه شود.

تفاوت صنعتی و خروج از صندوق‌های درآمد ثابت

توزیع ورود پول در صنایع مختلف یکسان نبود و جریان نقدینگی انتخابی عمل کرد. در جریان معاملات، گروه‌های فلزات اساسی، رایانه و صنایع غذایی بیشترین ورود پول را تجربه کردند. در سوی مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های بخشی و گروه فرآورده‌های نفتی با خروج نقدینگی مواجه شدند. این جابه‌جایی نشان می‌دهد بخشی از سرمایه در حال تغییر موقعیت از ابزارهای کم‌ریسک به سمت صنایع پررونق‌تر است.

برتری تقاضا در صف‌های خرید و فروش

در پایان معاملات امروز، ۷۹۱ نماد معادل ۸۲ درصد بازار در محدوده مثبت قرار گرفتند و تنها ۱۶۸ نماد منفی بودند. تعداد صف‌های خرید به ۵۱۷ نماد رسید، در حالی که تنها ۳۷ نماد در صف فروش قرار داشتند. ارزش صف‌های خرید به حدود ۱۲.۶ همت تومان رسید، در حالی که ارزش صف‌های فروش ۱.۱ همت تومان بود که فاصله زیاد این دو رقم حکایت از قدرت بالاتر سفارش‌های خرید دارد.

چشم‌انداز آینده و پایداری روند بازار

برای ارزیابی پایداری این روند صعودی، باید تداوم ورود پول و وضعیت معاملات در روزهای آینده بررسی شود. تداوم این روند به حفظ جریان نقدینگی، پایداری ارزش معاملات و ادامه استقبال سرمایه‌گذاران از نمادهای کوچک و متوسط وابسته است. اگر این عوامل در معاملات آینده حفظ شوند، امکان ادامه حرکت مثبت بازار و گسترش تقاضا در صنایع مختلف وجود خواهد داشت.